Canalys：二季度中国大陆智能手机出货6740万台 同比下跌10%

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:今日，全球著名的科技市场独立分析机构Canalys发布了2022年第二季度中国大陆智能手机市场表现相关数据。

报告称，二季度，中国大陆智能手机市场表现疲软，出货6740万台，同比下跌10%。其中，vivo以1320万台的出货表现重返市场第一。荣耀在经历了强劲的第一季度后，以1300万台的出货表现占据市场第二。OPPO（包含一加）紧随其后，出货1180万台，稳居市场第三位。小米和苹果分别以1060万和990万台出货跻身市场前五。

Canalys分析师Toby Zhu表示，第二季度的电商促销对于满足封城后反弹的需求，以及刺激消费者换机起到了一定的作用，但未能拉动大盘实现去年同期表现。主流厂商中，仅荣耀和苹果实现了同比增长。荣耀在过去的一年以中国市场为大本营实现快速成长，苹果亦会保持对中国市场的投入，中国是其仅次于美国的第二大市场阵地。”

另外，Canalys 分析师 Amber Liu 表示，”目前营商环境的复杂和快速变化是全球性的，中国手机市场2022年同样艰难。第三和第四季度很难看到需求方面出现V型反弹。今年可能会成为疫情以来最艰难的一年，全年突破3亿台出货的阻力巨大，因此确保市场份额和用户保有量是厂商重中之重的攻坚战。

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