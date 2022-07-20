腾讯投资居家养老护理服务商福寿康

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息:企查查APP显示，7月19日，福寿康智慧（上海）医疗养老服务有限公司发生工商变更，新增股东广西腾讯创业投资有限公司，同时公司注册资本由1165.94万元人民币增加至1346.35万元人民币，增幅15.47%。
信息显示，福寿康是一家居家养老护理服务商，其公司成立于2011年，法定代表人为张军，经营范围包含:为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务，家政服务等。
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第七次全国人口普查数据表明，我国 60 周岁及以上老年人口约占总人口的18.7%， 65 周岁及以上老年人口约占总人口的13.5%...在领取方式上，福寿年年专属商业养老保险聚焦长期养老需求，旨在帮助投保人为未来进行养老储备，因此投保人除身故、失能可提前领取外，须 60 周岁后领取...为增进商家对商业养老保险的了解，人保寿险和支付宝提供线上义务客服全程陪伴，最大程度消减商家投保顾虑，保障商家权益......
我国积极应对人口老龄化趋势，推进养老保险制度改进和完善，建立健全多层次、多支柱养老保险体系，推动养老保险基金稳健发展，不断增强养老保险供给可持续性...在领取方式上，福寿年年专属商业养老保险聚焦长期养老需求，旨在帮助投保人为未来进行养老储备，因此投保人除身故、失能可提前领取外，须60周岁后领取...清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究负责人朱俊生表示，为了促进专属商业养老保险健康发展，要与第三支柱衔接，给予税惠政策支持......
专属商业养老保险助力完善养老金三支柱体系建设...在领取期，福寿年年专属商业养老保险规定：用户满 60 周岁后开始领取养老金，养老年金领取方式为按年或者按月分期领取，用户可以选择10、15、20、 25 年固定期限领取或者保证返还账户价值终身领取...清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究负责人朱俊生表示，个人养老金制度框架已出，专属商业养老保险可纳入这个框架，获得税收递延等税惠政策支持，提升专属产品的吸引力...福寿年年专属商业养老保险让准备养老的人群有更多选择，获得更稳健的老年保障......
具体来看，该能力圈包含三个层级:要求磁力金牛服务商以流量投放能力为核心，持续夯实磁力金牛投流基础服务;以短视频+直播双引擎为驱动，强化两者的运营服务能力;以账号运营、店铺运营、私域运营等多元电商营销服务为延伸，在为电商广告主提供综合性、高质量营销服务的也能拓展自身增益价值空间...升级动作之外，磁力金牛还推出“一套星级体系”、“一个赋能计划”、“一个服务平台”三重举措，合力为服务商升级保驾护航......
将实行个人账户制度，每人每年最多可享受最高 12000 元个人养老金优惠，国家相关部门制定税收优惠政策，鼓励符合条件的人员参加个人养老金制度并依规领取个人养老金...未来随着个人养老金体系逐步完善，叠加我国投资金融产品日趋丰富多样，预计会有更多投资者参与个人养老金账户计划中......
高速增长的数据背后，快手一站式电商营销平台磁力金牛和服务商济南盘古发挥了重要作用...为了响应这些多元化的诉求，6月29日，在快手的磁力引擎合作伙伴大会上，磁力金牛宣布将“代理商”体系全面升级为“服务商”体系，同时发布“乘风者计划”，为磁力金牛服务商提供10亿级的服务商现金激励、亿级的客户扶持激励、和千万级的营销资源...代理商曾是这个加速器的掌舵手...第三层，多元电商营销服务能力...快手将磁力金牛的服务商划分为5个星级，星级越高意味着服务商的综合能力更强，不同星级对应着不同的权益......
抖音云通过云端数据容器，打造弹性的云计算资源、可靠的安全服务、高效的数据推送服务以及标准化的网关服务，助力保障抖店生态开发者系统的稳定性与安全性，并享受抖音电商的云端生态资源...抖音方便表示，抖店云正式开启服务商招募，旨在帮助服务商一键开启抖店云创增长新空间...而抖店云通过完善的安全能力帮助用户定位并发现安全问题，全方位保障用户数据和业务数据安全，有效避免恶意攻击带来的损失，同时提供多种方案，实现全栈防御保障...
