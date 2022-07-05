新东方申请注册董宇辉等多位主播名字商标

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:天眼查App显示，6月24日以来，东方优选（北京）科技有限公司申请注册多个旗下主播名字商标，包括“董宇辉”“方脸哥”等，当前商标进度均为申请中。
此前，董宇辉被抢注商标一事登上热搜。有网友发现，“董宇辉”商标被上海某公司和自然人楚某申请注册。
当时，董宇辉本人回应称，这个公司智商挺低的，这种商标不可能通过，多读书很重要，要不然连想占便宜都占不上。
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6月20日，“董宇辉”商标被上海某公司和自然人楚某申请注册，国际分类含方便食品、饲料种籽，当前商标进度为申请中...因带货能力出众，新东方创始人俞敏洪透露，已有其他机构在挖董宇辉等主播...俞敏洪表示，自己给董宇辉颁发了董事长特别奖，承诺会给董宇辉“一股”的股权...
开张半年，新东方旗下带货平台东方甄选”直播间最近突然火出圈，被网友评价一身才华的双语男主播董宇辉更是走红...6月10日，东方甄选直播间销售额一举突破1500万元...作为一名曾经的老师，和现在的网络销售员，传递知识，让人喜欢阅读，最终热爱生活，这是我的福气，荣幸，和使命...视频采访中，董宇辉表示，他不是突然开始讲笑话，穿插英语，还从产品上升到哲学、文学这样风格，实际上已经半年了，起初，观众的留言是能不能找个好看的男主播，新东方没人了吗？”你说这些有什么用，我只在意价格”...
基本上，只要大火过的人都没逃过被抢注商标的命运，董宇辉也不例外...企查查信息显示，“董宇辉”商标被上海一公司和某自然人抢注，国际分类含农林生鲜、方便食品和饲料种籽等，目前商标进度为:注册申请中...现为新东方旗下东方甄选直播间主播，近期因金句频出、独特的双语讲解圈粉无数...他广泛的知识储备赢得了粉丝的心，与那些只会在直播间里大喊大叫的带货主播形成了鲜明的对比...随着董宇辉的走红，新东方直播间粉丝也不断上涨...
作为新东方旗下东方甄选直播间的带货主播，针对新东方直播爆火的情况，董宇辉在接受采访时表示，自己就是一个农民的孩子，一个在大城市努力奋斗的年轻人...6月8日，新东方创始人俞敏洪宣布组建“新东方直播间”队伍，推广教育相关产品，旗下主播均来自新东方教师...在董宇辉和其他新东方主播的带领下，新东方直播间的在线观看人数已突破10万人，较此前的上千人上涨了约30倍...
最近几天，直播行业升起了一颗新星，在罗永浩退网”之后，新东方转型打造的东方甄选直播间火速走红...而在东方甄选的直播间中，曾经的高考名师董宇辉成为了最受欢迎的一个，很多网友慕名前来观看他的直播，并且被他的才华和小作文”所折服，顺理成章的就买下了一些产品...他还提到：如果有天东方甄选离了我不受任何影响，我身体也实在扛不下去了，存款也够过正常的生活，我可能会找一个经济欠发达的地方去支教，我想回到熟悉的地方......
自6月10日起，“中关村兵马俑”董宇辉的双语知识型带货出圈后，新东方在线的股价接连5日上涨，累计涨幅超500%，市值达到300亿港元，创今年最高记录，但之后遭连续“减持”...腾讯在6月15日及16日两天合计卖出新东方在线7460.93万股票，累计套现约7.2亿港元...2016年入股新东方在线的腾讯，减持完成后，对新东方在线的持股比例从9.04%降至1.58%...受机构退出影响，新东方在6月20单日跌幅超30%......
在这当年的名师董宇辉则是最令人映象深刻的一名主播，他不仅会在直播中讲解一些英语知识，还会分项一些人生的感悟，对很对人非常受用...对于网友猛的过于关注，董宇辉今天也通过微博发文称：我就是一个普通的农村孩子，突然捡了个大运气而已，我本身和万万千千大城市打拼的年轻人一样，勤奋乐观，皮实自省，十年一日，偶尔小丧，一觉睡醒，继续奋斗，所以没有太多需要关注的...他强调，如果要关注，希望关注新东方转型农业，关注农业，农村，农民，希望关注那些凌晨出早餐摊的夫妇，深夜才疲惫回家的代驾，和顶着日头汗流浃背的建筑工人......
