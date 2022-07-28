新版微信红包封面已全面开放定制

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:今日，微信官方宣布，为满足更多个性化定制需求，新版红包封面现已全面开放定制。
具体流程如下:
1. 在电脑端登录微信红包封面开放平台（cover.weixin.qq.com）。
2. 进入【我的红包封面】，点击【定制红包封面】。
2. 封面类型选择【新版封面】。
3. 按页面提示上传设计好的封面图、封面挂件、气泡挂件（缺一不可）。
4. 完善其他定制信息，确认预览效果后，提交微信团队进行审核。
（举报）
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现在，微信官方宣布将全面开放新版红包封面的定制，满足更多个性化的定制需求...在这里，经过认证的定制方可自主设计封面样式、创建封面故事，付费定制专属的红包封面，并通过自有渠道发放给微信用户...那么新版封面该怎么定制?微信方面推出了官方教程，具体如下：...在电脑端登录微信红包封面开放平台，依次点击“我的红包封面”-“定制红包封面”，并在封面类型选择“新版封面”，上传相应规格的封面图，封面挂件，气泡挂件...最后，大家如果想了解更多定制新版红包封面技巧，可以点击这里阅读微信发布的《红包封面定制指南》......
今日微信官方宣布，正式上线视频号/公众号互通发放红包封面能力，定制方可跨渠道账号调用封面订单进行发放...1. 在公众号使用红包封面组件发放封面时，新增支持拉取创建的封面...2. 在视频号短视频及直播中插入封面发放链接时，新增支持插入创建的封面发放链接...
微信红包封面针对部分商户有限开放，可以定制化微信红包封面，就在“微信派”公众号发文宣布新版红包封面现已全面开放定制...
微信视频号官方宣布:现在起，视频号、公众号可以互通发放红包封面了...比如，在公众号使用红包封面组件发放封面时，可以拉取“已绑定视频号”创建的封面...在视频号短视频及直播中插入封面发放链接时，也能插入“已绑定公众号”创建的封面发放链接...
7月21日，支付宝在2022合作伙伴大会上宣布小程序消息能力全新升级:商家小程序可将订单消息、支付消息、订阅消息，通过App首页的消息提醒推送给用户，让用户可直接点击进入小程序使用服务，完成精准触达和高效召回...小程序商家通过“订单消息”，可向下单或使用服务的用户实时同步订单、服务信息;通过“支付消息”，可向付款用户发送到账提醒;通过“订阅消息”，则可向主动订阅的用户推送个性化、场景化消息提醒...
微信红包封面开放平台已正式上线视频号/公众号互通发放红包封面能力...公众号：点击图文编辑页面上方的红包封面”选项，会发现每款红包封面下方将会显示来源，可以自由选择已绑定视频号”创建的封面...视频号：在视频号短视频及直播中插入封面发放链接时，新增支持插入已绑定公众号”创建的封面发放链接...
周杰伦新专辑封面是在法国圣米歇尔山拍摄，周董置身其中如梦似幻，其中的奥妙还呼应了专辑里《倒影》这首歌曲...《最伟大的作品》专辑将于7月15日正式发售，倒计时两天时间...根据QQ音乐显示，目前该专辑的预售量已经超过了270万张，虽然涨幅相较之前放缓，但是还在不断攀升中，预计开售当天会轻松突破300万...最近该专辑也是迎来了不少的差评，其中主要争议点就是在于新专辑中居然只有6首新歌，其他都是之前已经发布过，又被收录进了这次的专辑中......
美的无风感空调采用的无风感舒适科技，就是为了解决传统空调冷风直吹、风感冷硬的问题，它融汇空气动力学、机械动力学及流体力学，并经过上千次数学建模与实验研发而成...不仅如此，美的智能无风感儿童空调还拥有第三代智慧天使眼，能通过智能红外检测实时感应人体所需温度，再根据体感温度，智能调节温度、风速、风向，帮助家长更好地呵护孩子...这款为孩子打造的智能无风感儿童空调很好的解决了冷风直吹问题，能让孩子享受“无风感”的呵护，睡得更香，无疑是许多家庭的贴心选择......
原创作者被诉侵权，索赔数千万元?7月10日晚，四川成都《谭谈交通》的主持人@谭乔 发布微博称，《谭谈交通》发布的视频被成都游术文化传播有限公司全网索赔数千万元，涉及视频将全网下架...据谭乔在视频中透露，《谭谈交通》遭到成都游术文化传播有限公司投诉，其《谭谈交通》的账号逐渐被清空，还有上万个二次创作者编辑的爆款视频也被投诉下架，理由是违反“著作权法等相关法律规定”...《谭谈交通》是成都本土一档寓教于乐的交通警示类节目，从2005年3月28日由谭乔个人原创拍摄，是一档带有新闻传播属性的公益普法类节目......
