钟薛高申请注册钟薛低商标

罗永浩表示:第一，钟薛高按质量算价格没有哈根达斯贵;第二，在价格比哈根达斯便宜的情况下，钟薛高的品质一定是碾压式的好过哈根达斯...不久前，钟薛高因被网友测试在室温31摄氏度左右放置1小时不化后登上热搜引发热议，近日又因一段网友用打火机点燃钟薛高雪糕疑似烧不化的视频再度引发关注...7月6日，钟薛高官方微博发布声明回应雪糕长时间不化，钟薛高表示，公司所有雪糕产品均按照国家标准合法合规生产，并于检测合格后出厂...罗永浩称，自己并不看好苹果做AR眼镜，因为平台革命的时候，新世界的霸主永远不是之前旧世界的霸主......