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阿里巴巴2023财年一季度营收2055.6亿元 同比下滑1%

2022-08-04 20:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息:今日，阿里巴巴集团公布2023财年第一季度业绩。财报显示，阿里巴巴第一财季营收2055.6亿元，同比下滑1%，预估2039.7亿元。调整后净利润302.5亿元，同比下降30%。云业务收入176.9亿元，调整后每ADS收益11.73元。

财报数据显示，来自于中国商业零售业务的营收为1369.77亿元（约合204.50亿美元），较上年同期的1401.05亿元下滑2%。中国商业批发业务的营收为49.58亿元(约合7.40亿美元)，较上年同期的39.24亿元增长26%;国际商业零售业务的营收为105.24亿元(约合15.71亿美元)，较上年同期的108.00亿元下滑3%

国际商业批发业务的营收为49.27亿元（约合7.36亿美元），较上年同期的44.02亿元增长12%;本地消费者服务的营收为106.32亿元(约合15.87亿美元)，同比增长5%;菜鸟物流服务的营收为121.42亿元(约合18.13亿美元)，同比增长5%。云计算业务的营收为176.85亿元(约合26.40亿美元)，同比增长10%。

另外，天猫618支付GMV实现正增长，淘菜菜GMV同比增长超200%。财报显示，菜鸟外部收入占比已经达到70%，成为物流和供应链市场中重要的服务提供者。截至2022年6月30日的12个月里，阿里巴巴有超过1.23亿的年度活跃消费者在淘宝和天猫上人均消费超过1万元。

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    看个人需求。Steam Deck是掌机，掌机就是要拿在手上玩的，除非你有第一方的游戏，例如任天堂的switch，很多游戏都只能在switch上玩，但是Steam Deck掌机不同，你虽然可以拿来接电视、电脑显示器接入进行游玩，就还不如自己电脑上玩。所以Steam Deck要想买的不后悔，自然是需要经常在外使用，比如旅游、出差、出门郊游等情况，这时候Steam Deck就显得有用处了，可以随时拿来玩，不过重量又非常重，不适合长时间游玩，这可跟躺床上玩手机不一样，如果拿着Steam Deck躺床上玩，没半小时就受不了。明确了这些缺点和使用场景，仍然觉得有需求，那么买来就没事，随时的可以玩电脑上的游戏，对于一些玩家来说非常的满足。

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    7英寸。Steam Deck 屏幕的尺寸是对角7英寸，分辨率为1280x800像素，纵横比为16:10，插上底座后可输出4K120Hz 或者8K60Hz，底座上有着DP1.4、USB-C3.2Gen2等接口，此外支援FSR（超级分辨率锐画技术）、DX12等技术。GPU 的单精度为1.6TFLOPs，相当于MX450同级数。

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  • Steam Deck是主机吗？

    是的。Steam Deck是标准的主机，是Valve开发的便携式掌上游戏机，对标的是switch，设备搭载的是包含一个由AMD基于Zen2和RDNA2架构构建的定制加速处理单元（APU） ，命名为 Aerith，以《最终幻想 VII》角色Aerith Gainsborough命名。Valve表示CPU性能与锐龙3000相当台式电脑处理器和 GPU 性能要归功于 Radeon RX6000系列。

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  • Steam Deck相当于什么CPU？

    4450U。Steam Deck 搭载的是一颗Valve 向AMD 定制的处理器，代号为Aerith。该处理器目前对应的是AMD Van Gogh（梵高）家族的APU 处理器。该处理器采用7nm 工艺制程，功耗为4~15W。CPU 方面，有部分是基于Zen2架构搭建的，为4核8线程，频率为2.4~3.5GHz，单精度达到了448GFLOPs，只是比Ryzen3 Pro 4450U 的473.6GFLOPs 性能略低。大概就是在Ryzen3 Pro 4450U的前后，跟R7 3700U的性能跑分差不多。

    Steam Deck

  • iPhone14是oled屏幕吗？

    是iPhone14系列手机继续使用OLED屏幕，屏幕供应商主要是三星和LG，传闻京东方也可能会成为iPhone14系列手机屏幕的供应商。iPhone14系列中普通版继续使用60Hz刷新率的屏幕，高端Pro系列使用120Hz刷新率，且支持息屏显示功能，屏幕刷新率在1Hz-120Hz之间。

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