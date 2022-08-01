天猫修订可食用类产品违禁添加相关规则

站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:今天，天猫发布关于《可食用类产品违禁添加抽检行为规范细则》、《可食用类产品违禁添加技术规范》修订的通知，修订后的规则将于2022年8月8日正式生效。

检验依据方面，《可食用类产品违禁添加抽检行为规范细则》变更后，检验依据增加:饮料中γ-丁内酯及其相关物质的测定BJS201803、食品中匹可硫酸钠的测定BJS201911、品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定BJS201901、品中5种α-受体阻断类药物的测定BJS201808、品中大黄酚和橙黄决明素的测定（BJS201916）、品中番泻苷A、番泻苷B和大黄素甲醚的测定(BJS201917)、料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等59种化合物的测定 BJS201713。

处罚标准上，首次违规，店铺处罚为扣严重违规12分（节点违约金2万）并支付抽检罚金2万元，商品处罚为删除;二次及以上违规，店铺处罚为清退店铺，并罚没保证金，商品处罚为删除。

《Q/Ali000465-2022可食用类产品违禁添加技术规范》变更后，普通食品包括国产和进口的预包装普通食品，但不包括国家实行严格监督管理的特殊食品，如保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品。

农产品是指来源于农业的初级产品，即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品。食用农产品，指在农业活动中获得的供人食用的植物、动物、微生物及其产品。

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