连同此前在视频号直播领域已经拥有的多重服务商资质，微盟具备了可以为品牌和商家提供包括“招商+培训+运营+供货”服务在内，围绕视频号直播的“一站式服务”，并可享受视频号官方扶持政策进行品牌反哺，帮助品牌与商家撬动视频号这一新市场增量...根据2022微信公开课PRO公开数据显示，去年年末与年初相比，视频号直播的整体销售额增长超过15倍，其中私域占比超过50%;视频号直播间平均客单价超过200元，整体复购率超过60%......
7月1日，抖音电商发布《服务商冒用平台名义违规处罚公示》，对6月份冒用平台名义的服务商武汉小甲虫科技有限公司进行处罚公示，该公司未经授权冒用平台名义被处以清退处罚...服务商冒用平台/平台工作人员名义对外进行达人招募、商家合作等行为...未经平台授权或许可，使用平台及关联公司名称及logo，包括但不限于“字节跳动”、“字节系”、“抖音”、“今日头条”、“抖音电商”、“抖店”等，自行制作物料（包括易拉宝、宣传单、宣传册等）或自行开展的活动，给平台品牌形象造成负面影响的行为......
榜单显示，智慧商业服务商微盟位列视频号 618 电商服务商新主播榜单榜首，位列视频号电商培训指导服务商榜单第二，表现十分抢眼...最终，基于视频号直播、小程序商城及公私域联动，联想乐呗 3 周年视频号专场直播累计观看人数达到35W+，小程序整体成交额突破3304万，单品-拯救者R7000P售出 1550 台，取得不俗战绩......
是佳能ESO R5 采用的是双卡槽，分别是CFexpress存储卡（B型，兼容XQD），SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-II存储卡）这样不同级别的用户可以根据自己的拍摄需求来选择存储卡。CFexpress 1. 0 存储卡能够提供最高约1.97GB/秒的传输速度，是CFast 2. 0 存储卡约600MB/秒的 3 倍多，更高的读写速度为8K RAW短片、4K高帧频短片等庞大数据的高速存储需求提供支持。而SD/SDHC/SDXC存储卡则能够提供良好的通用性与兼容性。此外，还支持将图像与短片分别保存等灵活多样的存储方式。
50%的功率降低、2倍性能提升。骁龙W5Gen1与上一代产品相比，旗舰骁龙 W5+ 平台的新增强功能可提供50% 的功耗降低、2倍的性能提升、2倍的丰富功能以及30% 的小尺寸，使可穿戴设备制造商能够提供消费者所需的差异化体验，超低功耗平台基于4nm 工艺技术，专为具有超低功耗、突破性性能和高度集成封装的下一代可穿戴设备而打造。骁龙W5Gen1融合了一系列平台创新，包括新的超低功耗蓝牙®5.3架构、用于 Wi-Fi、GNSS 和音频的低功耗岛，以及深度睡眠和休眠等低功耗状态。
中框材质：铝合金；后盖材质：赛道版：玻璃、素皮；传奇版：玻璃、有机硅皮革iQOO 10 Pro有多个不同的版本，它们的后盖的材料不太一样，分别是赛道版：玻璃、素皮；传奇版：玻璃、有机硅皮革，所有版本的中框都是铝合金，它们的屏幕都是6. 78 英寸AMOLED屏幕，三星E5 材质
4纳米。骁龙W5Gen1基于4nm 制造技术，与使用12nm 技术制造的骁龙Wear4100相比是一个巨大的飞跃，相比之下，三星的 Galaxy Watch4duo 采用内部 Exynos W920芯片，该芯片基于稍旧的5nm 技术，有传言称即将推出的Galaxy Watch5系列将使用相同的芯片。凭借高度集成和创新的封装技术， 与上一代相比，高通将 SoC（片上系统）减少了30%，芯片组减少了35%，核心 PCB 减少了40% 。
约138.5×97.5×88毫米佳能ESO R5的机身尺寸约138.5×97.5×88毫米，显示屏尺寸约3.2英寸，配合智能追踪性能强大的第二代全像素双核CMOS AF为专业视频的创作人员提供了更多的选择。相机仅机身重量约为650克，含电池、CFexpress存储卡，不含机身盖约为738克。
