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抖音电商新增《商品品牌管理规范》明确品牌准入、清退要求

2022-07-22 11:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:日前，抖音电商发布公称，修订《商品品牌管理规范》，规则公示期:2022年7月21日-2022年7月27日。规则预计于2022年7月28日生效，公示期满平台将另行发布正式生效规则。

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规则适用于平台内所有商家。对品牌准入、品牌变更以及品牌清退都提出了明确的规定:

品牌准入方面，商家可提交品牌资质进行品牌入驻，品牌须同时满足以下要求:

1、已获得注册证书或商标受理通知书超过6个月;

2、不得缺乏显著特征，且不得与已入驻其他品牌相同或近似;

3、不得存在司法调查、行政监管、行政诉讼、媒体报道等历史风险问题;

4、特定行业要求。

不满足以上要求或品牌所有人的其他品牌如有清退历史的，平台可拒绝其入驻。

品牌变更方面，品牌对应商标的注册类别与平台类目不匹配时，平台可解除该品牌与类目的关系，并下架该品牌下所有在营商品。

品牌清退方面，以下任一情形，平台可清退该品牌并禁止再次入驻经营:

1、品牌信息造成消费者混淆;

2、品牌下商品被抽检多次不合格;

3、品牌下商品出现大量指标异常（包括不限于品退率、投诉率、差评率、CCR等）;

4、已不满足特定行业要求;

5、品牌商品经国家质监等行政管理部门通报或新闻媒体曝光，系质量不合格;

6、品牌所有人的其它已入驻品牌被清退。

因上述情形被清退的品牌，将对该品牌在平台上所有存量商品做封禁处理。

因不满足准入要求或出现以上清退情形被禁售的品牌明细详见各行业管理规范及治理公告。

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