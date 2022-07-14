郭明錤：苹果供应链将因iPhone 15高单价潜望镜进入两年高速成长周期

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日消息:今天知名苹果产业链分析师郭明錤在推特发文称，苹果相机供应链将因iPhone15 采用用高单价潜望镜设计而进入连续两年高速成长周期。

图片来自 Apple

郭明錤表示，iPhone的长焦相机将自 2023 年开始采用潜望镜设计，采用潜望镜机种为：

(1) 2H23 新款iPhone：iPhone 15 Pro Max。

(2) 2H24 新款iPhone：iPhone 16 Pro Max与iPhone 16 Pro。

(3) iPhone15 与iPhone16 潜望镜主要规格相似，包括：1/3" 12MP、f/2.8、支援Sensor shift与5–6x光学变焦。

目前零组件成本仍需视量产前良率而定，若以既有潜望镜成本为基础估算，受益于iPhone 15 Pro Max采用潜望镜，2H23 新款iPhone (iPhone15 系列) 后置相机各零组件的总产值，包括CIS、VCM、镜头与CCM，将分别YoY成长5–10%、20–25%、65–70%与20–25%。

受益于更多iPhone 16 Pro机种采用潜望镜与其他后置相机升级，2H24 新款iPhone (iPhone16 系列) 后置相机各零组件的总产值，包括CIS、VCM、镜头与CCM，将分别YoY成长15–20%、15–20%、40–45%与15–20%。

稜镜为Apple/iPhone首次采用的零组件，是潜望镜供应链中最值得关注的焦点。预估iPhone稜镜产值在 2024 年的YoY成长显著达约150–200%。每个潜望镜相机采用 2 片稜镜，稜镜用于反射光并创造更长的光线路径，藉此实现光学变焦。

郭明錤还认为，若iPhone采用潜望镜的市场反馈不错，则中国Android品牌可能会跟进，潜在供应商包括Semco、大立光、舜宇光学、蓝特光学与水晶光电。

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