屏幕、摄像头、快充等不同屏幕：iQOO 10屏幕是6. 78 英寸AMOLED屏幕，分辨率2400×1080；iQOO 10 Pro的屏幕是6. 78 英寸AMOLED屏幕，分辨率3200×1440，支持HDR10+摄像头：iQOO 10后置5000 万像素GN5 超感光主摄 +1300 万像素超广角微距镜头 +1200 万像素 IMX663 专业人像镜头；iQOO 10 Pro后置5000 万像素超感光微云台主摄+ 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄+ 1460 万像素 3X OIS 人像镜头，微云台是两款手机最大的差异充电：iQOO 10有线快充120W，不支持无线充电和反向充电；iQOO 10 Pro有线快充是200W，支持50W无线充电和反向充电iQOO 10 Pro还有色温传感器、超声波 3D 广域指纹，有素皮版和有机硅皮革版本
支持。骁龙W5Plus Gen1是支持蓝牙5.3的，采用了全新的超低功耗蓝牙5.3架构、用于 Wi-Fi、GNSS 和音频的低功耗岛，以及深度睡眠和休眠等低功耗状态。但这还不是全部。高通声称，新芯片可以解锁一系列新的交互体验，如3D 表盘、3D 地图和导航、实时图像识别、双向智能通话、智能设备控制等。该公司进一步补充说，该芯片还能够处理新的超低功耗环境体验，如关键字检测、低功耗通知、改进的常亮显示功能等。
仅机身约 650 克佳能ESO R5 约 738 克（含电池、CFexpress存储卡，不含机身盖），约 650 克（仅机身）。采用约 4500 万有效像素图像感应器打造精致细节，在佳能R系列中重量是相对重点，但是它却是一个高性能与硬件实力的机型，将EOS专微相机提升到新高度。
比骁龙Wear4100+性能提升2倍。根据高通的说法，与 骁龙Wear4100+平台相比，其新的可穿戴芯片组将使用一半的功率提供高达2倍的性能。在典型场景下，W5+ 比前几代产品占用的空间减少30%，电池续航时间最多可延长50%。过去几个季度，高通一直与谷歌密切合作，为新的 SoC 优化 Wear OS。此外，骁龙 W5Plus Gen1采用了全新的超低功耗蓝牙5.3架构、用于 Wi-Fi、GNSS 和音频的低功耗岛，以及深度睡眠和休眠等低功耗状态，新芯片可以解锁一系列新的交互体验，如3D 表盘、3D 地图和导航、实时图像识别、双向智能通话、智能设备控制等。高通进一步补充表示，该芯片还能够处理新的超低功耗环境体验，如关键字检测、低功耗通知、改进的常亮显示功能等。
有iQOO 10 Pro支持50W无线闪充，同时也支持OTG反向充电，另外它的有线充电速度是200W，4700mAh电池容量（典型值）。iQOO 10 Pro的充电速度是目前安卓手机中非常快的，尤其是其200W的有线充电，几乎是第一梯队级别的速度。
面部+追踪、定点自动对焦佳能ESO R5是全像素双核CMOS AF，它的自动对焦方式是面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域(周围)、区域自动对焦、大区域自动对焦(垂直)、大区域自动对焦(水平)。具备手动对焦峰值显示、对焦向导。
是iQOO 10 Pro使用的是超声波 3D 广域指纹（屏幕指纹），同时它也支持Face Wake面部识别。目前屏下指纹解锁技术主要分为光学指纹解锁和超声波指纹解锁，其中超声波指纹解锁技术更先进，安全性更高，在中高端手机中比较多的被使用。
详细参数如下。规格高通骁龙 W5Plus Gen1工艺4纳米中央处理器4x Arm Cortex-A53+1x Arm Cortex-M55@250MHzGPUAdreno702@1GHz +2.5D GPU内存1个16GB LPDDR4@2133MHz架构Arm Ethos-U55特征调制解调器/RFFE:Rel13w/ Cat1bis，E911w/z 轴全球导航卫星系统:L1+L5，PDR4.5摄像头:双 ISP，EIS3.0蓝牙:5.3，QHS集成扬声器 PA:1W @13ohm 通话 D