中华财险作为国有控股的保险公司，致力于服务国家、服务人民，积极投身“三农”事业，充分展现国有企业的社会担当...依托机构服务网络和农险经营优势，持续加强“以县支公司为龙头，以乡镇服务网点为依托，以驻村协保员为延伸”的农村基层服务网点建设，将保险服务延伸到农民家门口，努力实现保险服务面对面...试点参保农户为 189 户，承保面积1804. 9 亩，约定亩产为290. 03 公斤，共计保障红枣523. 49 万吨......
是索尼ZV E10上市时间是2021 年 7 月，它是一款 24.0MP 入门级无反光镜相机，配备 APS-C(23.5 x 15.6 毫米)尺寸的 CMOS 传感器、内置图像稳定功能、全铰接式触摸屏和索尼 E 镜头卡口。
有一加Ace Pro可以支持王者荣耀、英雄联盟手游等游戏的高帧率120Hz模式，原神也可以支持稳定的60帧画面，基本上是目前安卓旗舰机在游戏时的表现。一加Ace Pro核心配置是骁龙8Gen 1 Plus+UFS3.1+LPDDR5，最高可以选择16GB的运行内存，可以满足目前大多数游戏对硬件的需求。
北斗、Glonass、Galileo、GPS一加Ace Pro可以支持的定位系统有北斗、Glonass、Galileo、GPS，这些定位系统是目前全球范围内比较主流的定位系统，其定定位精度在民用领域已经足够日常生活所需。在国内主要的定位系统是北斗和GPS，北斗是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。
支持4K HDR视频拍摄索尼ZV-E10 拥有 2420 万有效像素，旋转显示屏，内置WiFi和蓝牙等功能。这是一款性价比很高的入门级微单相机，支持4K HDR视频拍摄，支持索尼E卡口镜头。
不支持一加Ace Pro不可以内存扩展，该手机没有内存扩展槽，不过这款手机最高提供了512GB的存储空间版本，对于绝大多数用户来说，这个存储空间也足够存放数据。此外，扩展内存的读写速度远不及手机自带的内存，手机自带内存都是LPDDR5，读写数据较快，符合现在智能手机高速存储的需求。
机身材质、电池、快充等机身材质：realme GT2 大师探索版是玻璃机身+金属中框；一加Ace Pro是玻璃机身+塑料中框电池：realme GT2 大师探索版电池容量是5000mAh；一加Ace Pro电池容量是4800mAh快充：realme GT2 大师探索版使用100W有线快充；一加Ace Pro是150W有线快充其他配置参数，两款手机基本一样，都是骁龙8Gen 1 Plus处理器，后置三摄，前置1600万像素单摄，双扬声器、屏下指纹解锁
E卡口镜头e卡口镜头的意思是索尼APS-C画幅微单相机可以用的镜头卡口，索尼半幅相机标准焦距转换系数为1. 5倍。
163x75.4x75mm一加Ace Pro机身尺寸为163x75.4x75mm，重量为203. 5 克，它的屏幕为2412x1080分辨率，6. 7 英寸AMOLED屏幕，后置三摄分别是5000万+800万+200万像素，前置摄像头1600万，机身最高运存16GB，存储空间最高512GB
R75800H更好。比较了两款笔记本电脑 CPU:2.2-2.7GHz 的6核 Intel Core i5-11400H 与3.2GHz 的8核 AMD Ryzen7-5800H，参数如下。两者对比英特尔酷睿 i5-11400H 的优势:1.最高支持128GB DDR4-3200RAM2.较新的 PCI Express 版本 –4.03.与锐龙75800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦4.Turbo Boost 频率提高2%（4.5GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米2.多出2个物理核心3.具有4MB 更大的 L3缓存大小4.理论内存带宽高出约17.07GB/s （33%）跑分上来看R7-5800H的多核表现会比I5-11400H好上很多，但是单核跑分两者就相差不大了。跑分上来看
一加Ace Pro性能更强处理器：一加Ace Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，一加10 Pro使用的是骁龙8Gen 1，两个处理器性能有明显的差距，且骁龙8Gen 1 Plus使用台积电4nm工艺，性能功耗表现都更好屏幕：一加10 Pro屏幕参数更好，使用的是6. 7 英寸3216×1440AMOLED屏幕，525 PPI；一加Ace Pro屏幕是6. 7 英寸1080P AMOLED直屏摄像头：一加10 Pro摄像头更好，使用的是广角摄像头：4800 万像素，IMX789+超广角摄像头: 5000 万像素+长焦摄像头: 800 万像素；一加Ace Pro的镜头是5000W+800W+200W，主摄依然是IMX766充电：一加10 Pro是80W有线快充，50W 无线闪充；一加Ace Pro是150W有线快充
差距如下。比较两个8核笔记本电脑 CPU:3.3GHz AMD Ryzen95900HX 与3.2GHz Ryzen75800H参数如下:模型AMD 锐龙95900HXAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4600兆赫3200-4400兆赫一级缓存512KB512KB二级缓存4MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程8/168/16TDP45瓦45瓦工艺7纳米7纳米尺寸180毫米2最大温度105℃105℃插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2100MHz)AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R95900HXAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H跑分上来看，R9-5900HX大概比R7-5800H跑分多个5%左右，差距不是特别大。
