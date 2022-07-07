工信部：将做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日消息:在国务院新闻办今天举行的稳定增加汽车消费国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部装备工业一司负责人郭守刚表示，近年来，我国把握新一轮科技革命和产业变革趋势，率先明确了发展新能源汽车的国家战略，相关各方主动作为，密切配合，奋力推动产业发展取得显著成效。

新能源汽车市场规模快速扩大，带动了我国新能源汽车产品市场竞争力的快速提升。多款造型靓丽、性能卓越、科技感强的车型成为市场热销产品。2021年，新能源汽车的消费者满意度已经追平了传统燃油汽车。在全球十大畅销新能源汽车车型中有六款是中国品牌车型。今年1-5月，自主品牌新能源乘用车消费占比也已经超过了80%。

郭守刚表示，将加强行业运行监测研判，做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作，全力保障产业链供应链畅通稳定。落实国务院稳定增加汽车等大宗消费要求，鼓励有条件的地方出台有含金量的促消费政策；将抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接。开展好新一轮新能源汽车下乡活动，组织实施公共领域全面电动化城市试点，加快充换电设施建设，推动实现信息共享、统一结算。

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