有以下区别。1.骁龙W5Plus Gen1采用4纳米制造工艺，包含了一个基于22nm的协处理器，而骁龙wear4100则是12纳米工艺制造，包含了一个基于28nm的协处理器。2.高通声称骁龙 W5Plus Gen1的电池续航时间比骁龙 Wear4100+ 延长了50%，性能提高了2倍，同时占用空间减少了30%。3.骁龙W5+Gen1支持L1+L5以及PDR4.5，而骁龙wear4100支持L1和PDR4.0。4.骁龙W5Plus Gen1支持蓝牙5.3，而骁龙wear4100仅支持蓝牙5.0。
约350张JPEG大:约190张（约350张）;HEIF大:约190张(约280张);RAW:约66张(约180张);C-RAW:约130张(约260张);RAW+JPEG大:约64张(约160张);C-RAW+JPEG大:约100张(约240张);RAW+HEIF大:约61张(约90张);C-RAW+HEIF大:约110张(约140张) 数值基于使用符合佳能测试标准的32GB SD存储卡测得。括号中的数值基于使用符合佳能测试标准的325GB CFexpress存储卡测得。
后置5000万像素超感光微云台主摄+ 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄+ 1460 万像素 3X OIS 人像镜头iQOO 10 Pro后置摄像头是5000 万像素超感光微云台主摄+ 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄+ 1460 万像素 3X OIS 人像镜头，光圈为f/1.88（后置微云台主摄），f/2.27（后置鱼眼主摄），f/2.2（后置人像），后置最高支持 40 倍数字变焦，防抖类型：后置微云台主摄支持微云台防抖，后置人像镜头支持OIS防抖，后置三摄均支持EIS防抖视频录制，最高支持8K视频拍摄
防抖佳能ESO R5 内置了机身防抖功能，搭配不具备光学防抖的镜头也可获得强有力的防抖效果，大幅提升了手持拍摄的成功率。机身防抖可实现最高 8 级的手抖动补偿效果。不仅如此，在搭配具有光学防抖的RF镜头时，机身防抖可与镜头光学防抖联动最高获得 8 级的手抖动补偿效果，无须依赖高感光度便可在昏暗场景下手持拍摄出清晰的照片。强劲的防抖性能在手持拍摄夜景、以低速快门表现流动效果、持机姿势不稳定的特殊角度拍摄，以及希望尽可能降低感光度拍摄获得低噪点画质的场景下非常有用。
机身尺寸和重量不同iQOO10一共有三个版本，赛道版、传奇版和燃擎，这三个版本的区别是机身尺寸和重量，赛道版是164.55mm×77.1mm×8.37mm，传奇版、燃擎的尺寸是164.55mm×77.1mm×8.46mm；重量方面，赛道版：约206g；传奇版、燃擎：约207g
具体参数如下：佳能ESO R5 设置的白平衡参数：自动（氛围优先)、自动（白色优先)、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温（约2500-10000K），具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能，白平衡校正：蓝色/琥珀色方向：± 9 级，洋红色/绿色方向：± 9 级白平衡包围曝光：在± 3 级间以 1 级为单位调节
6. 78 英寸、分辨率2400×1080、最高支持120Hz屏幕刷新率iQOO10 使用一块6. 78 英寸AMOLED屏幕，屏幕比例20:9，屏占比93.11%，分辨率2400x1080，支持HDR，最高支持120Hz屏幕刷新率，屏幕采样率为120Hz（正常模式）、最高360Hz（游戏模式），屏幕是直面屏，三星E5 材料