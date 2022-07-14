荣耀宣布将于 7 月 21 日发布荣耀X40i

画质高EOS M系列专用的EF-M镜头与EOS M6Mark II的机身设计相得益彰，小巧轻便具有较高便携性。采用了短法兰距的光学设计。还实现了基于APS-C画幅CMOS图像感应器的高画质。佳能EOS M6Mark II具备小型轻便的机身设计，并根据用户的不同品味，提供了正统稳重的黑色与给人以传统旁轴相机感觉的复古银色，供用户选择。佳能EOS M6Mark II配备了对焦模式开关，能够快速在自动对焦与手动对焦间进行切换。此外，还具备了自动对焦启动按钮。采用了可向上翻转约180°、向下翻转约45°的可翻转液晶监视器。方便自拍以及非常规角度的拍摄。相机具备自拍人像模式。自拍时可根据需要设置背景模糊、亮度、驱动模式等。朝向前方的液晶监视器会自动镜像显示，方便确认自己的身姿，轻触屏幕即可完成对焦并释放快门。在拍摄人像方面，可搭配不同的镜头拍出来不一样的感觉，但是画质效果都是不错的。