苹果或是最后一年返校季活动送耳机

站长之家 7 月 14 日讯今日，苹果宣布开启返校教育优惠活动，消费者购买指定Mac或iPad可获赠AirPods一副。有消息称，本次返校教育优惠活动之后，苹果将不再赠送AirPods，而是改成赠送可购买Mac或iPad的礼品卡。
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赠送的AirPods2的机型包括：iMac（24英寸）、MacBookPro（13英寸/14英寸/16英寸）和MacBookAir，以及iPadPro（11英寸/12.9英寸）和iPadAir（第五代）...
需要注意的是，苹果今年的返校活动将不再赠送AirPods，而是用礼品卡替代...目前苹果在售的AirPods 2价格为999元，换成礼品卡估计价值差不多...中国大陆地区很早就停售Apple Store礼品卡了，如果返校活动赠送的是App Store礼品卡，那么广大学生党肯定会大呼血亏...想要薅羊毛的朋友也别太失望，Mark Gurman所指的是苹果美国市场的返校活动，中国大陆市场的返校活动是否会改变，目前还不确定...
有外媒记者爆料，苹果今年在美国的“返校季”活动将在本周五开启，将与搭载M2芯片的13英寸 MacBook Pro 一起推出，不过今年的返校季活动将不再赠送AirPods，而是改成赠送可购买Mac或iPad的礼品卡...在以往的“返校季”活动中，符合条件的用户可以购买Mac或者iPad相关产品，同时苹果还会赠送用户AirPods 耳机一个...
和普通的教育优惠不同，苹果返校优惠面向准大学生及高校师生，通过苹果的UNIDAYS高校验证，即可享受到与教育优惠同等折扣，同时购买指定iPad及Mac产品可以获赠耳机...
今日有消息称，苹果今年的暑期返校活动将在7月14日至10月4日开启，使用教育优惠将赠送AirPods 2一个...根据此前活动介绍，购买指定款的iPad平板或Mac系列电脑，即可获赠AirPods耳机...除免费获赠AirPods，消费者还可选择再加312元，升级为无线充电盒版本，而再加753元，即可升级为AirPods Pro...教育优惠”面向在读以或新录取的高校学生及其家长，还有各年级教师、教职员工，凭相关证件即可申请购买...
在通过苹果官方审核后，用户才能进入到教育优惠商店选购相关产品，在价格方面，我整理了一个表格，大家可以看看自己想要的产品在本次活动中便宜了多少...可能大多数用户都不知道，苹果校园优惠已经不只限于苹果官网，天猫和京东的旗舰店也都已经加入到活动队伍中，由于这两家平台经常会推出各种优惠活动（例如满多少优惠多少），在价格方面相比苹果官网会更具优势一些......
据彭博社记者Mark Gurman报道，苹果公司计划于周五推出其年度返校促销活动，同时推出配备M2芯片的新型13英寸MacBook Pro...每年苹果公司的返校促销活动都会为大专院校学生和教育工作者购买符合条件的新Mac或iPad提供一份免费礼物...该促销活动可能会在加拿大和美国同时推出，然后在几周后在欧洲和亚洲国家推出...
2022 年 7 月 1 日~2022 年 7 月 31 日期间，购买Galaxy S22 系列或Galaxy Z Flip3 5G手机可赠送Galaxy Buds Live耳机 1 副...
今年，苹果公司在美国和加拿大的返校促销活动宣告开始，购买符合条件的Mac电脑可获得150美元礼品卡，购买符合条件的iPad可获得100美元礼品卡。正如之前预期的那样，苹果公司现在已经开始了其最新的返校促销活动。并且这些优惠是在常规教育折扣的基础上进行的。与2021年一样，对符合条件的设备有限制。额外的"返校"促销所包括的设备有：MacBook Air (M1或M2)MacBook Pro (任何尺寸)iPad AiriPad Pro（任何尺寸）这与2021年的产品有很大不同，那一年赠送了一副免费的AirPods。目前，最便宜的AirPods是第二代型号，售价129美元。在适用于哪些
今天，三星会员俱乐部官方宣布，三星暑期教育优惠已经上线，期间购买指定机型能够享受额外积分奖励与耳机赠品...根据官方活动页，此次参与教育优惠的产品包含Galaxy S22 Ultra、Galaxy S22+、Galaxy S22以及Galaxy Z Flip3 5G四款机型，售价从2799到10499元不等...活动赠送的耳机则是Galaxy Buds Live，它是三星在2020年推出的真无线蓝牙耳机，外观形似一颗豆子，并有主动降噪功能，目前官网售价499元...
台积电。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。
精细佳能EOS M6 Mark II配备了佳能自主研发的有效像素约 3250 万新APS-C画幅大型图像感应器。具备高分辨力，能精细还原被摄体细节。细节部分也不会模糊，可细致呈现。另外，截取原始图像的约30%也能得到约 1080 万有效像素的画质，可获得A4 尺寸的清晰照片。
没有华为Mate 50E处理器只有骁龙778G版本，没有天玑处理器的版本。Mate 50E搭载的预计是骁龙778G 4G处理器，是一款中端处理器，6nm制程，CPU架构： 4 大核Cortex-A78 2.4GHz4 小核Cortex-A55 1.8GHz CPU核心最高主频2.4GHz GPU型号：Adreno 642L
两款相机对比佳能EOS M6Mark II是EOS M系列最高规格旗舰机型，更新的感光元件，宽容度更高，视频功能丰富，无裁切的4K视频，可以满足业余拍摄视频的需求。3250万高像素，最高30张/秒的RAW连拍。强劲性能作为专业用户来说是很好的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。对于旅游、日常生活记录的家庭用户来说也是非常适合。佳能EOS m50Mark II有竖拍视频，还有取景器在阳光下可以看的更清晰，手柄把持感更好，这些是佳能EOS M6Mark II没有的。两者的参数差不多，如果钱不够充足买佳能EOS m50Mark II也是很好用的。如果预算够多，选择佳能EOS M6Mark II它的参数会更好一些。
至少5年以上。RTX 4090显卡能用多久其实还是需要看个人需求的，就目前游戏的发展情况来看，4090显卡是最起码可以用5年以上是至少的，如果对游戏画面的要求还不是很高的话，那么更长时间也是可以用到的，除非显卡老化损坏。
有佳能EOS M6Mark II内置闪光灯，以夜景为背景进行拍摄时，可提亮人物面部等主被摄体。用户可以根据所需和拍摄场景手动弹起内置闪光灯。
画质高EOS M系列专用的EF-M镜头与EOS M6Mark II的机身设计相得益彰，小巧轻便具有较高便携性。采用了短法兰距的光学设计。还实现了基于APS-C画幅CMOS图像感应器的高画质。佳能EOS M6Mark II具备小型轻便的机身设计，并根据用户的不同品味，提供了正统稳重的黑色与给人以传统旁轴相机感觉的复古银色，供用户选择。佳能EOS M6Mark II配备了对焦模式开关，能够快速在自动对焦与手动对焦间进行切换。此外，还具备了自动对焦启动按钮。采用了可向上翻转约180°、向下翻转约45°的可翻转液晶监视器。方便自拍以及非常规角度的拍摄。相机具备自拍人像模式。自拍时可根据需要设置背景模糊、亮度、驱动模式等。朝向前方的液晶监视器会自动镜像显示，方便确认自己的身姿，轻触屏幕即可完成对焦并释放快门。在拍摄人像方面，可搭配不同的镜头拍出来不一样的感觉，但是画质效果都是不错的。
参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。
没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。
能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。
没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。
防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。
1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。
没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。
不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。
基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。
PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)