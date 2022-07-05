微信内测一个手机可注册俩号

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:据奇点财经报道，微信“一个手机可注册俩号”内测名额范围正在陆续扩大。
据悉，早在去年10月的安卓8.0.16内测版，该功能就已开始内测，可以支持两个微信号同时在线。
用户可在我——设置——切换账号中找到该功能。
如在该页面中出现“添加账号”选项，点击后，弹窗会提示“登录其他已有账号”或“注册一个新账号”选项。
当选择“注册一个新的账号”，则可以使用一个手机注册两个微信号。
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此前在2021年10月，微信就开始测试无需手机号、通过当前使用的微信号来辅助注册新微信号功能，可以让用户在没有额外手机号情况下，也能注册新微信号...
微信开启内测，隐藏新功能正在进行测试，将允许用户一个手机号的情况下可以注册两个微信号...“我、设置、切换账号，如果在内测用户里就会自动出现一个提醒，就可以选择“注册一个新账号”...该功能还未正式上线，但内测名额范围正在陆续扩大...
有网友反映，微信正在内测开放小号功能，同一个手机可以注册两个微信账号...根据公开报道，微信近日曾表示，将允许用户在无需额外手机号的情况下，快速注册另一个微信号，并已经开始内测...选择“注册一个新账号”后，点击下方的“通过当前微信号辅助注册”，下面小字显示，无需新的手机号，只需验证大号就能注册...
微信发布了安卓微信8.0.24内测版，不少网友发现该内测版本正在小范围测试查看已注销好友的功能...操作方面，在微信安卓8.0.24内测版中，进入“通讯录”，下拉查看好列表，可以发现如果好友注销了帐号，微信昵称会显示为“已注销的微信用户”，个人资料页原本显示微信号的地方同步变为“对方已注销帐号”...
微信表示，将允许用户在无需额外手机号的情况下，快速注册另一个微信号，并已经开始内测...如果已经获得该功能的内测资格，则在切换账号界面会自动出现提醒，可选择注册一个新账号”，并会弹出两种不同的注册方式...在该页面，除了常规的通过新手机号注册外，也可选择通过当前微信号辅助注册，该方法注册无需新手机号，只需验证大号即可完成注册...
于是，微信这几年先后打造了CallKit 语音通话、时刻视频、漂流瓶、微信圈子、微信小游戏等等...公域流量还可以通过搜一搜、看一看、公众号等入口进入视频号，视频号又与朋友圈、企业微信、小商店等业务接驳...但这对于一直强调轻运营的微信而言，无疑等同于在内部设立了一个“特区”...更重要的是，微信不是一个独立的产品，视频号的变动还需要考虑到腾讯集团的利益和战略...产品设计和自我认知上的冲突，或许恰恰是微信的迷人之处...又一个春天过去了，可是微信已经不再是过去的微信，视频号画下的“圈”又能走多远?......
今天，微信iOS版发布了8.0.24内测版更新，更新日志一如往日是九字真言”：解决了一些已知问题...经过测试，此次更新后，iOS版微信终于迎来了存储空间细分清理功能...该功能最初在安卓版微信8.0.22版本中更新，对存储空间功能的加载逻辑与操作上进行了大规模更新...原本，用户仅能选择一次性清理所有缓存，但更新后，用户点击前往清理”按钮，即可在小程序、系统、公众号、表情、朋友圈、视频号、收藏等选项中，挑选自己需要清理的内容...在聊天中输入文字，也会自动推荐对应的表情，表情包匮乏人士有救了......
据报道，阿迪达斯公司近日在美国得克萨斯州东区联邦法院对耐克公司提起诉讼，指控其在多项移动应用程序和鞋靴技术上侵犯其专利...阿迪达斯向法院提起的诉讼称，耐克的Run Club、Training Club和SNKRS移动应用程序，以及调整运动鞋贴合度的Adapt系统，侵犯了阿迪达斯在运动监测、智能鞋”系统和其他技术方面的9项专利...对于耐克公司的专利侵权行为，阿迪达斯公司要求得到相应损失的赔偿...其在诉状中表示，阿迪达斯有49款鞋使用PrimeKnit技术，该技术侵犯了耐克的六项专利...
但根据编辑实测，目前这一功能无法使用，进入“一号通查”公众号，的确有“号码标记”“号码绑定”“一键解绑”的功能键，但无法打开页面...至于为什么有媒体进行了报道，且有“一键解绑”截屏，该工作人员未直接回应，而是再次强调该功能还在内测阶段，“可能别人看得见，你看不见......
过去，在内容审核方面，互联网“老大哥”们往往通过增加审核人员规模来解决问题，动辄上万人的内容审核团队，让其他一众中小厂商望而却步，而随着互联网内容愈发繁杂且海量，信息传播形态更加多样化，音视频等新的媒介形式兴起，传统的人工审核已经无法再从容应对内容安全危机...环信内容审核产品1. 0 以IM即时通讯场景作为切入点，主打消息场景下各类信息的内容审核安全，打造IM即时通讯场景下内容安全的一站式解决方案......
