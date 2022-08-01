虚拟主播绊爱账号重启运营

站长之家 8月 1日讯：绊爱官方发布「关于 Kizuna AI 账号运营重启的说明」称，将于8月8日开始重启bilibili、微博等多个官方账号。
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声明:本文来自于微信公众号锌刻度（ID:znkedu），作者:流 星，授权站长之家转载发布。今年虚拟主播圈似乎格外热闹，观众们先是见证了国内虚拟女团A-SOUL“翻车”，又见证了“虹男人”们在B站引发的打赏狂欢，而现在，他们又将见证新的历史——7月15日，因《原神》而荣登二次元游戏顶流宝座的米哈游，将自家旗下的原创IP角色鹿鸣（@yoyo鹿鸣_Lumi）送进了直播间。不过，鹿鸣在直播间的表现，并没有像《原神》在游戏市场的表现那样惊人，在短短的半小时直播中，这位V圈新秀一共收获了超过47.6万“看过”和超过310名舰长。对于经历了A-SOUL成
哔哩哔哩发布《虚拟主播专项治理公告》称，发现部分虚拟主播与用户，通过挑战公序良俗的恶意内容及言论搏流量、搏出位...低俗色情类恶意行为及言论...其他违反公序良俗的恶意行为及言论...传递不良价值观、宣扬挑战伦理道德的内容，包括展示不良生活方式与不伦关系、渲染颓废消极情绪与不健康观念、崇尚炫富拜金主义等;...恶意博眼球、蹭热点、吸引关注，包括但不限于通过猎奇、怪异、夸张、营销死亡或其他方式进行恶搞、炒作、揭秘等;...B站表示，对违反如上规则的主播及用户，将采取不限于降低曝光、下架视频、封禁直播间或账号封禁的处
对于直播行业来说，要想更好地紧跟时代“步伐”，就需要将“元宇宙”这一概念融入直播中来，探寻直播的“新赛道”，而花房集团正是敏锐地“嗅”到这一点，旗下花椒直播平台于今年推出虚拟主播，备受用户关注...虚拟形象其实就是虚拟人的表达基因，用户既可以在这个充满未来感的直播间里借由新的身份表达观点，也可以用自己的真实身份在花椒元宇宙进行交互，更好地实现了虚实共生，这对于追求新鲜感、智能化的Z世代来说，虚拟直播间更能够“戳中”他们的需求......
截至6月28日，因打赏方为未成年人，40多位B站虚拟主播收入“被退款”，据UP主统计，收到退款通知的虚拟主播总人数达46位，少则低至0.1元，其中一位主播@桃宝Momoko被要求退款的数额高达14万（由平台和主播分别退还）...《2022虚拟人产业研究报告》指出，至2025年国内虚拟人相关企业数量将突破40万家，2030年虚拟人整体市场规模将达到3095亿元......
......据AI财经社报道，Shoto首场直播仅两个小时，收到的打赏就超过了100万元，有2677人加入了Shoto的大航海（B站的月票机制，舰长为198元/月，提督为1998元/月）...除了虚拟主播Shoto外，日本虚拟偶像公司彩虹社旗下的虚拟主播Vox Akuma今年5月在B站首次直播，全程讲英语的直播内容在1.7小时内收到了111万人民币的打赏，直播间有近4万人付费，付费率超73%...而且，随着元宇宙概念的大火，虚拟主播赛道越来越热，入局者越来越多......
7月21日，百度世界2022大会将召开，届时百度智能云数字人直播平台将正式亮相，支持随意切换妆发、服装、场景，可实现超写实数字人24小时纯AI直播...
就在刚刚，一大早众多网友反馈QQ崩了，具体表现为聊天内容无法发送，重启手机或电脑，甚至重装QQ都没用，目前已经恢复正常了...
通知称，为了加强供应商朋友对账号装修管理权限的管理把控，避免不当装修等风险行为的发生，现对自营店铺装修权限管理进行升级:“自2022年7月7日24:00起，未获得“店铺装修“授权的子账号将无法登录智铺进行店铺装修，所有子账号需经过主账号授权才可登录智铺进行店铺装修!”...此次升级范围为自营店铺 ，POP店铺已具备主子账号装修权限管理功能;仅影响子账号装修权限，其他商品、权益等配置权限不变...1、请尽快登录主账号进行子账号的装修授权操作，如您选择关闭子账号装修权限，则在7月7日24:00正式生效......
“一证通查2.0”服务正式上线...用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量...在进入查询首页面后，选择在查询页面填写手机号码、身份证号码后六位和验证码，即可进行查询...
