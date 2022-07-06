推荐一款好用的个性化地图制作工具 十分钟就能出图

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:如果你打算来一场公路旅行或者去另外一个城市旅游，如果能制作一张定制化旅游地图可以让你对整个旅游行程更了然于心。

近日，国外地图初创公司Felt上线了一个地图制作工具，可以让大家很轻松的地使用标记、图钉、注释和图像等绘图工具创建个性化地图。

本周，这家初创公司在进行了超过1000人的内测后公开发布了自己的平台。那么这个地图工具有多好用呢?

（Felt工具官方网址:https://felt.com/map/Charlottenburg-2j5c9CD8nRV6jKY79B9Bf6XkC）

十分钟制作一张个性化地图

大家进入Felt工具官网登录之后，就可以快速个性化地图。比如为制作一张个性化旅游路线图，选中目标地区之后，可以直接在想参观的位置用图钉、标记、文本、笔记等功能做标记和注释。操作非常简单，而且速度快，基本上十分钟就能搞定。

图注:利用工具在地图上特定地点进行文本注释

除了在地图上画路线图、框选、输入文本等注释外，你还可以在地图上添加照片、链接和视频等内容。

图注:利用Felt工具清楚标记了开始到结束路线上重要地点，还可以插入图片作为辅助说明

开源大量图层库

另外，Felt工具还开源了大量的经过编辑的数据库，选择“图层”，就可以在图层库看到基础气候、科学、自然与探索等为主题的个性化地图。

这些图层库涵盖范围非常广泛，从电动汽车充电站地图到自行车道、地震和野火等等。 这一功能在移动和智能城市研究中有巨大的应用机会。

支持在线协同编辑

Felt还支持实时多人协同编辑，管理者开启允许编辑功能之后，获取链接的用户就能在同一地图上进行编辑，一旦有人更新，就会立即反映在每个人的地图上，让你可以随时随地了解整个团队更新的内容。

目前，Felt 对个人用户免费，正计划向企业客户商业推广。

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