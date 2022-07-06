快手：周杰伦新专辑MV 3小时播放量破亿

网友们听后纷纷表示爷青回...在MV中，周杰伦穿越到1920年，见到了马格利特的绿苹果，达利的超现实，常玉画的大腿，莫奈的睡莲，徐志摩的诗...哥穿着复古西装 拿着手杖 弹著魔法乐章...望不到边界的帝国 用音符筑成的王座...我用琴键穿梭1920错过的不朽...花园流淌的阳光 空气摇晃着花香...世代的狂 音乐的王 万物臣服在我乐章...世代的狂 音乐的王 我想我不需要画框...它框不住 琴键的速度 我的音符 全部是未来艺术...遗憾被偶然藏在了诗页 是微笑都透不进的世界...巴黎的鳞爪 感伤的文法 要用音乐翻阅...晚风的灯下 旅人的花茶 我换成了咖啡......