支持外接灯光索尼ZV E10有一个热靴口，可以外接闪光灯跟固定外接麦克风的作用。
差距如下。AMD Ryzen5-5600H是基于 Cezanne 一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R55600H 集成了基于 Zen3微架构的八个核心中的六个。它们的时钟频率为3.3GHz(保证基本时钟)至4.2GHz(Turbo)，并支持总共12个线程的 SMT，该芯片采用现代7纳米 TSMC 工艺制造。AMD Ryzen7-5800H是 Cezanne 产品系列的高性能八核处理器。它于2021年第一季度发布;它设计用于更大的笔记本电脑，主要是游戏笔记本电脑和 DTR。Ryzen 具有八个支持 SMT 的 Zen3内核，运行频率为3.2GHz（基本时钟速度）至4.4GHz(可能的最高 Boost 频率)以及 Vega8iGPU，该芯片具有16MB 的 L3缓存。名称AMD 锐龙55600HAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4200兆赫3200-4400兆赫一级缓存384KB512KB二级缓存3MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程6/128/16TDP45瓦45瓦技术工艺7纳米7纳米插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega7 （ -1800MHz）AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R55600HAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H最大温度105℃性能跑分，单核差距大概在5%，多核跑分差距在20%。
4270mAhmoto S30 Pro电池容量为4270mAh，充电速度为68W，不支持无线充电，该手机定位中端机型，因此在很多配置上属于性价比类型，比较实用，符合大多数用户的使用习惯和需求，各方面的性能也不会太弱
索尼NP-FW50索尼ZV-E10 使用的电池就是索尼NP-FW50 型号电池，主要适用机型包括索尼A6400、索尼ZV-E10、索尼A6100、索尼A6000 等。
I7-12700H更好。比较两款笔记本电脑 CPU:14核的2.3GHz Intel Core i7-12700H 与8核的3.2GHz AMD Ryzen7-5800H参数:两者对比Intel Core i7-12700H的优势:1.较新 - 一年后发布2.拥有6个以上的物理核心3.具有8MB 更大的 L3缓存大小4.较新的 PCI Express 版本 –4.05.与锐龙7-5800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦6.在单核 Geekbench v5测试中快21% -1761对1454点7.Turbo Boost 频率提高7%（4.7GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米跑分上来看，酷睿I7-12700H比R7 5800H提升起码20%以上。
6.55英寸2400×1080 OLED屏幕，10.7亿色moto S30 Pro屏幕是一块6.55 英寸 2400×1080 OLED 屏幕，10.7 亿色，拥有屏下指纹解锁，其他配置包括骁龙 8 Gen1 Plus，LPDDR5 内存，UFS3.1 闪存，前置单摄，后置双摄；续航：额定 4270mAh 电池，68W 快充；机身厚 7.6mm，重 170g
ZV-E10 具有长电池续航性能在充满电后索尼ZV E10可录制长达约 125 分钟的视频或拍摄约 440 张照片。
I7-11800H更好。我们比较了两个 8 核笔记本电脑 CPU：1.9-2.3 GHz Intel Core i7 11800H 与 3.2 GHz AMD Ryzen 7 5800H参数：Intel Core i7-11800H – 第 11 代 Tiger LakeAMD 锐龙 7 5800H – 塞尚 Zen3工艺10 纳米7 纳米台积电 FinFETTDP35+W35+W核心/线程8/168/16CPU基本频率2.3GHz3.2GHzTurbo – 所有核心4.2GHz4.0GHz睿频 - 1 个核心4.6GHz4.4GHz三级缓存24 MB16 MB记忆DDR4-3200，最高 128 GBDDR4-3200，最高 128 GB图形英特尔 Iris XeRadeon 织女星 8两者对比Intel Core i7 11800H的优势：1.最高支持 128 GB DDR4-3200 RAM2.具有 8 MB 更大的 L3 缓存大小3.较新的 PCI Express 版本 – 4.04.与锐龙 7 5800H 相比，能耗降低 17% – 45 与 54 瓦5.Turbo Boost 频率提高 5%（4.6 GHz 与 4.4 GHz）两者对比AMD锐龙7 5800H的优势：1.更现代的制造工艺——7 纳米与 10 纳米2.理论内存带宽高出约 17.07 GB/s (33%)在跑分上其实两者差距并不是很大。
骁龙 8 Gen1 Plus处理器，6.55英寸OLED屏幕moto S30 Pro主要参数是高通骁龙 8 Gen1 Plus旗舰处理器，LPDDR5 内存，UFS3. 1 闪存。配备一块6. 55 英寸的OLED屏幕，2400× 1080 分辨率。前置单摄，后置双摄。内置4270mAh电池，支持68W快充。机身厚7.6mm，重170g