爆红的接力棒被刘畊宏传递给董宇辉，而俞敏洪希望通过直播培训，复制出更多的“董宇辉”...如今，东方甄选也在打造流水线，当然，其有心气，也有一定的底气，底气在于，做成人教育出身的新东方，干直播培训，某种程度上，算是回归老本行，而交个朋友办直播学苑，同样离不开新东方教育经验的辅助...东方甄选具有基础优势——新东方曾积累了一批类似董宇辉一样，风趣幽默又底蕴丰厚的新东方老师...网红如流水般持续更迭的过程中，抖音借势了不同时期的大众需求，“从原有的多元化主播群体里挖掘和推荐了适合的刘畊宏和董宇辉......
在6月21日东方甄选直播间内，董宇辉在带货过程中提到了唐代大诗人李白。董宇辉手拿《李白传》，他谈到了李白的生平以及自己对李白诗句的见解等等。然而有网友在弹幕中留言称李白是刺客”，看到弹幕后上一秒还兴致勃勃的董宇辉，突然失落起来。董宇辉赶忙问工作人员，得知网友讨论的是手机游戏《王者荣耀》中一名刺客角色。 《王者荣耀》李白角色据悉，李白是腾讯手游《王者荣耀》中的一位刺客型英雄角色，原型为唐代诗人诗仙”李白。这个角色有位移、有控制、有输出，但是自身较脆。对于网友的留言，董宇辉无奈地说了句很难过，也许这就是
据新抖数据（新榜旗下抖音数据平台 xd.newrank.cn）统计，近30天，“东方甄选”涨粉1587万，累计观看人次1.97亿，累计销售额4.12亿元...但平湖这边更现实的情况是，随着平湖直播行业的发展，老板们对主播的要求越来越高，希望主播能承接住投流来的流量，希望主播的形象更好，产品讲解、促销能力更强，但老板们不怕花钱，却找不到合适的主播...我们主播的底薪很低，一般是3500元/月，加上分成，新人主播5000元/月，成熟主播6000-8000元/月，薪资最高的主播一年能到手12万-15万元......
按照以下方法排查。小米手环7Pro只支持小米运动健康APP，不支持z life，别绑定错了APP。如果遇到绑定小米运动健康APP识别不到解决办法:1.重启 App，关闭手机蓝牙重新打开，重新添加设备;2. 检查手机系统蓝牙列表中是否有手环的蓝牙地址，若有则删除该配对信息再重新扫描添加设备。3. 在手环的“请先绑定”提示页面，滑动进入设置页面，将手环恢复出厂设置再重新扫描添加设备。4. 重启手环和手机，更换其它手机尝试。如有任何疑问可以随时联系咱们在线客服咨询，竭诚为您服务。简短的话，真诚的心，祝您生活愉快~
是真我GT2 大师探索版有立体声双扬声器，支持杜比音效和Hi-Res。该手机还有X轴线性马达，屏下指纹解锁，处理器为骁龙8Gen1 Plus，搭配LPDDR5X，台积电4nm制程工艺，Cpu性能提升10%、Gpu频率提升10%、功耗降低30%，屏幕还采用了COP 封装，拥有 2.37mm 超窄下巴
按照以下步骤进行更换。小米手环7Pro 版主体内置系统表盘，更多表盘可以在小米运动健康 App 中进行下载使用，表盘样式可以在手环端和 App 中更换，表盘市场中部分为动态表盘。1.手环上更换表盘:① 可以在手环->设置->更换表盘，选择自己喜爱的表盘后，点击屏幕确认即可完成表盘更换;② 可以在手环表盘页面长按，会进入预览图模式，上下滑动可选择喜欢的表盘预览图，单击预览图即可更换当前的表盘。2. App 上更换表盘:小米运动健康 App:设备--表盘管理->点击表盘设置入口，进入表盘中心后下载同步后可完成表盘更换。系统要求:Android6.0、iOS10.0以上。
没有真我GT2 大师探索版没有红外遥控功能，无法通过红外功能来遥控空调等家庭设备。红外功能现在也不是安卓智能手机上必备的功能，主要原因是现在大多数的家电设备已经可以通过APP和家庭网关来控制，红外功能作为一个辅助功能，从手机中移除也可以减少占用空间，给其他零部件的留下更多位置。
