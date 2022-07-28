天猫新增家装行业新零售相关服务规范 8月4日生效

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:今日天猫平台发布关于新增《家装行业新零售“0增项”服务规范》等的公示通知（以下简称公告）。

公告称，为了给购买家装新零售商品的消费者提供确定性的购买服务体验，天猫拟新增家装行业新零售相关服务规范，本次规范于2022年7月28日公示，将于2022年8月4日生效。

根据规范，0增项，指消费者在平台上购买带有“0增项”标识的商品时，在合同约定的范围内，商家不再向消费者增加额外的收费项及费用的服务保障。合同中的项目包括但不限于家具搬移、遮蔽保护、底材处理、涂装施工、清洁归位及项目验收。

项目 具体内容 家具搬移 将家具等室内物品搬至不妨碍施工的位置（针对较大/较重的家具、 重实木家具、拼接衣橱、钢琴等、易碎物品原则上由客户自行负责） 灯具拆装 原拆原装（如需进行灯具的更换，不负责对新灯具免费安装） 遮蔽保护 将客户施工现场中所有非施工部位，如地板、家具等物品，用遮蔽材料保护起来以免施工沾污 底材处理 墙体裂缝、缝隙处理、阴阳角处理、腻子批刮、腻子打磨 涂装施工 墙面加固、防水处理、接缝抗裂、底层找平、挂网防裂、面层收光、乳胶漆施工、木器漆施工等 清洁归位 将施工区域的遮蔽材料撤除并清理干净，家具等物品挪移恢复至施工前状态，将因施工造成的建筑垃圾清洁完毕 项目验收 验收涂刷工程，保证墙面平整无凹凸、墙面垂直不倾斜、阴角/阳角方正无偏差、漆面颜色均匀

成功加入该服务的商品将在商品详情页展示“0增项”服务标识（可参考下图）。

规范明确指出，商家多次收到消费者投诉，且经天猫平台判定为商家责任的;平台有权强制关闭商家‘0增项’服务权限并将店铺所有商品退出相应服务。退出服务的商家仍需对已产生的订单按照本规范要求及服务承诺进行履约。

（举报）