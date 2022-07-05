新东方申请注册董宇辉等多位主播名字商标

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:天眼查App显示，6月24日以来，东方优选（北京）科技有限公司申请注册多个旗下主播名字商标，包括“董宇辉”“方脸哥”等，当前商标进度均为申请中。

此前，董宇辉被抢注商标一事登上热搜。有网友发现，“董宇辉”商标被上海某公司和自然人楚某申请注册。

当时，董宇辉本人回应称，这个公司智商挺低的，这种商标不可能通过，多读书很重要，要不然连想占便宜都占不上。

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