1688下线工业行家选工业品牌商机规则

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:日前，1688平台发布通知称，为了更好的服务工业市场买家，甄选优质货源，促进工业品市场持续健康发展，自2022年7月26日工业行家选中的工业品牌商品在行家选商机规则做下线，工业品牌商品将不支持工业行家选商品入选和汰换机制。
据悉工业品牌商品包含以下两种类型:
1、 工业品牌商家的全部商品
2、 非工业品牌商家且商家销售中的商品在914品牌清单的商品。
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公告称，自2022年9月1日起，1688平台将陆续升级阿里巴巴（1688）、1688工业品APP中“消息”的各项功能和服务，用户需提前将APP升级至如下版本号及/或如下版本号以后的版本:...如未在2022年9月30日前更新至上述版本号及以后的版本，为了确保可以正常使用“消息”功能和服务，需在完成更新后方可继续使用阿里巴巴（1688）、1688工业品APP...
站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息:今日，1688平台发布了关于工业品现货商品发布信息限制调整公告（以下简称“公告”）。公告显示，为了给买家提供更好的找定制品服务，同时也给商家更好的交易体验，平台将对工业品现货商品发布包含加工定制的相关信息做出调整，去除此前部分限制词，此调整于2022年7月12日生效。此次调整包括以下行业:包装，电工电器，五金、工具，机械及行业设备，安全防护、电子元器件、仪器仪表等。调整范围包括:新发和编辑现货商品时，其商品标题、商品属性、商品详情等可以包含加工定制相关信息，若现货商品在新发和
688平台发布了关于“1688工业品隐私政策”调整的公告，主要调整剪切板功能、第三方SDK收集使用信息说明...根据公告，变更后，剪切板功能新增要求在“二 信息收集及使用（三）为您提供收藏、加购、关注与分享功能”中增加:...在您复制了他人分享的口令时，平台会需要访问您的剪切板，以便为您提供更好的购物体验，并且不会存储您的剪切板信...1、高德SDK增加“旋转矢量传感器”、“压力传感器（气压计）”...2、高德、华为、淘宝SDK增加“加速度计传感器”...
公告显示，平台将于2022年7月21日起对部分行业下线“使用运费说明”功能，该功能下线后商家仍可选择通过“使用运费模版”进行运费设置...已设置该功能的商品需在2022年8月31日前进行修改，若已设置该功能的商品未在2022年8月31日前对“运费设置”进行修改，相关商品会进行下架处理，待修改完成后商家可重新发布相关商品上架...
1688平台发布公告称，交易中的运费争议，根据“谁过错，谁承担”的原则处理;运费金额参考实际凭证原则，无凭证以物流公司收费标准为准...:买家7天无理由退货，未经卖家同意直接采取运费到付，卖家拒收，到付运费10元、拒收退回运费10元，则该20元运费由买家承担...:交易发货是从杭州发往上海，交易运费10元;买家承担退货运费，但卖家退货地为河北，从上海退回到河北，退货运费15元，买家对退货地址变化导致多出的5元运费有争议时，需由卖家承担多出的5元运费......
1688平台发布厂货通集采业务下线通知...为了更好地匹配1688买家日益增长的内容化导购需求，平台将于2022年7月4日正式下线“达人测品”功能...
1688平台发布公告称， 因业务调整，1688平台将停止“采源宝”APP的各项功能和服务，2022年4月22日已公告过“采源宝”下线事宜...1688平台在此告知各位用户，自2022年8月1日起，1688平台将陆续停止存量“采源宝”APP的各项功能和服务，2022年8月4日起您将无法访问或使用“采源宝”APP的任何服务...1688平台还宣布，为持续提升平台买家现货采购的服务体验，将于2022年07月06日起进一步规范“24/48小时发货服务”的表达有效性......