按照以下方法进行操作。若您遇到使用小米手环NFC版刷门禁卡失败的情况，建议您:1、确认门禁卡是否复制成功;2、确认门禁卡是否设置为“默认卡”;3、刷卡时，请将手环靠近闸机读卡区域;4、检查手环电量是否充足，手环是否没电;5、更换小区门禁闸机尝试，排查是否为闸机问题;6、更换其他小区或公司门禁尝试。
后置 5000 万+ 5000 万+ 200 万三摄真我GT2 大师探索版前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万+ 5000 万+ 200 万三摄，它会采用一颗支持光学防抖的 5000 万像素主摄，并且它的超广角也是 5000 万像素。真我GT2大师探索版可能会延续前几代机型，在摄影方面有不错的表现，同时其采用了COF的封装工艺，使得屏幕边框十分窄，在视觉效果上十分惊人，对于颜值比较重视的用户应该会喜欢。
是真我GT2 大师探索版使用LPDDR5X，根据官方介绍，LPDDR5X DRAM速度高达7.5Gbps，比LPDDR5（6.4Gbps）快1. 2 倍，功耗对比上代LPDDR5 降低20%。更极速流畅，更省电。真我GT2 大师探索版搭载骁龙8 Gen1 Plus芯片，台积电4nm制程工艺，Cpu性能提升10%、Gpu频率提升10%、功耗降低30%
按照以下方法进行设置。小米手环7Pro是支持闹钟的，闹钟功能可在小米运动健康APP中进行设置，也可以在手环中在闹钟应用设置、编辑、添加、删除闹钟，另外也可以通过小爱语音助手设置闹钟（需手环支持小爱同学）;最多可设置10个，设置闹钟周期（只提醒一次、每天、每周一至周五、自定义周几）。手环端点击时间旁的按钮，可以选择对已设定闹钟进行编辑，支持创建、删除和更改闹钟时间。
番茄钟是指番茄工作法。番茄工作法（英语:Pomodoro Technique）是一种时间管理方法，在1980年代由Francesco Cirillo创立。该方法使用一个定时器来分割出一个一般为25分钟的工作时间和5分钟的休息时间，而那些时间段被称为pomodoros，为意大利语单词 pomodoro(中文:番茄)之复数，哪怕工作没有完成，也要定时休息。番茄工作法有五个步骤:决定需要先完成的任务。设定番茄工作法定时器至 n 分钟（通常为25分钟）。持续工作直至定时器提示，记下一个番茄。短暂休息3-5分钟。每四个番茄，休息15-30分。番茄时意指每个工作时段的时长。当任务完成后，所有番茄计时器剩下的时间会被用于过度学习。短休息时间可以辅助达到心理学上的同化作用，3-5分钟的短休息间隔开每个番茄工作时段。四个番茄工作时组成一组。一个15-50分钟的长休息间隔开每组作业。
没有真我GT2 大师探索版没有屏下摄像头，其屏幕是挖孔屏设计，前置单摄像头，1600 万像素。真我GT2大师探索版主打的还是性价比的机型，因此在手机上还没有屏下摄像头功能。且现在很多安卓旗舰手机也没有使用屏下摄像头，包括小米，荣耀旗舰手机也都没有在旗舰机中使用屏下摄像头。
按照以下方法进行设置。小米手环7Pro拍照功能，可以通过手环控制手机进行拍照，该功能需要在手环与手机连接状态下使用。目前拍照功能仅 IOS 设备支持，安卓机型待后续发布新版固件支持。使用此功能前需要先在 APP 中进行配对，配对方式如下。【iOS 手机】在绑定设备后，系统会弹出配对弹框，点击允许配对即可。【安卓手机】小米运动健康 App->应用设置->拍照设置->蓝牙配对（解除配对）。配对完成后，打开手机端的相机应用，按下手环端的拍照键即可完成手环控制手机拍照贴士:1、手环不支持显示画面，只有控制按钮;2、拍照功能并非所有机型支持。
