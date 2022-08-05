京东发布非食品类目招商激励政策 入驻保证金降低至1万元

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:今日，京东开放平台发布了非食品类目招商激励政策，对部分类目开展新入驻商家资费激励政策。

参与商家:主营母婴（除童装、童鞋类目）、玩具乐器，个人护理，家庭清洁纸品类目，且店铺归属非食品POP部的POP-SOP模式新商家(京喜业务、京东极速版、京东国际、京东小店商家除外)。

据悉，执行周期:2022年7月1日-2022年9月30日。在执行周期内开通店铺并完成缴费的商家，可同时享受以下三条激励政策:

1）阶梯保证金:商家入驻保证金降低至1万元，在经营过程中商家根据三级类目的实际成交情况补缴保证金，奶粉、辅食类目不参与阶梯保证金政策。

2）平台使用费返还:商家开店并完成缴费次月起，连续3个月母婴（除童装、童鞋类目)，玩具乐器，家庭清洁/纸品，个人护理类目累计销售额占店铺销售额50%及以上的，以现金形式返还3个月的平台使用费至商家店铺对应的京东钱包账户。采用先交后返的形式，开店后5-6个月进行返还。

3）技术服务费返还:采用先交后返的形式，开店后5-6个月进行返还，返还母婴（除童装、童鞋类目)、玩具乐器、家庭清洁/纸品、个人护理类目的3个月技术服务费，以激励金形式返还至商家店铺对应的京准通账户。

值得一提的是，政策激励对象为2022年7月1日-2022年9月30日期间完成缴费的商家，在执行周期内入驻京东的店铺，若未在执行周期内完成缴费开通店铺，此激励政策将无法享受。（例如:商家2022年9月份申请入驻，店铺完成缴费时间为2022年10月份，此激励政策将无法享受。）

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