钟薛高申请注册钟薛低商标

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:企查查APP显示，近日，钟薛高全资持股的盘箸有喜（上海）生物科技有限公司申请注册多个“钟薛低”“钟薛不低”“钟薛不高”“钟薛小高”“钟薛步步高”商标，涉及方便食品、啤酒饮料、教育娱乐、广告销售等45个国际分类。
对此，有网友表示，既然叫“钟薛低”，是不是应该借机推一波低价雪糕。对此你怎么看？
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盘箸有喜（上海）生物科技有限公司申请注册了多个商标，其中包括“钟薛低”“钟薛不低”“钟薛不高”“钟薛小高”“钟薛步步高”等，涵盖了方便食品、啤酒饮料、教育娱乐、广告销售等45个国际分类...
天眼查显示，盘箸有喜（上海）生物科技有限公司申请注册多个钟薛低”、钟薛不低”、钟薛不高”、钟薛小高”、钟薛步步高”商标，含盖方便食品、啤酒饮料、教育娱乐、广告销售等45个国际分类...当时钟薛高方面作出回应，称钟薛高公司所有雪糕产品均按照国家标准GB/T 31119-2014《冷冻饮品雪糕》合法合规生产，并于检测合格后出厂”...钟薛高认为，用烤雪糕、晒雪糕或者加热雪糕的方式，来评断雪糕品质的好坏并不科学，希望并欢迎公众及媒体秉承科学的立场对相关问题进行调查、科普...
6月24日以来，东方优选（北京）科技有限公司申请注册多个旗下主播名字商标，包括“董宇辉”“方脸哥”等，当前商标进度均为申请中...有网友发现，“董宇辉”商标被上海某公司和自然人楚某申请注册...
7月25日消息，天眼查App显示，近期，小红书科技有限公司申请注册多个“小红书露营地”“REDCAMP”“小红书营地”“小红书文旅”等商标，国际分类包括餐饮住宿、教育娱乐、广告销售等，目前商标状态均为等待实质审查。据天眼查信息显示，小红书科技有限公司成立于2018年10月，位于上海市， 以从事软件和信息技术服务业为主。企业注册资本10000万美元， 实缴资本27769.02万人民币。经营范围包括信息科技、网上零售、供应链管理及相关配套服务。小红书公布的数据显示，今年4-6月，小红书上“露营”相关搜索量比2021年同期增长超6倍，露营热度
据45个国际分类的“王心凌”商标申请注册，当前商标状态均为“等待实质审查”...
之后几天内，“市监局回应钟薛高烧不化”“有点生气讨厌溢价雪糕”“人民网评钟薛高”等话题轮番登上热搜，将本就因“雪糕刺客”备受嘲讽的钟薛高推上舆论风口...“钟薛高卡拉胶”“钟薛高烧不化”“有点生气讨厌溢价雪糕”等话题成为点燃消费者不满的引线，“火烤钟薛高”一时为内容平台达人的流量密码...”但紧接着，“钟薛高平均毛利率约60%到70%”“每根钟薛高生产成本约3到8元”的话题又登热搜，钟薛高的成本结构又被放于台前讨论......
站长之家 7 月 25日讯：据天眼查App，北京抖音信息服务有限公司申请注册多个“蛋花”“蛋花小说”商标...
企查查APP显示，王心凌申请注册45个国际分类的“王心凌”商标，当前商标状态均为“注册申请中”...“王心凌男孩”商标也被抢注，商标状态为“注册申请中”...
一旦有网友发表观点支持钟薛高，呼吁大家理性看待，则会立刻遭到网暴...但是媒体科普报道和网友理智发声得不到关注，反而是“黑钟薛高”的帖子、视频持续获得大量流量...这句话引爆了消费者情绪，“林盛和钟薛高”也因此登上热搜前三，引发网友热议...直到钟薛高出现，第一次证明中国冰品品牌也能够在高端市场占有一席之地...近一年来，全国各地市场监管部门发布了超过150条针对钟薛高品牌的相关抽检信息，而抽检结果均为合格...也希望类似钟薛高的这种事件在明年、以后的夏天再也不会发生......
罗永浩表示:第一，钟薛高按质量算价格没有哈根达斯贵;第二，在价格比哈根达斯便宜的情况下，钟薛高的品质一定是碾压式的好过哈根达斯...不久前，钟薛高因被网友测试在室温31摄氏度左右放置1小时不化后登上热搜引发热议，近日又因一段网友用打火机点燃钟薛高雪糕疑似烧不化的视频再度引发关注...7月6日，钟薛高官方微博发布声明回应雪糕长时间不化，钟薛高表示，公司所有雪糕产品均按照国家标准合法合规生产，并于检测合格后出厂...罗永浩称，自己并不看好苹果做AR眼镜，因为平台革命的时候，新世界的霸主永远不是之前旧世界的霸主......
