字节跳动证实正考虑自研芯片 不会对外销售

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:此前有报道称，字节跳动正招聘大量芯片相关工程师岗位或为自研芯片做准备。对此，字节跳动公司发言人今天证实，公司正在考虑设计自己的芯片。

字节跳动发言人表示，公司正在探索可供自身在专业领域使用的芯片设计，因为公司无法找到能够满足其要求的供应商。这些芯片将会进行定制，以处理字节跳动在多个业务领域的相关工作负荷，包括视频平台、信息和娱乐应用。字节跳动不会将其芯片销售给其他公司。

本月初，有媒体报道称，字节跳动正在大量招聘芯片相关的工程师，如 SoC 的前端设计、模型性能分析及验证、底层软件和驱动开发、低功耗设计和芯片安全等。字节芯片团队分为服务器芯片、AI芯片以及视频云芯片三大类，其中服务器芯片团队的负责人为来自北美高通的资深人士。有知情人士表示，这或是为其自研芯片做准备。

早在2021年3月就有报道，字节跳动正在自研云端AI芯片和Arm服务器芯片。当时字节跳动相关负责人回应称:是在组建相关团队，在AI芯片领域做一些探索。今年6月，字节跳动在校招网站发布了多个 SoC 系统开发 / 设计 & 验证的实习生岗位招聘启示，工作地点主要位于北京和上海。

业界分析认为，此举标志着字节跳动将加入一系列研发半导体的中国互联网巨头行列。过去几年，包括百度、阿里巴巴在内的许多公司都发布了自己设计的芯片，不过这些公司并没有传统的半导体背景。

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