有以下区别。1.小米手环7Pro的屏幕更大。2.小米手环7Pro有独立GPS。3.小米手环7Pro支持NFC，但是小米手环7需要NFC版才支持。4.小米手环7Pro支持小爱同学。5.小米手环7支持最大摄氧量、运动负荷、运动效果评估、完全恢复时间，不过这些功能一般没什么用。
不是，机身采用镁合金材质制成尼康Zfc机身采用镁合金材质制成，既紧凑轻便，又保持了强度和耐久性。从接缝处到机身各部位均实施密封处理。相机正面和背面中部采用仿皮表面处理。机身银色部分采用丝缎银涂层。尼康Zfc机顶“脑门”采用1970-1980年代直体“NIKON”logo，复古造型的数码相机尼康Zfc与Df一样采用大尺寸机械拨盘和直线型的外观设计。
n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等5G频段小米12S支持的5G频段包括5G:n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz） / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 4G:FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B423G:WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B192G:GSM:B2 / B3 / B5 / B8;CDMA 1X:BC0支持 4×4 MIMO天线技术丨HPUE丨HO RxD
不能。小米手环7 Pro小米手环7 Pro支持全天心率监测、全天候血氧饱和度监测，血氧饱和度过低时，主动振动提醒呼吸状态；此外，还支持全天压力监测、科学睡眠监测、女性健康管理、呼吸训练等功能。但是小米手环还是不能支持测试血压，血压需要专门的测试仪测试，并且血压的影响很可能涉及到生命，是马虎不得的，没有专业的设备就去测量血压是不可取的。
不支持尼康zfc是不支持防抖的。尼康zfc机身尺寸约134.5 x 93.5 x 43.5mm；仅照相机机身约390g，带电池和存储卡约445g。机身的轻量化和小型化，加入防抖功能势必会对机身结构造成影响，因此没有配备防抖功能。但是通过与配套防抖镜头的组合，在拍摄中可以达到防抖的效果。
456*280。小米手环7Pro的屏幕分辨率为456X280，其中PPI 326，支持全屏触摸操作，小米手环7Pro 现在配备包括一个环境光传感器，可以实现自动亮度，还配备高清2.5D AMOLED触控显示屏，亮度高达500nits。此外就健康追踪功能而言，小米手环7Pro 提供血氧和持续心率监测。如果它检测到您的SpO2水平过低，它会发出嗡嗡声。还可以使用高级睡眠监测来跟踪睡眠的三个阶段——浅睡眠、深睡眠和 REM 睡眠。在其他功能方面，大部分与普通小米手环7相同。消费者将可以使用多种健康功能，包括持续监测您的心率和血氧水平，以及监测你的睡眠。
是小米 12S支持屏下指纹解锁方式，也是目前比较流行的解锁方式。小米 12S的屏幕是一块6. 28 英寸OLED屏幕， 分辨率2400 x 1080 FHD+419PPI，支持120Hz显示帧率，DCI-P3 色域，峰值亮度1100nit，还支持Dolby Vision
不是尼康Z fc是APS-C画幅入门级别微单相机，尼康Z fc是外形靓丽胶片机的颜值。胶卷机的外形有着那么一点点富士相机的感觉，对于有怀旧情怀追求外形的人士来说，马上就能被他的外表所吸引。这款相机机身轻便，方便携带。不含电池的情况下，全机仅有390克，轻便小巧。适合作为新手入门练习，使用也适合作为专业摄影师的临时备机。
有小米 12S有立体声双扬声器，同时还是哈曼卡顿调教，在机身的顶部和底部分别有一个扬声器。在影音方面，小米12 S还支持Dolby Vision、HDR10+，可以获得十分不错的影音视觉体验。
是尼康zfc是一款尼康Z卡口的无反相机，其灵感来自于 FM2等老式尼康胶片相机，Z FC 也感觉像是尼康 DF的廉价精神继承者，最大的不同在于 Z FC 是无反光镜凸轮而不是单反。尼康zfc具有209个自动对焦点（覆盖传感器的约85%），最高拍摄速度为11fps，并支持4K 视频以高达30fps 的速度捕捉。
支持。小米手环7Pro支持支持GNSS，支持NFC，蓝牙BLE5.2，此外还支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统。蓝牙5.2是蓝牙技术联盟在2020年发布的蓝牙标准，主要的特性是增强版ATT协议、 LE功耗控制和信号同步，连接更快，更稳定，抗干扰性更好，而且功耗更低更为的省电。