是索尼ZV E10上市时间是2021 年 7 月，它是一款 24.0MP 入门级无反光镜相机，配备 APS-C(23.5 x 15.6 毫米)尺寸的 CMOS 传感器、内置图像稳定功能、全铰接式触摸屏和索尼 E 镜头卡口。
有一加Ace Pro可以支持王者荣耀、英雄联盟手游等游戏的高帧率120Hz模式，原神也可以支持稳定的60帧画面，基本上是目前安卓旗舰机在游戏时的表现。一加Ace Pro核心配置是骁龙8Gen 1 Plus+UFS3.1+LPDDR5，最高可以选择16GB的运行内存，可以满足目前大多数游戏对硬件的需求。
北斗、Glonass、Galileo、GPS一加Ace Pro可以支持的定位系统有北斗、Glonass、Galileo、GPS，这些定位系统是目前全球范围内比较主流的定位系统，其定定位精度在民用领域已经足够日常生活所需。在国内主要的定位系统是北斗和GPS，北斗是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。
支持4K HDR视频拍摄索尼ZV-E10 拥有 2420 万有效像素，旋转显示屏，内置WiFi和蓝牙等功能。这是一款性价比很高的入门级微单相机，支持4K HDR视频拍摄，支持索尼E卡口镜头。
不支持一加Ace Pro不可以内存扩展，该手机没有内存扩展槽，不过这款手机最高提供了512GB的存储空间版本，对于绝大多数用户来说，这个存储空间也足够存放数据。此外，扩展内存的读写速度远不及手机自带的内存，手机自带内存都是LPDDR5，读写数据较快，符合现在智能手机高速存储的需求。
机身材质、电池、快充等机身材质：realme GT2 大师探索版是玻璃机身+金属中框；一加Ace Pro是玻璃机身+塑料中框电池：realme GT2 大师探索版电池容量是5000mAh；一加Ace Pro电池容量是4800mAh快充：realme GT2 大师探索版使用100W有线快充；一加Ace Pro是150W有线快充其他配置参数，两款手机基本一样，都是骁龙8Gen 1 Plus处理器，后置三摄，前置1600万像素单摄，双扬声器、屏下指纹解锁
E卡口镜头e卡口镜头的意思是索尼APS-C画幅微单相机可以用的镜头卡口，索尼半幅相机标准焦距转换系数为1. 5倍。
163x75.4x75mm一加Ace Pro机身尺寸为163x75.4x75mm，重量为203. 5 克，它的屏幕为2412x1080分辨率，6. 7 英寸AMOLED屏幕，后置三摄分别是5000万+800万+200万像素，前置摄像头1600万，机身最高运存16GB，存储空间最高512GB
R75800H更好。比较了两款笔记本电脑 CPU:2.2-2.7GHz 的6核 Intel Core i5-11400H 与3.2GHz 的8核 AMD Ryzen7-5800H，参数如下。两者对比英特尔酷睿 i5-11400H 的优势:1.最高支持128GB DDR4-3200RAM2.较新的 PCI Express 版本 –4.03.与锐龙75800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦4.Turbo Boost 频率提高2%（4.5GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米2.多出2个物理核心3.具有4MB 更大的 L3缓存大小4.理论内存带宽高出约17.07GB/s （33%）跑分上来看R7-5800H的多核表现会比I5-11400H好上很多，但是单核跑分两者就相差不大了。跑分上来看
一加Ace Pro性能更强处理器：一加Ace Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，一加10 Pro使用的是骁龙8Gen 1，两个处理器性能有明显的差距，且骁龙8Gen 1 Plus使用台积电4nm工艺，性能功耗表现都更好屏幕：一加10 Pro屏幕参数更好，使用的是6. 7 英寸3216×1440AMOLED屏幕，525 PPI；一加Ace Pro屏幕是6. 7 英寸1080P AMOLED直屏摄像头：一加10 Pro摄像头更好，使用的是广角摄像头：4800 万像素，IMX789+超广角摄像头: 5000 万像素+长焦摄像头: 800 万像素；一加Ace Pro的镜头是5000W+800W+200W，主摄依然是IMX766充电：一加10 Pro是80W有线快充，50W 无线闪充；一加Ace Pro是150W有线快充
差距如下。比较两个8核笔记本电脑 CPU:3.3GHz AMD Ryzen95900HX 与3.2GHz Ryzen75800H参数如下:模型AMD 锐龙95900HXAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4600兆赫3200-4400兆赫一级缓存512KB512KB二级缓存4MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程8/168/16TDP45瓦45瓦工艺7纳米7纳米尺寸180毫米2最大温度105℃105℃插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2100MHz)AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R95900HXAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H跑分上来看，R9-5900HX大概比R7-5800H跑分多个5%左右，差距不是特别大。
