董宇辉回应被抢注商标：多读书很重要 这种商标不可能通过

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:此前，新东方旗下的东方甄选直播间主播董宇辉在网上爆火，因才华横溢、带货能力出众，吸引了众多粉丝。

今年6月，有网友发现，“董宇辉”商标被上海某公司和自然人楚某申请注册，国际分类含方便食品、饲料种籽，当前商标进度为申请中。

在近日的直播中，针对该情况，董宇辉本人回应称，这个公司智商挺低的，这种商标不可能通过，多读书很重要，要不然连想占便宜都占不上。

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