红魔7S系列正式发布：内置红芯一号独立游戏芯片

站长之家（ChinaZ.com）7月11日消息:红魔今天举行红魔7S 系列暨游戏新装备发布会，正式推出红魔7S 和 红魔7S Pro。
图片来自 @红魔游戏手机
据介绍，红魔7S 系列将搭载高通骁龙8+ Gen1处理器，搭配满血版 LPDDR5+UFS3.1，配备 MAGIC GPU 自研稳帧引擎与 ICE10.0魔冷散热，拥有超大 VC 液冷散热板，拥有红蓝渐变、黑、绿三种配色。其中红魔7S 采用6.8英寸1080×2400分辨率 OLED 屏，重215克，厚9.5mm，拥有64MP 主摄，最高18GB 内存 +512GB 存储，配备120W魔闪快充，17分钟充满4500mAh电池。
红魔7S Pro 则采用6.8英寸1080×2400分辨率的 OLED 屏，重235克，厚9.98mm，拥有64MP 主摄，最高18GB 内存 +1TB 存储，配备135W魔闪快充，15分钟充满5000mAh大电池，内置红芯一号芯片，支持520Hz双触控游戏肩键。另外7S Pro 还有氘锋透明银翼版。
价格方面，红魔游戏手机暗夜骑士8GB+128GB 3999元，12GB+256GB 4799元，红魔游戏手机氘锋透明版12GB+256GB 4899元，16GB+512GB 5499元。红魔7S Pro屏下游戏手机，售价 5199 元起。
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