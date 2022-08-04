阿里巴巴2023财年一季度营收2055.6亿元 同比下滑1%

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息:今日，阿里巴巴集团公布2023财年第一季度业绩。财报显示，阿里巴巴第一财季营收2055.6亿元，同比下滑1%，预估2039.7亿元。调整后净利润302.5亿元，同比下降30%。云业务收入176.9亿元，调整后每ADS收益11.73元。

财报数据显示，来自于中国商业零售业务的营收为1369.77亿元（约合204.50亿美元），较上年同期的1401.05亿元下滑2%。中国商业批发业务的营收为49.58亿元(约合7.40亿美元)，较上年同期的39.24亿元增长26%;国际商业零售业务的营收为105.24亿元(约合15.71亿美元)，较上年同期的108.00亿元下滑3%

国际商业批发业务的营收为49.27亿元（约合7.36亿美元），较上年同期的44.02亿元增长12%;本地消费者服务的营收为106.32亿元(约合15.87亿美元)，同比增长5%;菜鸟物流服务的营收为121.42亿元(约合18.13亿美元)，同比增长5%。云计算业务的营收为176.85亿元(约合26.40亿美元)，同比增长10%。

另外，天猫618支付GMV实现正增长，淘菜菜GMV同比增长超200%。财报显示，菜鸟外部收入占比已经达到70%，成为物流和供应链市场中重要的服务提供者。截至2022年6月30日的12个月里，阿里巴巴有超过1.23亿的年度活跃消费者在淘宝和天猫上人均消费超过1万元。

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