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快手直播不良内容处罚公告：整治涉及“泛低俗”账号12643个

2022-07-14 08:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:昨日晚间，快手发布直播不良内容处罚公告称，在巡查中发现部分主播不遵守平台规范、无视平台警告，甚至多次违反社区规则。

快手表示，自2022年7月以来，快手直播针对“不良PK、诱导消费、低俗擦边”等违规行为加大了巡查和处置力度，通过主动监测和用户举报等多个渠道，全面整治各类涉及“泛低俗”内容账号共计12643个。

其中，通过实时屏蔽直播并警示教育主播1986个、实时拦截关闭直播间3762个，对于存在严重违规的主播1137人进行封禁直播权限。

QQ截图20220714084529.jpg

具体包括了:

一、从严治理以下不良直播PK内容

执行低俗游戏，刻意制造低俗PK氛围等具有低俗意味玩法或行为

庸俗噱头、博人眼球等惩罚玩法或行为

易导致人身伤害的危险行为

易引起心理或生理不适的惩罚行为

其他违背直播社区秩序的行为

二、从严治理以下不当诱导打赏内容

以个人联系方式或线下联系等噱头诱导打赏以性暗示、性挑逗噱头诱导打赏

以游戏玩法、游戏情节设置、免费送游戏装备等行为诱导未成年打赏

其他易诱导用户产生高额打赏、 激情打赏的行为

三、从严治理以下低俗色情擦边内容

以挑逗、吸引流量、恶搞为目的，表达性暗示、性隐喻的行为

通过低俗互动、低俗着装、低俗行为，刻意制造低俗氛围的行为

通过刻意展示身体曲线、诱惑性表演吸引流量的行为

其他具有低俗感知或易引发用户性联想的违规行为

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    佳能EOS M6 Mark II

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