微信内测一个手机可注册俩号

于是，微信这几年先后打造了CallKit 语音通话、时刻视频、漂流瓶、微信圈子、微信小游戏等等...公域流量还可以通过搜一搜、看一看、公众号等入口进入视频号，视频号又与朋友圈、企业微信、小商店等业务接驳...但这对于一直强调轻运营的微信而言，无疑等同于在内部设立了一个“特区”...更重要的是，微信不是一个独立的产品，视频号的变动还需要考虑到腾讯集团的利益和战略...产品设计和自我认知上的冲突，或许恰恰是微信的迷人之处...又一个春天过去了，可是微信已经不再是过去的微信，视频号画下的“圈”又能走多远?......