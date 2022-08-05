Canalys：2022年二季度全球个人电脑市场出货量环比下降14%至1.05亿台

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:日前，全球著名的科技市场独立分析机构Canalys发布了2022年第二季度全球个人电脑市场出货量情况。最新数据显示，2022年第二季度，全球个人电脑市场（包括平板电脑）的出货量环比下降14%至1.05亿台。

报告称，平板电脑出货量连续四个季度下跌，同比下降11%，全球出货量为3480万台。由于教育市场的需求持续疲软，Chromebook也出现连续四个季度的下降，出货量下降57%至510万台。

2022年第二季度，由于消费和教育领域的需求疲软，全球平板电脑出货量同比下降11%。平板市场领导者苹果出货1210万台，同比下降15%。三星同比下降13%，出货量为700万台，但仍保持了稳定的市场份额，稳居第二。联想的出货量同比下降25%，达到350万台，排名第三。亚马逊出货量增长6%，出货量为330万台，位居第四。华为出货量同比下降26%，平板电脑出货量为170万台，跻身前五。

2022年第二季度，宏碁成为市场领先的Chromebook厂商，市场占有率超过四分之一。虽然出货量下降了28%，但其降幅相对小于主要竞争对手。联想的出货量同比下降了56%，但仍然位居第二。惠普在头部厂商中的销量降幅度最大，出货量下降了79%。戴尔和华硕也陆续跻身前五。

联想引领了全球个人电脑市场（包括台式机、笔记本电脑和平板电脑），其全球出货量为2090万台，市场份额占比20%。苹果的出货量同比下降了19%，为1660万台，排名第二。惠普的出货量下降了27%，降至1360万台，位居第三。由于第一季度需求的溢出及其在商业领域的实力，戴尔在各大领先厂商中的降幅最小，出货量为1330万台，市场份额增加1个百分点，位居第四。2022年第二季度，三星出货量为770万台，跻身全球前五。

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