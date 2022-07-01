董宇辉回应被抢注商标：多读书很重要 这种商标不可能通过

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:此前，新东方旗下的东方甄选直播间主播董宇辉在网上爆火，因才华横溢、带货能力出众，吸引了众多粉丝。
今年6月，有网友发现，“董宇辉”商标被上海某公司和自然人楚某申请注册，国际分类含方便食品、饲料种籽，当前商标进度为申请中。
在近日的直播中，针对该情况，董宇辉本人回应称，这个公司智商挺低的，这种商标不可能通过，多读书很重要，要不然连想占便宜都占不上。
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但人红是非多，一些投机取巧分子也盯上了董宇辉的商标抢注...据此前报道，经查国家知识产权局商标局官网，董宇辉”商标近日被上海博润腾实业有限公司、自然人楚某某等申请注册，国际分类包括咖啡、茶、米面、巧克力、糕点甜食、方便食品、饲料种子等...对此，董宇辉本人也在近期直播中进行了回应称，这个公司应该智商也挺低的”...因为董宇辉在商标局的同学告诉他，没有经过他本人同意的话，这种商标是根本不可能注册成功的...
6月20日，“董宇辉”商标被上海某公司和自然人楚某申请注册，国际分类含方便食品、饲料种籽，当前商标进度为申请中...因带货能力出众，新东方创始人俞敏洪透露，已有其他机构在挖董宇辉等主播...俞敏洪表示，自己给董宇辉颁发了董事长特别奖，承诺会给董宇辉“一股”的股权...
基本上，只要大火过的人都没逃过被抢注商标的命运，董宇辉也不例外...企查查信息显示，“董宇辉”商标被上海一公司和某自然人抢注，国际分类含农林生鲜、方便食品和饲料种籽等，目前商标进度为:注册申请中...现为新东方旗下东方甄选直播间主播，近期因金句频出、独特的双语讲解圈粉无数...他广泛的知识储备赢得了粉丝的心，与那些只会在直播间里大喊大叫的带货主播形成了鲜明的对比...随着董宇辉的走红，新东方直播间粉丝也不断上涨...
近段时间最热门的直播间当属新东方旗下的东方甄选，原新东方老师董宇辉也凭借知识型双语讲解成为现象级主播...经查国家知识产权局商标局官网，董宇辉”商标近日被上海博润腾实业有限公司、自然人楚某某等申请注册，国际分类包括咖啡、茶、米面、巧克力、糕点甜食、方便食品、饲料种子等...查询商标详情则提示，此商标正等待受理，暂无法查询详细信息...
企查查APP显示，自然人王某申请注册“拴Q”商标，商标分类包括餐饮住宿等，当前商标状态为注册申请中...“拴Q”是英语“thank you”的谐音，作为网络用语，它被用来表达对某件事无语...
国家知识产权局商标局网站查询结果显示，网络语“拴q”被抢注商标，申请人为自然人王某，国际分类为餐饮住宿等，当前状态为“等待实质审查”...近年来，网络热词频频被抢注商标，不过申请成功率并不高...
腾讯下架QQ影音的消息引起了不少上了年纪”的网友关注，勾起了当年的无数回忆...作为一款本地播放器，QQ音影曾主打小体积、无广告、无插件，被很多用户成为腾讯良心之作...腾讯官方暂未公布下架原因及声明，不排除已经被放弃的可能...根据腾讯科技（深圳）有限公司共注册有6枚QQ影音”影音;QQ”商标，申请日期均为2008年9月，国际分类包括乐器、科学仪器、通讯服务、网站服务等...北京迈势腾龙广告有限公司（2009年12月更名北京暴风传媒广告有限公司）曾于2009年2月申请注册多个QQ影音”商标，但均被驳回......
有媒体在TMZ报道之前通过电子邮件向埃隆马斯克发送了关于他女儿请愿书的电子邮件，他回应说：“她不想成为公众人物...4月18日，薇薇安詹娜威尔逊（Vivian Jenna Wilson）在自己达到法定成年18岁的之后一天向洛杉矶高等法院提交了改名及改性为女性的相关申请，并宣称“我不再与我的亲生父亲住在一起，也不希望以任何方式、形状或形式与我的亲生父亲有任何关系...
