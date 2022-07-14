荣耀宣布将于 7 月 21 日发布荣耀X40i

站长之家 7 月 14 日讯：荣耀宣布将于 7 月 21 日19: 30 举行新品发布会，发布荣耀X40i等新品。
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前几天荣耀终端有限公司中国区CMO姜海荣宣布，荣耀X40i将在本月发布，而目前该机已经定在7月13日正式预售...
今天，荣耀终端有限公司中国区CMO姜海荣在其微博上曝光了荣耀X40i的新品发布预告系列海报，并放出新品相关线索信息，感兴趣的朋友可以参与解密：”锐角、透镜、NGC2237“...
我在查找该机相关资料的时候，发现京东平台已经有商户上架荣耀X40i新品的预售界面，目前该手机预约页面并没有显示更多的新品信息，但目前开启的预售页面也都是为了展位使用，并没有实际意义，不过也说明该新品的发布日期也将临近，大家可以关注一波...
”荣耀官宣X40i将在7月13日发布荣耀X40i预热海报从此次推送内容来看，除了包含荣耀X40i的发布日期之外，官方还暗示了荣耀X40i拥有轻薄的机身，和玫瑰星河的配色...
就在刚刚，数码博主@厂长是关同学曝光了荣耀X40i实机全配色，配色共有四个：黑、绿、白、粉精...
最后，荣耀X40i的预约时间已经出炉了...
正在进行的荣耀天猫大牌日中，荣耀与天猫共同准备多项惊喜福利，进一步助推消费者购机热情...荣耀#天猫大牌日#惊喜福利：消费者在手机淘宝搜索“荣耀”，参与互动最多可赢取万元大礼包；同时天猫平台上线参加预售限量获赠猫超卡、荣耀新品礼包试用、整点购机限量赠好礼、老客购机赢醒狮礼盒、学生购机获 50 元优惠券等购机福利；更有总裁做客荣耀直播间，观看直播赢新品锦鲤...本次荣耀天猫大牌日的主角荣耀X40i 上线至今获得业内人士及媒体好评，“在同价位手机中，荣耀X40i的整体表现肯定做到了头部水平......
据爆料，荣耀将在7月举办新品发布会，可能发布荣耀平板8、荣耀智慧屏X3系列和新款笔记本等产品，而荣耀X40i也有望在发布会上同台亮相，参考荣耀X30i 1399元的起售价，预计荣耀X40i也是一款千元机...作为参考，荣耀X30i配备一块6.7英寸的超窄边全视屏，搭载天玑810 5G芯片，内置4000mAh电池，支持 22.5W快充以及GPU Turbo X和Link Turbo X技术，采用4800万像素主摄+200万像素微距镜头+200万像素人像虚化镜头的组合......
荣耀官宣将于7月21日19:30举行新品发布会，新机荣耀X40i将会正式发布，届时荣耀还将带来诸多新品...荣耀X40i已经开启预约...荣耀X40i采用了一块6.7英寸居中打孔屏，屏占比达到93.6%，搭载天玑700八核处理器，最高可选12GB运存...除了荣耀X40i，新款平板也将到来，预计就是此前爆料的荣耀平板8，该平板将会配备一块2K屏，搭载骁龙680处理器，支持22.5W充电，而且售价可能与上一代接近...
今天上午 @荣耀手机 官微公布2022 年首款X系列新机，荣耀X40i将于 7 月 13 日开启预约...根据目前已知信息，荣耀X40i将新增配色“玫瑰星河”，灵感来自被称为 “宇宙级浪漫”的NGC2237 玫瑰星云，但新机将是星云中的哪一种颜色尚无明确信息...
台积电。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。
精细佳能EOS M6 Mark II配备了佳能自主研发的有效像素约 3250 万新APS-C画幅大型图像感应器。具备高分辨力，能精细还原被摄体细节。细节部分也不会模糊，可细致呈现。另外，截取原始图像的约30%也能得到约 1080 万有效像素的画质，可获得A4 尺寸的清晰照片。
没有华为Mate 50E处理器只有骁龙778G版本，没有天玑处理器的版本。Mate 50E搭载的预计是骁龙778G 4G处理器，是一款中端处理器，6nm制程，CPU架构： 4 大核Cortex-A78 2.4GHz4 小核Cortex-A55 1.8GHz CPU核心最高主频2.4GHz GPU型号：Adreno 642L
两款相机对比佳能EOS M6Mark II是EOS M系列最高规格旗舰机型，更新的感光元件，宽容度更高，视频功能丰富，无裁切的4K视频，可以满足业余拍摄视频的需求。3250万高像素，最高30张/秒的RAW连拍。强劲性能作为专业用户来说是很好的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。对于旅游、日常生活记录的家庭用户来说也是非常适合。佳能EOS m50Mark II有竖拍视频，还有取景器在阳光下可以看的更清晰，手柄把持感更好，这些是佳能EOS M6Mark II没有的。两者的参数差不多，如果钱不够充足买佳能EOS m50Mark II也是很好用的。如果预算够多，选择佳能EOS M6Mark II它的参数会更好一些。
至少5年以上。RTX 4090显卡能用多久其实还是需要看个人需求的，就目前游戏的发展情况来看，4090显卡是最起码可以用5年以上是至少的，如果对游戏画面的要求还不是很高的话，那么更长时间也是可以用到的，除非显卡老化损坏。
有佳能EOS M6Mark II内置闪光灯，以夜景为背景进行拍摄时，可提亮人物面部等主被摄体。用户可以根据所需和拍摄场景手动弹起内置闪光灯。
画质高EOS M系列专用的EF-M镜头与EOS M6Mark II的机身设计相得益彰，小巧轻便具有较高便携性。采用了短法兰距的光学设计。还实现了基于APS-C画幅CMOS图像感应器的高画质。佳能EOS M6Mark II具备小型轻便的机身设计，并根据用户的不同品味，提供了正统稳重的黑色与给人以传统旁轴相机感觉的复古银色，供用户选择。佳能EOS M6Mark II配备了对焦模式开关，能够快速在自动对焦与手动对焦间进行切换。此外，还具备了自动对焦启动按钮。采用了可向上翻转约180°、向下翻转约45°的可翻转液晶监视器。方便自拍以及非常规角度的拍摄。相机具备自拍人像模式。自拍时可根据需要设置背景模糊、亮度、驱动模式等。朝向前方的液晶监视器会自动镜像显示，方便确认自己的身姿，轻触屏幕即可完成对焦并释放快门。在拍摄人像方面，可搭配不同的镜头拍出来不一样的感觉，但是画质效果都是不错的。
参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。
没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。
能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。
没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。
防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。
1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。
没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。
不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。
基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。
PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)