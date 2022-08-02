中消协点名运营商人为设置转网障碍 诱导开通付费业务

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:昨日，中消协发布《2022年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》称，2022年上半年，全国消协组织共受理消费者投诉551，780件，同比增长5.71%，解决449，786件，投诉解决率81.52%。

其中，在公共服务问题方面，中消协指出，电信服务收费存在乱象。主要有以下几个方面:

一是套餐资费不明晰，流量收费不透明，流量超出后短信提醒不及时，消费者知情权难保障。

二是诱导消费者开通付费业务。一些电信运营商以外呼形式推销收费业务，并以“回馈老客户”或“赠送会员”等名义诱导或故意误导消费者开通新业务，消费者在未充分了解情况下被收取费用。

三是未经消费者同意变更套餐内容。如有的运营商未经消费者同意擅自更换套餐或开通增值服务，提高收费标准。

四是运营商人为设置转网障碍，消费者携号转网“困难重重”。如要求消费者到指定营业厅办理，设置20年以上超长合约期并规定合约期内不能转网等。