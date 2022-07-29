快手电商专项治理超时未发货违规行为

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:今日，快手电商发布了关于【超时未发货】违规行为的专项治理公告。
公告称，平台将持续进行发货违规行为治理。若您的小店有超时未发货的违规行为，将按照平台违规管理规则进行处罚。
超时未发货，是指商家未在承诺发货时间内发货，即超过承诺发货时间仍未发货的行为。按平台《服务违规实施细则》，此行为属于发货违规行为。
若商家出现超承诺发货时间仍未发货的情况，平台将按《服务违规实施细则》中发货违规进行判罚。
平台商户实施【发货违规】的违规行为的，平台将按照下列规定进行处理:
（1）情节轻微的，处警告、学习、强制学习;
（2）情节严重的，处警告、强制考试、下架全部商品、禁止上架新商品1-3日、支付违约金300元;
（3）情节特别严重的，处强制考试、下架全部商品、禁止上架新商品3-14日、限制参与营销活动5-14日、支付违约金500-5，000元。
快手强调，请商家对所有订单按承诺发货时间进行发货，接近和已超承诺发货时间的订单尽快发货。
若商家缺货/断码，无法发货，快手建议联系买家说明情况，协商一致退款，避免买家投诉和平台判罚;若工厂停产，无法发货，建议联系买家说明情况，协商一致退款，避免买家投诉和平台判罚。
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