1688平台发布公告称， 为了适应1688市场平台的发展变化，促进1688交易市场的持续健康发展，1688将对现行的《1688平台品牌准入标准》进行修订，新修改后的规则于2022年7月16日正式生效施行...本次修订后，电工电气行业准入品牌新增Schneider Electric/施耐德...1688.com将对交易争议处理规则进行调整，具体调整如下:...
今天，1688发布《关于1688平台商品主图、规格图不再支持GIF格式的通知》，宣布自2022年8月15日起，1688.com的商品主图及商品规格图将不再支持GIF格式的图片展示，存量商品的GIF格式主图及规格图将自动静态化展示，新发商品的主图和规格图将无法支持GIF格式图片的上传......
公告显示，本次规则升级预计正式生效时间:7月15日，在此期间原金冠商品标暂时保留，对原金冠标不进行优化的商品预计于8月15日下线，8月15日之前新老金冠标准并存，8月15日之后全部按照新的商品成长规则，仅商品分≥100分的商品才为金冠品......
台积电。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。
精细佳能EOS M6 Mark II配备了佳能自主研发的有效像素约 3250 万新APS-C画幅大型图像感应器。具备高分辨力，能精细还原被摄体细节。细节部分也不会模糊，可细致呈现。另外，截取原始图像的约30%也能得到约 1080 万有效像素的画质，可获得A4 尺寸的清晰照片。
没有华为Mate 50E处理器只有骁龙778G版本，没有天玑处理器的版本。Mate 50E搭载的预计是骁龙778G 4G处理器，是一款中端处理器，6nm制程，CPU架构： 4 大核Cortex-A78 2.4GHz4 小核Cortex-A55 1.8GHz CPU核心最高主频2.4GHz GPU型号：Adreno 642L
两款相机对比佳能EOS M6Mark II是EOS M系列最高规格旗舰机型，更新的感光元件，宽容度更高，视频功能丰富，无裁切的4K视频，可以满足业余拍摄视频的需求。3250万高像素，最高30张/秒的RAW连拍。强劲性能作为专业用户来说是很好的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。对于旅游、日常生活记录的家庭用户来说也是非常适合。佳能EOS m50Mark II有竖拍视频，还有取景器在阳光下可以看的更清晰，手柄把持感更好，这些是佳能EOS M6Mark II没有的。两者的参数差不多，如果钱不够充足买佳能EOS m50Mark II也是很好用的。如果预算够多，选择佳能EOS M6Mark II它的参数会更好一些。
至少5年以上。RTX 4090显卡能用多久其实还是需要看个人需求的，就目前游戏的发展情况来看，4090显卡是最起码可以用5年以上是至少的，如果对游戏画面的要求还不是很高的话，那么更长时间也是可以用到的，除非显卡老化损坏。
有佳能EOS M6Mark II内置闪光灯，以夜景为背景进行拍摄时，可提亮人物面部等主被摄体。用户可以根据所需和拍摄场景手动弹起内置闪光灯。
画质高EOS M系列专用的EF-M镜头与EOS M6Mark II的机身设计相得益彰，小巧轻便具有较高便携性。采用了短法兰距的光学设计。还实现了基于APS-C画幅CMOS图像感应器的高画质。佳能EOS M6Mark II具备小型轻便的机身设计，并根据用户的不同品味，提供了正统稳重的黑色与给人以传统旁轴相机感觉的复古银色，供用户选择。佳能EOS M6Mark II配备了对焦模式开关，能够快速在自动对焦与手动对焦间进行切换。此外，还具备了自动对焦启动按钮。采用了可向上翻转约180°、向下翻转约45°的可翻转液晶监视器。方便自拍以及非常规角度的拍摄。相机具备自拍人像模式。自拍时可根据需要设置背景模糊、亮度、驱动模式等。朝向前方的液晶监视器会自动镜像显示，方便确认自己的身姿，轻触屏幕即可完成对焦并释放快门。在拍摄人像方面，可搭配不同的镜头拍出来不一样的感觉，但是画质效果都是不错的。
参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。
没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。
能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。
没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。
防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。
1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。
没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。
不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。
基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。
PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)