瑞幸主公司注册资本缩水1.75亿美元 减少幅度9.72%

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:企查查APP显示，7月13日，瑞幸咖啡（中国）有限公司注册资本发生变更，由18亿美元减少为16.25亿美元，减少9.72%。
企查查信息显示，该公司成立于2018年3月，法定代表人为郭谨一，该公司旗下控制101家企业，共涉及28个省份和地区。
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6月23日，珠海芯试界半导体科技有限公司成立，注册资本2亿元人民币，法定代表人为黄铁牛，公司经营范围包含：集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造等...2017年2月，小米正式发布旗下松果公司自研的SoC澎湃S1，采用28nm HPC+工艺制造，拥有八核A53核心，为大小核架构，大核主频2.2GHz，小核主频则是1.4GHz......
据爱企查App显示，合肥比亚迪汽车有限公司发生工商变更，公司注册资本由 10 亿元变更为 20 亿元，增幅100%；谢琼退出公司高级管理人行列，新增唐梅为高级管理人...爱企查股权穿透图显示，该公司由比亚迪汽车工业有限公司全资控股...
卫龙辣条是很多人小时候都吃过的零食，甚至长大之后依然爱不释手，辣条大王卫龙也准备申请上市了，最新消息称卫龙已经通过港交所上市聆讯，募资约为5亿美元...这已经是卫龙第三次申请上市，早在2020年就已经向港交所提交上市申请，并在2021年5月及11月分别通过了上市聆讯，但最终因为种种原因而延期上市...这次卫龙募资金额约为5亿美元，也低于之前的市场传闻的10亿美元规模，此前的估值高达600亿人民币...
经过数月努力，开发团队 Sky Mavis 终于在近日宣布 Ronin Bridge 已重新上线，玩家们现可继续使用该服务进行“存取款”...可知在从 Sky Mavis 团队的创始成员那里筹集资金、并从包括 Binance 在内的多家公司获得 1.5 亿美元的资金后，Ronin 拨付了 71600 ETH（约 8580 万美元）和 2550 万美元的 USDC 稳定币以全额偿还债务...作为一个包含免费游戏元素的更新版本，其旨在吸引哪些尚未拥抱区块链钱包的新玩家......
据天眼查不完全信息统计，成立至今，该公司已对外投资成立96家公司，遍布上海、浙江、江苏、辽宁、湖南等地，包括江苏瑞德快递有限公司、辽宁瑞德申通快递有限公司、盐城申通得泽快递有限公司、上海佰荔物流有限公司、天津得泽物流有限公司、石家庄得泽物流有限公司等...报告显示，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，经中诚信国际信用评级委员会审定:维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定;维持“20STO01”和“20STO02”的信用等级为AA+......
CoinDesk报道称：迅速破产的三箭资本，其违约影响到了Blockchain.com价值约2.7亿美元的加密货币和美元贷款...
按照业务部门划分，Adobe 第二财季订阅业务营收为40.70亿美元，相比之下去年同期为35.20亿美元;产品业务营收为1.46亿美元，相比之下去年同期为1.53亿美元;服务和其他业务营收为1.70亿美元，相比之下去年同期为1.62亿美元...订阅业务营收成本为4.10亿美元，相比之下去年同期为3.28亿美元;产品业务营收成本为900万美元，与去年同期的900万美元相比持平;服务和其他业务营收成本为1.20亿美元，相比之下去年同期为1.07亿美元......
