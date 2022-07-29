库克回应iPhone在中国打折 ；抖音测试“规范用语提醒”功能 ；马斯克称特斯拉呈降价趋势；

iPhone14Pro将支持息屏显示今日，9to5Mac在iOS16中发现了多个对 AOD 息屏显示的引用，甚至还有一种内部模式供苹果自己测试iPhone中的息屏显示。

小米汽车9月进入软模车下线阶段 小米汽车项目将于9月进入软模车下线阶段，后续将如期进入场测和冬测周期。

每日优鲜收款功能已被限制 每日优鲜充值系统提示报错，只要充值就会提示“支付网关预支付接口返回异常，此商家涉嫌违规，收款功能已被限制，暂无法支付”。

李斌称蔚来将每年出一部手机 昨日，蔚来创始人李斌在接受采访时表示，蔚来将为用户造一部好用的手机，每年开发一款，像苹果一样。

苹果AR/VR设备有望在年底启动量产 供应链透露，苹果AR/VR头戴设备有望在2022年底-2023年初启动量产，主要放量将落于2023年，上、下游供应链已经过小量出货及验证，目前陆续进入设计验证测试、展开整机验证的重点阶段。

快手内测创作者版独立App 在2022快手光合创作者大会上，快手高级副总裁王剑伟透露，今年，除升级光合计划、深化创作者服务外，快手还将内测创作者版App，进一步推进创作者服务标准化，为创作者提供包括分析诊断、创作灵感、全站作者榜单、专属活动通知等全链条服务。

二季度中国大陆智能手机出货同比下跌10%Canalys报告称，2022年二季度，中国大陆智能手机市场表现疲软，出货6740万台，同比下跌10%。其中，vivo以1320万台的出货表现重返市场第一。荣耀以1300万台的出货表现占据市场第二。OPPO（包含一加）紧随其后，出货1180万台，稳居市场第三位。小米和苹果分别以1060万和990万台出货跻身市场前五。

2022上半年Steam国游销量榜公布 国游销量榜公布的《2022年国游销量半年榜》称，今年上半年国产新游（买断制，下同）总体表现较差，除了销售额降低之外，好评率同比明显下滑。另外，上半年榜单TOP10的总销售额为9200万元。

阿里市值跌破2万亿港元 今日盘中，阿里巴巴港股股价一度跌超5%，市值跌破2万亿港元，创6月6日以来新低。

抖音测试“规范用语提醒”功能 抖音近期测试了“规范用语提醒”功能，当平台模型识别出用户在平台发布的文字素材可能存在不规范表达时，会自动发送站内信，提醒用户“您的作品可能存在不规范表达，请注意规范用语”。

AI已预测超2亿种蛋白质形状 据报道，在谷歌旗下人工智能公司DeepMind开展的一项研究中，人工智能技术已经预测了几乎每种已知蛋白质的形状。

快手启动2023秋季校园招聘据快手方面透露，本次招聘岗位多元，包括工程类、算法类、产品类、运营类、设计类、市场类、游戏类、销售类、战略分析类、职能类和项目管理类等11大岗位类别共计200余种岗位。

马斯克称特斯拉呈降价趋势 马斯克今日在Twitter上表示，通货膨胀可能呈下降趋势，更多特斯拉商品价格在回落。

杭州市场监管局约谈美团饿了么7月21日，杭州市市场监管局约谈了本市美团、饿了么等外卖送餐平台，要求相关平台落实食品安全管理责任、严禁餐饮商家低价恶性竞争。

英特尔第二季度收入下降22%英特尔发布2022年第二财季报告。英特尔第二财季营收153.2亿美元，同比下降22%;净亏损4.54亿美元，去年同期盈利50.61亿美元。

vivo重返中国智能手机市场第一2022年第二季度，中国大陆智能手机市场表现疲软，出货6740万台，同比下跌10%。其中，vivo以1320万台的出货表现重返市场第一。

苹果发布2022第三财季财报 该季度，苹果实现营收为829.6亿美元，同比增长1.9%，净利润194.4亿美元，同比下降10.6%。来自iPhone的收入406.7亿美元，同比增长2.8%、Mac收入73.8亿美元，同比减少10%、iPad收入72.2亿美元，同比减少2%。大中华区营收为146亿美元，同比下降1.1%。

库克回应iPhone在中国打折7月29日至8月1日，苹果宣布开启“爽心特惠”活动，用指定支付方式购买符合条件的产品可享立减优惠。其中，iPhone13全系列优惠600元。针对上述优惠活动，库克表示，为期四天的iPhone打折销售活动与清库存没有任何关系。

亚马逊第二季度财报 报告显示，亚马逊第二季度净销售额为1212.34亿美元，与上年同期的1130.80亿美元相比增长7%，不计入汇率变动的影响为同比增长10%;净亏损为20.28亿美元，相比之下上年同期的净利润为77.78亿美元。

（举报）