是尼康zfc是尼康于2021年6月份上市的APS-C画幅入门级别微单相机。传统的设计和采用扁平设计，更方便携带，相机前雕刻着Nikon字符，带有1970-80年代的尼康标志，满满的怀旧感。这款设立3个独立拨盘，快门速度拨盘、曝光补偿拨盘、ISO光感度拨盘，外带一个小巧显示面板，带有可翻转3英寸触摸屏，4K超高清，30p视频效果，眼部侦测，自动对焦。照片、视频及时切换。ISO光感度高达51200，即使是在昏暗的环境下也能拍出清晰的图像，可搭配尼克尔Z DX16-50mm f/3.5-6.3VR镜头，重量仅约135g，涵盖了多种场景，约4.5档的减震性能，还可搭配FX格式和DX格式镜头使用。特别适合女生的一款入门级别相机。
没有小米 12S的是徕卡原生双画质，小米12S Ultra上的才是徕卡专业光学镜头。小米 12S的摄像头参数是：5000 万像素 广角主摄索尼IMX707、1/1.28″超大感光元件、支持四合一 2.44μm 大像素输出、全像素 8 核对焦、支持OIS光学防抖、7P丨f/1.9 大光圈、等效24mm焦距；1300 万像素 超广角镜头：123° FOV、等效15mm焦距、f/2. 4 、5P；500 万微距镜头：等效50mm 焦距、3-7cm 自动对焦
目前推出8款腕带颜色。小米手环7Pro有6款经典配色，分别为黑色、白色、淡粉色、天蓝色、墨绿色、橘色。此外还有2款梵高绿和莫奈灰。小米手环7Pro时尚优雅、低调沉稳，或是活力鲜艳，随时响应你的心情，手腕上的色彩，也能点亮全身。全新腕表卡扣，经典实用，快拆结构方便你随时拆换，捕捉穿搭灵感。腕带抗菌按照:GB/T31402-2015标准，6款抗菌腕带通过广东省微生物分析检测中心检测，抗菌报告编号为2021FM05445RO1，结果显示对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌效果满足测试。
两者相差不是很大。先从Geekbench跑分来看，天玑9000的单核分数为1311，多核分数为4305，骁龙8+的单核跑分为1305，多核跑分为4175，仅仅从这点上来看的话，其实差距不是很大。不过骁龙8+的功耗是5.5W左右，而天玑9000是5.9W，两者都跑原神的平均帧率，骁龙8+是58，而天玑9000是54，骁龙8+整体来看比天玑9000优秀一点，玩游戏的话可以选择骁龙8+。
小米 12S Pro小米 12S Pro属于性能比较全面的一款，它的处理器是高通骁龙8Gen 1 Plus，屏幕是6.73英寸2K超视感屏，分辨率： 3200 x 1440，支持120Hz显示刷新率。相机方面，也有徕卡加持的镜头，主摄是5000万像素的索尼IMX707，还有5000 万 人像主摄和5000 万 超广角主摄，快充达到了120W小米澎湃秒充在价格方面，小米 12S Pro起售价格是4699元（8GB+128GB），是介于小米12 Pro天玑版和小米12S Ultra版本之间，关键是它有徕卡的镜头调教加持。
2021年7月28日尼康Z fc是尼康公司发布一款APS-C格式（尼康DX格式）微单数码相机，尼康Z fc是款采用传统设计的Z系列相机，同时支持多种高级功能。除了享受拍摄精彩照片和视频的乐趣，它的设计还特别注重呈现拥有相机的自豪感和喜悦。机身小巧轻便、方便携带，同时实现良好的可操作性和渲染能力，即使是微单数码相机的新用户也能轻松操作。
不是长时间玩大型手游不会很热。骁龙8+吸取了上一代的教训，在功耗的问题上下了功夫，所以本代虽然在性能方面没有很明显的提升，但是功耗方面却是大大的降低了，玩原神的温度大概在44度左右，依旧是比较热的温度，但是比起骁龙8 Gen1是好多了。骁龙8Gen1Plus对比上代提升了10% CPU 性能和30% 的 CPU 能效提升。此外，该平台还提供额外的节能和全面的性能扩展——包括超过80分钟的视频流和超过50分钟的网页浏览。
电池续航能可以佳能EOS850D采用了锂电池LP-E17，通过降低相机的电力消耗等，使得续航能力上有了大幅提升。使用光学取景器可拍摄约800张，使用实时显示可拍摄约310张。发挥单反相机光学取景器节省电力消耗的优势，在旅途中或不方便充电的情况下，也能够安心进行拍摄。
画质高清拍摄短片与拍摄静止图像有所不同，由于不能使用长时间曝光，在昏暗的场景下，就需要靠提高ISO感光度来拍摄。EOS850D在拍摄短片时可使用DIGIC8数字影像处理器进行降噪处理，实现了ISO100-12800的常用感光度，并可扩展至ISO25600。即使是在夜晚或光线较弱的室内，也能得到明亮且低噪点的高画质影像。