站长之家 8月 2日讯：目前QQ音乐已在个人主页、歌曲评论等页面显示IP属地信息，用户暂时无法主动开启或关闭...
DDR5-4800、LPDDR5-6400。锐龙R7 6800H支持的内存频率是DDR5-4800Mhz以及LPDDR5-6400Mhz。LPDDR内存全称是Low Power Double Data Rate SDRAM，中文意为低功耗双倍数据速率内存，又称为mDDR（Mobile DDR SDRM），是美国JEDEC固态协会面向低功耗内存制定的通信标准，主要针对于移动端电子产品，按照官方的说法就是LPDDR5 性能较上代提升50%，功耗却降低到20%。
2149元左右iPhone14系列的换屏价格预计和上一代机型差不多，预计是iPhone 14 Pro Max 2559元，iPhone 13 Pro 2149元，iPhone 13 2149元，iPhone 14 Plus换屏价格预计也是2559元，如果购买了AppleCare+的用户，换屏价格预计是 188 元。
GTX1650。锐龙R7 6800H核显的性能大概是和MX450差不多，MX450虽然纸面上的数据和GTX1650很像，但是实际的性能以及跑游戏的具体帧数上来看的话，GTX1650都会比锐龙R7 6800H核显来的好，使用差距就有点类似玩游戏，一个只能开低特效一个是能开到中特效。如果只是拿来办公，体现出差距还是比较困难的。
是iPhone14的处理器将是满血版的A15。满血版的A15比A14 强20%。满血A15 的性能非常强，Geekbench跑分比A14多2000。A15 单核性能提升了8%，多核提升了15%，GPU则提升了26.2%。A15 采用的是台积电工艺，5nm增强版，功耗提升较大，不过续航提升更大，相比于A14 功耗还少了15%。满血版的A15是5 个GPU核心，残血版A15是4个GPU核心，因此在处理一些画面效果上满血版的性能更强
大型网游、普通配置单机。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个显卡的性能并不是特别强，大概相当于Nvidia GeForce MX450，所以如果你是玩大型网游，比如绝地求生低配置、英雄联盟、魔兽世界低配置、原神都是可以玩的。单机方面的话，如果你要玩艾尔登法环这样新出的三A游戏会比较困难，1060都不好带动，MX450就别想了，但是几年前或者一些日式RPG这样要求不高的游戏，都是可以玩的。
不是iPhone14使用的大概率和iPhone13一样的LPDDR4X，内存预计会提升到6GB，iPhone 14 pro和 iPhone 14 Pro Max预计会使用更先进的LPDDR5，运行内存会提升到8GB，从而拉开和普通版的性能差距。LPDDR5每秒可以传送44GB数据，相比LPDDR4x速度提升50%，并且功耗还有下降20%，它能够使5G智能手机以高达6.4Gbps的传输速度处理数据，这个能力将对消除5G数据瓶颈将起到关键性的作用
可以苹果每一年都支持新产品以旧换新购买，包括iPhone智能手机。以旧机型的iPhone 12 Pro Max为例，最高可抵扣4300元，iPhone12最高可抵扣2800元。除了旧iPhone之外，其他的苹果设备也可以以旧换新，具体的型号可以参考苹果官网列出的信息。并且一台设备仅能依旧换新一台，不可以多台抵扣一台。
能玩。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个的性能大概相当于MX450，所以带动原神这个游戏还是可以的，此外玩一些比较不吃配置或者是几年前的三A也可以。不过近两年的一些配置要求比较高的3A大作带起来就会很卡，所以如果你只是单纯的玩原神，那么完全可以放心，是带的动的。
Radeon Vega 8。AMD Radeon RX Vega 8 是用于笔记本电脑的集成 GPU。它用于 2017 年底推出的 Ryzen 5 APU。GPU 基于 Vega 架构（第 5 代 GCN），具有 8 个 CU（= 704 个着色器中的 512 个），主频高达 1100 MHz（锐龙 5 2500U）。性能取决于配置的 TDP（启动时 12-25 W）、时钟、冷却和内存配置）。GPU 应该受益于快速双通道 DDR4-2400 RAM（与 DDR4-2133 单通道相反，这也是可能的）。R7 5800H核显的性能大概相当于GeForce 940MX / Radeon Pro 450 和 GeForce MX150 / Radeon Pro 555 之间。
各有优点iPhone14在性能方面会更强，它搭载了满血版苹果A15处理器，性能比Mate 50上的骁龙处理器更强，发热和功耗都保持的更好，这对于续航的帮助比较大。Mate 50在屏幕、摄像头以及快充方面性能更好，它的屏幕支持120Hz刷新率，iPhone14则是60Hz；同时Mate 50后置摄像头参数更高，也有长焦镜头，可以拍摄远处的景物；另外Mate50的快充速度达到了100W，苹果iPhone14的充电速度仅为30W左右。
