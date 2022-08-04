站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:截至发稿，每日优鲜美股盘前涨超150%。
此前，每日优鲜发文否认资金断链，称关于网络流传的《关于每日优鲜资金断链无法经营的通知》纯属虚假伪造信息。
每日优鲜表示，正在积极解决超市业务的用户、员工、供应商应付问题，其他业务保持正常运营。对于恶意造假者，保留追究其法律责任的权利。
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站长之家 7 月 29日讯：截至发稿，每日优鲜美股盘前跌超11%...
凤凰网科技讯北京时间7月28日，每日优鲜美股盘前跳水，一度跌超40%...
每日优鲜美股盘前快速拉升，涨幅扩大至170%...每日优鲜（澄迈）科技有限公司发生工商变更，法定代表人、执行董事兼总经理由马蕾变更为孙玉英...
每日优鲜发布《资金断链无法经营的通知》称，已无法正常经营，资金断链...每日优鲜称，现在与资金监管机构已经协商，为（每日优鲜）北京每日优鲜电子商务有限公司组织专项小组，启动资金账户，为广大供应商消费者，清退费用...
在每日优鲜最风光的2019年，业务最高覆盖了20座城市，拥有约5000个前置仓，假设营收规模等同于在生鲜市场上的筹码成立的话，每日优鲜在生鲜市场中的营收将缩水80%...2018年到2020年，每日优鲜净亏损分别为22.32亿元、29.09亿元和16.49亿元，三年累计亏损了67.9亿元...截至生鲜电商的比赛，还是在比谁能烧更多的钱，与其说消费者是出于需求而使用生鲜电商，不如说是因为更便宜才选择生鲜电商的......
2021年6月，每日优鲜在美上市，发行价13美元/股，以此计算其当时市值为32亿美元;上市首日，股价即破发;受7月28日解散、破产传闻影响，每日优鲜股价再度大跌近50%，跌至0.135美元，总市值3186万美元，远低于此前数轮的融资额...从2019年至2021年，叮咚买菜净亏损金额分别为18.73亿元、31.77亿元、64.29亿元，三年合计亏损约115亿元...到7月，路透社报道，盒马鲜生正寻求新一轮4-5亿美元融资，投前估值约为60亿美元......
也就是说，每日优鲜关闭了“极速达”服务...每日优鲜的前置仓经过几轮关停...盒马鲜生目前没有极速达选项，也是预约时间段，显示可选的最近配送时段是12点到12点半送达，可以理解为是半小时-1小时送达...有报告显示，前置仓模式能不能跑通，需要一个订单平衡点，即每个仓每天1000单，客单价60元，但随着叮咚买菜、盒马鲜生、美团买菜，以及传统商超转做线上，越来越多的玩家扎堆加入，稀释了订单，模型就被破坏了...极速达意味着更高的人力成本，所以叮咚买菜目前在配送时间上有延长，也是履约服务力不从心的表现......
它的股东阵容也堪称豪华，既有科技巨头腾讯，也有华尔街之狼高盛和老虎基金...按照协议，赔偿将在6月28日之前打到他卡上...每月10日，每日优鲜会发放上个月的工资...一位粮油采购员工告诉亿邦动力，他对接的品牌供应商当中，当时就出现欠款六百多万元的客户...张林负责粮油的采购，交易流水、客单价和复购率都比较高，单月销售额7000多万元，毛利为20%左右...截至2021年9月30日，每日优鲜已签约18个城市的73个智能生鲜市场，开始运营52个智能生鲜市场...公司快速发展的那些年，徐正和创始团队也表现得较为慷慨......
由于业务调整，部分员工离职，公司目前正积极寻求一切可能的方案，最大限度保障员工权益...
每日优鲜（澄迈）科技有限公司发生工商变更，法定代表人、执行董事兼总经理由马蕾变更为孙玉英...7月18日，北京每日优鲜电子商务有限公司法定代表人由曾斌变更为孙玉英，并由孙玉英担任执行董事、经理...8月2日，针对网络流传的每日优鲜资金链断裂无法经营的传闻，每日优鲜创始人兼首席执行官徐正发布朋友圈辟谣，表示公司正在积极解决超市业务的用户、员工、供应商应付问题...
