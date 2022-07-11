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天猫新增《消费电子送装一体服务规范》7月17日生效

2022-07-11 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:今日，天猫平台发布公告称，为了给购买家电的消费者提供更快的配送与安装服务，天猫拟新增《消费电子送装一体服务规范》。本次规范于2022年7月11日公示，将于2022年7月17日生效。

根据公告，“送装一体”服务是指消费者在天猫购买了商品详情页带有“送装一体”服务标识的家电商品，商家在消费者预约时间内送货并同步完成安装的服务。同步完成安装是指为消费者完成送货同时进行安装服务，非第二次上门为消费者进行安装。

服务时间为周一至周日09:00:00至21:00:00（不含法定节假日），如消费者预约该服务时间之外的服务，可能无法正常履行，具体以双方协商为准。商品范围包括:空调、洗衣机、热水器、厨房大电、平板电视。

消费者保障方面，如商家未按与消费者约定时效履行送装一体服务的，每个子订单需向消费者支付50元的违约金。

  • 如商家拒绝履行送装一体服务的，每个子订单需向消费者支付100元的违约金。

  • 如商家向消费者提供送装一体服务中出现乱收费，经平台确认后，商家需向消费者返还多收取的费用并赔偿多收取费用一倍的金额作为违约金。

  • 乱收费场景说明:商家对属于免费安装范围内的服务向消费者收取安装服务费用的;商家对特殊安装场景向消费者收取高于品牌统一收费标准费用的。

消费者购买含有“送装一体”服务的商品可享受免费安装服务，但特殊安装场景，如因安装环境、消费者的安装需求而造成的超出机器原配以外的材料或特殊服务项目（如:远程费、高空作业费等），或因消费者需要商家提供安装服务外的其它服务(材料、装水电、拆吊顶、打墙孔等)项目，商家将按照品牌统一收费标准收取安装费用。

如消费者不需要安装服务，可在商家主动联系配送货品时，要求取消安装服务;消费者如后续需要安装服务的，可联系商家客服进行预约安装。

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