抖音电商修订产业带服务商、非管控类直播基地准出规则

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日 消息:今日，抖音电商公发布示通知称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现修订《抖音电商产业带服务商、非管控类直播基地准出规则》。先对此修订现进行规则公示，公示期:2022年7月5日-2022年7月12日。规则预计于2022年7月12日生效，公示期满平台将另行发布正式生效规则。

公告显示，核心变化:对已认证的抖音电商非管控类直播基地、产业带服务商制定准出规则修订。

适用范围包括:非管控类直播基地:以平台认证的基地名单为准;产业带服务商:已认证的产业带服务商。

适用周期方面，自2022/7/1起适用，7/1~8/31为一个双月，即一个“考核周期”。每个双月的第1个月的第1周（即前7个自然日）认证的服务商，当期双月起进入考核期。第2周起(即从7月8日起)认证的服务商，次双月进入考核期。

具体考核方案方面，2022年7月、8双月考核周期内具体考核规则如下，以8月31日平台看板数据为准，如触发以下任意一条，则判定服务商未达到考核要求:服务商在抖店服务市场建立绑定合作关系的店铺中，7、8双月月均T+14结算GMV>10万店铺个数小于等于3个;8月31日在抖店服务市场建立绑定合作关系的店铺总数对比6月30日在抖店服务市场建立绑定商家总数，店铺数量差值<各行业要求值，或截止8月31日，有动销的店铺数量<各行业要求值。

至8月31日，如服务商触发考核规则第四条第1款的任意一项，则判定该服务商考核不通过，平台将取消已认证的产业带服务商认证资质，解除相关合作协议，如服务商为非管控类直播基地，将取消相关基地资格，转为产业带服务商继续运营。

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