支持。Valve 已在其网站上发布Steam Deck 的技术规格，显示 Steam Deck具有88GB/s 带宽的四通道32位 LPDDR5内存。Steam Deck 最初以双通道 LPDDR5上市，但现在已更正为四通道32位 LPDDR5。一个重要的区别，因为这证实了 Steam Deck 相对于其预期的 GPU 性能具有巨大的带宽。
不会iPhone14全系列都使用OLED屏幕，其中高端型号iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro上使用三星显示的M12 材料组合，更先进的材料可以让显示屏有更好的性能，更节能。普通版的6. 1英寸和6. 7 英寸iPhone14 机型将会使用M11 材料组合制造的显示屏，主要为节省屏幕成本。苹果已经在旗下全部iPhone产品中取消了LCD屏幕，改为OLED，未来iPad产品也将全部使用OLED屏幕。
预估1000左右。OPPO Watch2目前最低售价是900左右，那么OPPO Watch3很可能是999或者是1000出头，总而言之应该不会太高。预告海报确认 OPPO Watch3系列将搭载最新发布的高通骁龙 W5可穿戴平台。这使其成为首款采用这种新芯片组的智能手表，与前代产品相比，功耗仅为其一半，能效提升2倍。
8月10日。Opop Watch3将于8月10日在中国首发，据悉Oppo Watch3配备1.91英寸 AMOLED 显示屏和 LTPO 背板。再加上 Snapdragon W5Plus Gen1，Oppo Watch3预计可在常规使用情况下提供长达5天的电池续航时间。
不会iPhone14系列手机会使用A系列处理器，预计iPhone14普通版使用满血版A15芯片，iPhone14 Pro系列使用的是A16处理器。苹果的M1芯片是使用在Mac以及高端的iPad产品线上，不会使用在iPhone手机中，而且M1芯片的功耗比较大，iPhone手机的电池不足以支撑这种芯片的使用，续航会明显跟不上，因此iPhone14系列手机会使用A系列处理器
很有可能iPhone14系列很可能会推出8GB运存，其中普通版iPhone14运存可能会升级到6GB的LPDDR4X，iPhone14 Pro系列会升级到8GB的LPDDR5，在运存升级后，用户使用多个APP的时候，后台就不容易出现卡顿的问题。同时Pro系列上使用LPDDR5对比LPDDR4X的性能也更强，LPDDR5 每秒可以传送44GB数据，相比LPDDR4x速度提升50%，并且功耗还有下降20%，它能够使5G智能手机以高达6.4Gbps的传输速度处理数据
有以下优缺点。优点：1.Steam Deck因为是掌机，可以随时随地的拿出来玩你steam或者其他的游戏，自由度还是很高的。2.Steam Deck配置是定制的APU，性能相当于GTX1050，加上本身优化，可以玩很多三A大作，甚至艾尔登法环、战神4等游戏都包括在内。3.续航不错，Steam Deck整体的续航时间是在3-8小时，根据游玩不同的游戏也是有差异。4.可以连接电视、电脑显示器，也可以外接手柄。5.目前支持的游戏有几百款，可以说非常丰富了。缺点：1.Steam Deck重量669克，比switch多出60%，有NS的小伙伴可想而知是多重了。2.目前国内价格太贵，不过马上在2022年的年底就要出港版了，售价2800多人民币，如果届时不会太贵还是不错的。3.不是国行，保修十分麻烦4.分辨率还是太低
不会iPhone14系列手机目前来看，最高会提供的存储版本是Pro系列的1TB，iPhone14和14 Plus的存储版本最高应该是512GB，这对于大多数的用户来说实际上已经足够使用。对苹果用户来说，实际上使用大存储空间的手机并不是最优解，因为苹果提供了iCloud云盘也可以存储下更多的资料文件，因此苹果推出大存储版本的意愿不会很强。同时目前智能旗舰手机普遍也没有推出2TB的迹象，最高也是提供1TB的存储，因此iPhone也不太可能首先就推出2TB版本
会升级iPhone14系列的相机较上一代的iPhone13系列会有比较明显的升级。iPhone14 标准版和 iPhone 14 Max 将采用后置对角线双摄镜头，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将采用后置三摄镜头。根据曝光的图片显示，iPhone14系列相机镜头明显变大了一圈，高端的iPhone14Pro系列后置主摄会从从 1200 万像素升级到4800 万像素，同时iPhone 14系列有望支持天文摄影模式和 8k 视频录制，可以带来更好的摄像能力。
看个人需求。Steam Deck是掌机，掌机就是要拿在手上玩的，除非你有第一方的游戏，例如任天堂的switch，很多游戏都只能在switch上玩，但是Steam Deck掌机不同，你虽然可以拿来接电视、电脑显示器接入进行游玩，就还不如自己电脑上玩。所以Steam Deck要想买的不后悔，自然是需要经常在外使用，比如旅游、出差、出门郊游等情况，这时候Steam Deck就显得有用处了，可以随时拿来玩，不过重量又非常重，不适合长时间游玩，这可跟躺床上玩手机不一样，如果拿着Steam Deck躺床上玩，没半小时就受不了。明确了这些缺点和使用场景，仍然觉得有需求，那么买来就没事，随时的可以玩电脑上的游戏，对于一些玩家来说非常的满足。