尽管经济不景气，许多初创企业发现自己处于危险境地，但一些行业在内部投资方面看到了持续的势头，其中之一就是气候技术。仅在2021年，在600多笔交易中就投资了约400亿美元，这一趋势似乎正在延续到2022年，大量资金被投入到应对气候危机的初创企业。与此同时，我们已经看到了一大批致力于这一事业的新基金的出现，这些新成立的以气候为重点的公司在创业界其他地方缩减规模和裁员的背景下能够得到很好的发展。最新出现的此类基金是Climentum Capital，这家公司今日宣布其1.5亿欧元的首期基金已经完成，该基金旨在帮助遏制二氧化碳排放并加
博客文章指出：截至 6 月 30 日，该公司持有 421 亿美元的短期（三个月内）美国政府债券 —— 最近到期时间为 9 月 29 日 —— 以及 136 亿美元的现金...文件还列出了债券的 CUSIP 编号，显示 Circle 在美国监管的金融机构旗下持有 136 亿美元现金：...CoinGecko 的市场追踪数据显示，USDT 被赎回了 170 亿美元、而 USDC 却增长了 70 亿美元......
中国移动公告，移动业务方面，2022年5月移动业务客户总数为9.67亿，本月净增客户数20.2万户，5G套餐客户数4.95亿...有线宽带业务方面，2022年5月客户总数达2.54亿户，本月净增229.7万户，本年累计净增1345.2万户...
台积电。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。
精细佳能EOS M6 Mark II配备了佳能自主研发的有效像素约 3250 万新APS-C画幅大型图像感应器。具备高分辨力，能精细还原被摄体细节。细节部分也不会模糊，可细致呈现。另外，截取原始图像的约30%也能得到约 1080 万有效像素的画质，可获得A4 尺寸的清晰照片。
没有华为Mate 50E处理器只有骁龙778G版本，没有天玑处理器的版本。Mate 50E搭载的预计是骁龙778G 4G处理器，是一款中端处理器，6nm制程，CPU架构： 4 大核Cortex-A78 2.4GHz4 小核Cortex-A55 1.8GHz CPU核心最高主频2.4GHz GPU型号：Adreno 642L
两款相机对比佳能EOS M6Mark II是EOS M系列最高规格旗舰机型，更新的感光元件，宽容度更高，视频功能丰富，无裁切的4K视频，可以满足业余拍摄视频的需求。3250万高像素，最高30张/秒的RAW连拍。强劲性能作为专业用户来说是很好的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。对于旅游、日常生活记录的家庭用户来说也是非常适合。佳能EOS m50Mark II有竖拍视频，还有取景器在阳光下可以看的更清晰，手柄把持感更好，这些是佳能EOS M6Mark II没有的。两者的参数差不多，如果钱不够充足买佳能EOS m50Mark II也是很好用的。如果预算够多，选择佳能EOS M6Mark II它的参数会更好一些。
至少5年以上。RTX 4090显卡能用多久其实还是需要看个人需求的，就目前游戏的发展情况来看，4090显卡是最起码可以用5年以上是至少的，如果对游戏画面的要求还不是很高的话，那么更长时间也是可以用到的，除非显卡老化损坏。
有佳能EOS M6Mark II内置闪光灯，以夜景为背景进行拍摄时，可提亮人物面部等主被摄体。用户可以根据所需和拍摄场景手动弹起内置闪光灯。
画质高EOS M系列专用的EF-M镜头与EOS M6Mark II的机身设计相得益彰，小巧轻便具有较高便携性。采用了短法兰距的光学设计。还实现了基于APS-C画幅CMOS图像感应器的高画质。佳能EOS M6Mark II具备小型轻便的机身设计，并根据用户的不同品味，提供了正统稳重的黑色与给人以传统旁轴相机感觉的复古银色，供用户选择。佳能EOS M6Mark II配备了对焦模式开关，能够快速在自动对焦与手动对焦间进行切换。此外，还具备了自动对焦启动按钮。采用了可向上翻转约180°、向下翻转约45°的可翻转液晶监视器。方便自拍以及非常规角度的拍摄。相机具备自拍人像模式。自拍时可根据需要设置背景模糊、亮度、驱动模式等。朝向前方的液晶监视器会自动镜像显示，方便确认自己的身姿，轻触屏幕即可完成对焦并释放快门。在拍摄人像方面，可搭配不同的镜头拍出来不一样的感觉，但是画质效果都是不错的。
参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。
没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。
能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。
没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。
防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。
1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。
没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。
不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。
基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。
PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)