支持外接灯光索尼ZV E10有一个热靴口，可以外接闪光灯跟固定外接麦克风的作用。
差距如下。AMD Ryzen5-5600H是基于 Cezanne 一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R55600H 集成了基于 Zen3微架构的八个核心中的六个。它们的时钟频率为3.3GHz(保证基本时钟)至4.2GHz(Turbo)，并支持总共12个线程的 SMT，该芯片采用现代7纳米 TSMC 工艺制造。AMD Ryzen7-5800H是 Cezanne 产品系列的高性能八核处理器。它于2021年第一季度发布;它设计用于更大的笔记本电脑，主要是游戏笔记本电脑和 DTR。Ryzen 具有八个支持 SMT 的 Zen3内核，运行频率为3.2GHz（基本时钟速度）至4.4GHz(可能的最高 Boost 频率)以及 Vega8iGPU，该芯片具有16MB 的 L3缓存。名称AMD 锐龙55600HAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4200兆赫3200-4400兆赫一级缓存384KB512KB二级缓存3MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程6/128/16TDP45瓦45瓦技术工艺7纳米7纳米插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega7 （ -1800MHz）AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R55600HAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H最大温度105℃性能跑分，单核差距大概在5%，多核跑分差距在20%。
4270mAhmoto S30 Pro电池容量为4270mAh，充电速度为68W，不支持无线充电，该手机定位中端机型，因此在很多配置上属于性价比类型，比较实用，符合大多数用户的使用习惯和需求，各方面的性能也不会太弱
索尼NP-FW50索尼ZV-E10 使用的电池就是索尼NP-FW50 型号电池，主要适用机型包括索尼A6400、索尼ZV-E10、索尼A6100、索尼A6000 等。
I7-12700H更好。比较两款笔记本电脑 CPU:14核的2.3GHz Intel Core i7-12700H 与8核的3.2GHz AMD Ryzen7-5800H参数:两者对比Intel Core i7-12700H的优势:1.较新 - 一年后发布2.拥有6个以上的物理核心3.具有8MB 更大的 L3缓存大小4.较新的 PCI Express 版本 –4.05.与锐龙7-5800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦6.在单核 Geekbench v5测试中快21% -1761对1454点7.Turbo Boost 频率提高7%（4.7GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米跑分上来看，酷睿I7-12700H比R7 5800H提升起码20%以上。
6.55英寸2400×1080 OLED屏幕，10.7亿色moto S30 Pro屏幕是一块6.55 英寸 2400×1080 OLED 屏幕，10.7 亿色，拥有屏下指纹解锁，其他配置包括骁龙 8 Gen1 Plus，LPDDR5 内存，UFS3.1 闪存，前置单摄，后置双摄；续航：额定 4270mAh 电池，68W 快充；机身厚 7.6mm，重 170g
ZV-E10 具有长电池续航性能在充满电后索尼ZV E10可录制长达约 125 分钟的视频或拍摄约 440 张照片。
I7-11800H更好。我们比较了两个 8 核笔记本电脑 CPU：1.9-2.3 GHz Intel Core i7 11800H 与 3.2 GHz AMD Ryzen 7 5800H参数：Intel Core i7-11800H – 第 11 代 Tiger LakeAMD 锐龙 7 5800H – 塞尚 Zen3工艺10 纳米7 纳米台积电 FinFETTDP35+W35+W核心/线程8/168/16CPU基本频率2.3GHz3.2GHzTurbo – 所有核心4.2GHz4.0GHz睿频 - 1 个核心4.6GHz4.4GHz三级缓存24 MB16 MB记忆DDR4-3200，最高 128 GBDDR4-3200，最高 128 GB图形英特尔 Iris XeRadeon 织女星 8两者对比Intel Core i7 11800H的优势：1.最高支持 128 GB DDR4-3200 RAM2.具有 8 MB 更大的 L3 缓存大小3.较新的 PCI Express 版本 – 4.04.与锐龙 7 5800H 相比，能耗降低 17% – 45 与 54 瓦5.Turbo Boost 频率提高 5%（4.6 GHz 与 4.4 GHz）两者对比AMD锐龙7 5800H的优势：1.更现代的制造工艺——7 纳米与 10 纳米2.理论内存带宽高出约 17.07 GB/s (33%)在跑分上其实两者差距并不是很大。
骁龙 8 Gen1 Plus处理器，6.55英寸OLED屏幕moto S30 Pro主要参数是高通骁龙 8 Gen1 Plus旗舰处理器，LPDDR5 内存，UFS3. 1 闪存。配备一块6. 55 英寸的OLED屏幕，2400× 1080 分辨率。前置单摄，后置双摄。内置4270mAh电池，支持68W快充。机身厚7.6mm，重170g