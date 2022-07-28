新版微信红包封面已全面开放定制

周杰伦新专辑封面是在法国圣米歇尔山拍摄，周董置身其中如梦似幻，其中的奥妙还呼应了专辑里《倒影》这首歌曲...《最伟大的作品》专辑将于7月15日正式发售，倒计时两天时间...根据QQ音乐显示，目前该专辑的预售量已经超过了270万张，虽然涨幅相较之前放缓，但是还在不断攀升中，预计开售当天会轻松突破300万...最近该专辑也是迎来了不少的差评，其中主要争议点就是在于新专辑中居然只有6首新歌，其他都是之前已经发布过，又被收录进了这次的专辑中......