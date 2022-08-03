抖音电商发布新版作者口碑分 分越高流量越高

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:8月3日消息，抖音电商发布新版作者口碑分，重点围绕用户在内容电商场景下消费链路（消费内容->购买商品->售后服务）进行升级，考核结构从原“商品-物流-服务”三模块调整为“内容-商品-服务”三模块，以提升用户在内容场景下的购物体验和满意度。

同时，抖音电商调整了新版作者口碑分考核指标，新增“内容口碑”考核纬度:考核指标为创作者分享商品产生的有效支付订单中的内容宣传负反馈率。

原“商品体验和物流体验”考核纬度调整为“商品口碑”:删除原有的售后指标，调为挂车内容创建时间那天中午更新后的商家体验分和商品好评率指标进行考核。

原“服务体验”考核纬度调整为“服务口碑”，并修改其中的考核指标:删除所有商家视角的服务考核指标，仅保留消费者进线投诉创作者内容宣传和服务态度的问题的订单占比，即服务负反馈率。

其中，内容口碑在评分维度中占比35%，细分指标为订单内容负反馈率。考核周期为近90天创作者分享商品产生的有效支付且物流签收数据。

订单内容负反馈率=近90天物流签收订单的评价或退款原因中涉及内容宣传的负反馈订单量÷近90天物流签收订单量。

商标口碑占比60%，细分指标包括挂车前商家体验分（即店铺口碑）、挂车前商品好评率、服务反馈率等三个部分，考核周期为90天。

在流量曝光场景下，口碑分越高，流量曝光机会就越高。而口碑分低的作者，在广告投放时会被限制投放单量。口碑分达到某一门槛时，才有机会获得以考代罚、超级福袋、直播预告等工具的使用资格。

对于优质内容表现突出的创作者，或将提供口碑分加分权益，以此激励创作者持续提供真实、可信、专业、有趣的内容，最终提升用户满意度。

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