MX450。锐龙R9 6900HX处理器采用 Radeon 680M 集成图形解决方案，iGPU 基于 RDNA2 架构，具有 12 个 CU（= 768 个着色器），主频高达 2400 MHz（取决于 CPU 型号）。680M 和 660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡。性能相当于MX450或者是GTX1050左右，玩玩普通游戏还是可以的，但是如果要玩三A游戏的话，会很吃力，一些大型网游，例如绝地求生、英雄联盟、魔兽世界、原神是可以运行的。
预计2022年9月中下旬iPhone14系列将在2022年9月中旬发布，消费者预计可以在发布会的一周后开始预定，发货时间预计是在9月底或10月初。根据苹果的预定规则，可以从苹果官网、苹果直营店、天猫、京东、苹果授权店等第一时间下单，其中苹果官网根据下单付款的先后顺序发货，越早下单可以在越早的时间获得机子。
Radeon 680M。AMD Radeon 680M 是 Ryzen6000系列笔记本电脑的集成 GPU（伦勃朗，例如Ryzen9-6900HX）。iGPU 基于 RDNA2架构，具有12个 CU(=768个着色器)，主频高达2400MHz(取决于 CPU 型号)。680M 和660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡，性能不尽如人意，无法在3A游戏中使用。由于新架构、高核心数和增加的最大核心频率，Radeon 680M 应该明显快于旧的 Radeon Vega8 iGPU。因此，680M 应该是2022年初最快的集成显卡，性能相当于MX450。
5999元iPhone14入门款的售价预计和上一代iPhone13一致，都是128GB售价5999元，其他存储版本的价格也和上一代一样，最高可选择512GB的版本。iPhone14Pro系列最高则提供1TB的存储版本。从价格来说，今年iPhone14的售价和去年基本没变化，主要原因是苹果可能想要保持住近两年的销量增长趋势。考虑到现在已有不少旧iPhone用户需要迭代更新，因此iPhone14系列的整体需求还是比较高
16GB一加Ace Pro的最大内存是16GB，并且搭载了骁龙8Gen 1 Plus处理器，搭配满血版LPDDR5+UFS3.1。一加Ace Pro在性能配置上是安卓旗舰级别，大内存也十分适合多后台运行APP，尤其是经常需要使用到摄像头以及玩游戏的用户可以让APP更多的驻留在后台，减少手机卡顿
支持超级n28 5G 信号一加Ace Pro支持超级 n28 5G 信号。根据一加官方介绍，相比其他 5G 频段，n28 具有更广覆盖面积和更强穿墙能力。一加AcePro内置 4 根高性能 n28 天线，能够同时 4 路接收 n28 信号，大幅提升 n28 网络速度、信号接收范围和信号抗干扰能力。在一些楼宇之间、室内、地下车库、郊区、边远地区等，依然可以获得较好的 5G 体验。
不是Mate 50系列预计会采用刘海屏的设计方案，而不是挖孔屏。Mate 50系列预计会有至少三个型号，Mate50、Mate50 Pro、Mate 50 X，甚至还有Mate50RS保时捷版本。Mate50系列除了会支持屏下指纹解锁之外，还有望支持人脸解锁功能。
Radeon 680M。锐龙R7 6800H集成的 GPU Radeon 680M，它现在基于 RDNA2架构并提供12个高达2.2GHz 的 CU，它应该是发布时最快的 iGPU。Radeon 680M的性能大概相当于MX450，这个显卡想必很多人都知道，如果还要对标GTX系列的话，那可能就是1050。
性能和麒麟9000差不多目前的消息显示Mate 50使用的是海岸麒麟9000S芯片，该芯片由北京海科技提供，性能与麒麟 9000差不多，但由于芯片数量不多，因此在Mate50系列上搭载的芯片大多数还是骁龙8Gen 1（4G）。海岸麒麟9000S如果性能和麒麟9000差不多的话，可以参考麒麟9000的参数性能，它是基于5nm工艺制程的芯片，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55 的八核心设计，最高主频可达3.13GHz，Geekbench 5 (单核)跑分1052，多核跑分3741，安兔兔跑分768588。作为参考骁龙888的安兔兔跑分大约是83万分。
2022年1月。AMD Ryzen76800H 是一款8核移动处理器，于2022年1月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3+（伦勃朗）架构和 Socket FP7。多亏了 AMD 同步多线程 （SMT），核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen76800H 具有16MB 的三级缓存，默认运行频率为3.2GHz，但根据工作负载可提升至4.7GHz。