基本一致iPhone14和iPhone13屏幕的参数基本一样，都是超视网膜 XDR 显示屏，6.1 英寸OLED 全面屏，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi，HDR 显示，原彩显示，广色域 (P3)。在相机镜头方面，iPhone14可能对比iPhone13有一些提升，但升级幅度没有Pro系列那么大，因此iPhone14和iPhone13在屏幕和相机的变化并不是很大。
官网。1.steam的官方网站上就可以进行预约港版了，具体的预约地址是在:https://steamdeck.komodo.jp/product/steam-deck/?lang=en。2.接着选择你要的版本，然后点击下方的预订即可。3.如果不能预订，提示你不在地区，就需要用到中国香港的IP，具体的方法就自己去搜索了。
互通。Steam Deck在和PC之间移动时，提供无缝的保存文件传输，这点是官方进行承认的，借助动态云同步，Steam 将在设备进入睡眠模式之前自动将所有修改过的保存游戏数据上传到云端，用户可以在任何 PC、笔记本电脑或其他设备上继续他们的游戏。当用户返回 Steam 平台并唤醒设备时，Steam 还将自动下载任何保存的游戏更改。
iPhone13 ProiPhone14对比iPhone13 Pro主要的优势是价格，但配置上还是iPhone13 Pro各方面都更强。首先它们的处理器都是满血版的A15，但是在屏幕、摄像头、机身材质等方面，都是iPhone13 Pro强，并且它们在外观上都是一样的，都是6.1英寸的屏幕，刘海屏设计。但iPhone13 Pro的几个重要优势，比如120Hz刷新率屏幕，后置三摄镜头+激光雷达，这些都是iPhone14上没有的功能，因此想要更好的配置优先选择iPhone13Pro
iPhone13 Pro更好处理器：iPhone14和iPhone13 Pro处理器都是满血版的A15，性能是一样的，同时运行内存也都是6GB屏幕：iPhone13 Pro屏幕是120Hz刷新率，iPhone14的屏幕刷新率只有60Hz，在看视频以及浏览页面的体验差距还是比较大的摄像头：iPhone13 Pro镜头个数是3个且拥有激光雷达，镜头的参数性能也强于iPhone14，因此这一方便也是iPhone13 Pro更强电池续航：iPhone14略微强一点点，但差距并不大做工质感：iPhone13 Pro机身的材质更好，边框是不锈钢材质，虽然重量比较重，但质感更好
几乎一样iPhone14普通版在外观上和iPhone13的普通版外观几乎一样，都是6.1英寸屏幕，刘海屏设计，后置双摄镜头。但是在高端的iPhone14Pro系列则和iPhone13Pro系列有比较明显的区别。虽然它们屏幕尺寸也一样，都是6.1英寸或6.7英寸，也是后置三摄镜头，但是iPhone14Pro屏幕会采用新的药丸屏幕设计，取代了使用多年的刘海屏设计。至于其他方面，iPhone14整体上和iPhone13基本一样，普通版机身边框是铝合金，Pro系列边框是不锈钢。
三星、LG等iPhone14系列屏幕的供应商会有三星、LG，传闻京东方也会获得少量的订单。其中三星将获得高端Pro系列的主要订单以及部分普通版iPhone14的屏幕订单，LG会提供普通版iPhone14屏幕，京东方也有望获得少量iPhone14屏幕订单。在今年总共需要的9000万块OLED面板中，三星显示将供应其中的 6000 万块，LG显示供应 2500 万块，京东方则会供应余下的 500 万块。
7英寸。Steam Deck 屏幕的尺寸是对角7英寸，分辨率为1280x800像素，纵横比为16:10，插上底座后可输出4K120Hz 或者8K60Hz，底座上有着DP1.4、USB-C3.2Gen2等接口，此外支援FSR（超级分辨率锐画技术）、DX12等技术。GPU 的单精度为1.6TFLOPs，相当于MX450同级数。
有iPhone14 Pro会提供128GB、256GB、512GB以及1TB几个存储版本。iPhone14 Pro的存储会使用LPDDR5，普通版本则使用LPDDR4X，在性能上与LPDDR4X相比，LPDDR5的数据传输速率从4266Mbps提升至5500Mbps，传输带宽从34GB/s提升到了44GB/s。数据访问速度不同，在1. 05 伏的工作电压下，LPDDR5内存的速度为5500MB/s。数据访问速度提升了50%，而且有更低的功耗，相较于LPDDR4X在功耗降低20%以上
是的。Steam Deck是标准的主机，是Valve开发的便携式掌上游戏机，对标的是switch，设备搭载的是包含一个由AMD基于Zen2和RDNA2架构构建的定制加速处理单元（APU） ，命名为 Aerith，以《最终幻想 VII》角色Aerith Gainsborough命名。Valve表示CPU性能与锐龙3000相当台式电脑处理器和 GPU 性能要归功于 Radeon RX6000系列。