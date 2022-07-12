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苹果与三星显示合作为未来的AR/VR头显提供Micro OLED面板

2022-07-12 08:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日消息:一份新的报告称，苹果已经要求三星显示开发Micro OLED面板，以努力在明年推出的AR/VR眼镜之前实现供应多样化。据The Elec报道，三星显示已经收到了几个客户的要求，开始开发Micro OLED，包括苹果、Meta和其母公司三星。

三星1

据称，三星显示迄今为止一直避免开发这种面板，因为其预期利润率较低，但随着多家公司准备推出竞争对手的产品，微型LED似乎将成为新生的AR/VR耳机市场的一项关键技术。

Micro OLED显示是直接建立在芯片晶圆上，而不是玻璃基板上，这使得显示屏更薄、更小、更省电。它们允许像素尺寸在4至20微米之间，而标准OLED面板的像素尺寸为40至300微米，此外，它们具有更快的微秒级响应时间，使其成为AR/VR应用的理想选择。

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有传言称，苹果的AR/VR头显将有两到三个显示屏，其中至少有两个是高分辨率的4KMicro OLED显示屏，每英寸像素高达3000。据报道，三星显示将为该设备提供一个标准的OLED面板，也许是用于外围视觉，在那里较低的分辨率是可以接受的。然后，三星显示将尝试为第二代设备提供Micro OLED面板。

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