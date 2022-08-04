每日优鲜美股盘前涨超150%

有以下优缺点。优点：1.Steam Deck因为是掌机，可以随时随地的拿出来玩你steam或者其他的游戏，自由度还是很高的。2.Steam Deck配置是定制的APU，性能相当于GTX1050，加上本身优化，可以玩很多三A大作，甚至艾尔登法环、战神4等游戏都包括在内。3.续航不错，Steam Deck整体的续航时间是在3-8小时，根据游玩不同的游戏也是有差异。4.可以连接电视、电脑显示器，也可以外接手柄。5.目前支持的游戏有几百款，可以说非常丰富了。缺点：1.Steam Deck重量669克，比switch多出60%，有NS的小伙伴可想而知是多重了。2.目前国内价格太贵，不过马上在2022年的年底就要出港版了，售价2800多人民币，如果届时不会太贵还是不错的。3.不是国行，保修十分麻烦4.分辨率还是太低