100瓦真我GT2 大师探索版使用了100瓦的快充，其电池容量约5000mAh，在目前的安卓旗舰手机中电池容量也是比较大，充电速度也是比较快的型号，但这款手机不支持无线充电。虽然无线充电功能是很多安卓旗舰手机常见的功能，但由于充电速度比较慢，也无法一边使用一边充电，也被不少用户吐槽实用性。
按照以下方法使用。小米手环7Pro可以控制手机音乐播放。手环和手机处于连接状态下，手机端打开音乐播放器，开始播放音乐后，手环进入手环音乐界面，在手环上点击暂停按钮可以暂停播放，点击切歌按钮可以随时切换成上一首或下一首。点击音量“+” 与“-”可以调节音量。目前支持市面上大多的音乐播放器，如系统音乐、酷狗、q q音乐、网易云音乐、酷我&酷我HD、虾米、荔枝、蜻蜓FM。温馨贴士:1、手环连接小米手机，需将小米运动健康APP开启通知使用权，才可使用音乐控制功能;2、为了更好地使用手环来控制手机音乐播放，此功能需手机端开始播放音乐后，并保持后台运行才能使用。
有真我GT2 大师探索版使用的是屏下指纹解锁方式，它的这块屏幕是6. 7英寸居中打孔AMOLED直屏，分辨率2412× 1080 ，支持120hz刷新率，机身正面采用COP封装，2.37mm的超窄下巴，机身边框也很窄，正面看起来的视觉效果非常好。同时它的边框是金属材质，也更有高级质感。
按照以下步骤进行排查。小米手环不振动怎么办，参考如下:1、首先检查下手环是否开启了勿扰模式等;2、如果没有开启，可以重启下手环。重启成功后可以在 App 端，使用查找手环功能;查找一下手环是否振动，若不振动可申请售后处理。
高通骁龙8Gen 1 Plus真我GT2 大师探索版处理器是骁龙8Gen 1 Plus，“1+3+4”三从架构，加入了超大核Cortex X2、大核 Cortex A710 和小核 Cortex A510 组成， CPU的主频为 2.99GHz，GPU也有小幅的升级，性能比骁龙8Gen1 强10%，能效比8Gen1更强。骁龙8Gen 1 Plus将是2022年下半年安卓旗舰手机上主要的处理器型号，包括小米12S在内的大多数安卓旗舰都会使用该处理器。
按照以下方法解绑。小米手环7Pro解绑方法:手环和手机连接状态下，打开小米运动健康App-设备-查看所有设备-长按当前设备-解除绑定，点击“解除绑定”可解绑，解绑后手环将恢复出厂。
5000mAh真我GT2 大师探索版电池是5000mAh，同时还搭配100瓦的快充，充电速度算是安卓阵营中比较快的，比最近发布的小米12S Ultra使用的67瓦更快。目前安卓旗舰手机中，普遍使用的快充速度是60瓦-100瓦左右，有部分型号使用150瓦的快充。
6.7英寸2412×1080居中打孔AMOLED直屏真我GT2大师探索版的屏幕采用了6.7英寸2412×1080居中打孔AMOLED直屏，微缝链接工艺和COP封装，下巴仅有2.37mm，支持10.7亿色原色显示，拥有HDR10+认证，DC调光模式，还有1.6万级无级调光，前后双光感，全局暗色模式，120Hz刷新率。其机身边框采用金属材质，机身后盖采用玻璃、金属、素皮等4种不同材质搭配
骁龙8 Gen1 Plus处理器、6.7英寸AMOLED居中挖孔直屏真我GT2 大师探索版主要配置：高通骁龙8 Gen1 Plus处理器，屏幕是6.7英寸AMOLED居中挖孔直屏，2412×1080分辨率，120hz刷新率，支持DC调光，屏幕为COF封装，10. 7 亿色原彩显示，HDR10+认证，前置1600万像素摄像头，后置5000万+5000万+200万镜头， 5000毫安电池，支持100W快充，厚 8.2mm，重 199g