今年的618没有往前那么热闹，被称为史上最冷 618 ”，不过29岁的董宇辉的直播带货却十分火热...与直播间那些喊着买买买，商品放上倒计时板的主播不同，董宇辉独树一帜的带货风格令人眼前一亮，使得东方甄选迅速进入头部直播阵营...一个老师如果不读书，思想那么贫瘠怎么去触碰一个灵魂，观点偏颇怎么去塑造一个正确的价值观...大部分看董宇辉直播的用户，都能够感受到他身上的那份靠谱和真诚...
最近，新东方一位用中英双语推销产品，段子、鸡汤、知识点密集输出的方脸老师”董宇辉，依靠自身出色的文学功底瞬间火爆网络，让新东方旗下的东方臻选直播间成了直播带货的顶流...据媒体报道，面对未来热度可能下降的问题，近日董宇辉在接受专访时表示，自己只是卖菜的人，未来自己的热度肯定会降下来，这很正常...数据显示，6月15日当天，东方甄选直播间最高同时在线人数超61万；6月16日下午，直播间粉丝数超过千万大关；6月以来，直播间销售总额更是超2亿，日销量从75万到6257万，仅用了不到10天...
天玑8100、7.09英寸大屏支持120Hz刷新率荣耀 X40 Max将会使用天玑8100处理器，台积电5nm工艺，屏幕是一块7. 09 英寸大屏，采用的屏幕材质为AMOLED屏，依旧集成120Hz高刷新率和360Hz触控采样率，内置6000mAh大电池，配备66W快充，后置三摄镜头，主摄是5000万像素，整体参数性能在2000元档位的智能手机中配置比较高，而且它还是一款大屏手机，会有不少用户喜欢这样的设计。
两款相机对比参数如下：佳能EOS850D定位:中端半画幅单反相机;佳能EOS200D定位:入门级半画幅单反相机佳能EOS850D连拍速度:取景器7张/秒，实时显示:7.5张/秒;佳能EOS200D连拍速度:5张/秒佳能EOS850D重量:471g;佳能EOS200D重量:402g佳能EOS850D价格:5600元;佳能EOS200D价格:4500元佳能EOS850D对焦点45点;佳能EOS200D对焦点:9点综上:佳能850D相比佳能200D重量要大点，操控体验更好。抓拍更效果更好。对于男生来说可以选择850D。200D是一款定位于小巧机身的迷你单反，拥有新手所学习需要的各种功能，对于女生来说选择佳能EOS200D更佳。
两款具体参数如下:佳能EOS850D是一款微单相机;佳能EOS90D是半画幅相机。佳能EOS850D零售价:5499;佳能EOS90D:7999佳能EOS850D有效像素约2410万;佳能EOS90D约3250佳能EOS850D取景器:取景器拍摄时最高约7张/秒，实时显示拍摄时最高约7.5张/秒;佳能EOS90D取景器拍摄时，最高约10张/秒，实时显示拍摄时最高约11张/秒佳能EOS850D短片记录尺寸与帧频:4K（3840x2160）25p全高清，(1920x1080)/60p高清，(1280x720)/60p;佳能EOS90D:4K(3840x2160)30p全高清，(1920x1080)/120p高清，(1280x720)/60p佳能EOS850D电池拍摄能力:使用取景器拍摄时23℃时约800张，0℃时约730张;使用实时显示拍摄23℃时约310张，0℃时约290张;佳能EOS90D:使用取景器拍摄时23℃时约1300张，0℃时约1200张;使用实时显示拍摄23℃时约450张，0℃时约440张佳能EOS850D尺寸:约131x102.6x76.5毫米;佳能EOS90D:约140.7x104.8x76.8毫米佳能EOS850D重量约471克;佳能EOS90D:约619克首先定位不一样佳能EOS850D是入门级单反，90D是中端单反。价格方面90D相对于850D价格贵3000元左右，但在像素、对焦性能、操控性能、视频拍摄上有较大的提升，因此不差钱的话，可以选择90D，当然如果是新手练习单板的话，还是建议选择850D好。
5450mAh荣耀 X40电池容量是5450mAh，在同级别和尺寸的手机中算是比较大的电池容量，基本上可以保持一整天的使用也足够使用。另外它使用的是66W的有线快充，充电速度也是千元机中比较快的。目前在安卓手机阵营中，快充速度基本上在60W以上，部分中高端手机已经使用100W甚至是150W以上的快充，但66W的快充也是可以满足大多数人的需求。
是的佳能EOS850D是一款入门级的单反相机，虽然是单反相机但是在配置上，850D是妥妥的中端单反水准，DIGIC8图像处理器、45点全十字型对焦系统+全像素双核对焦技术让对焦更准确和迅速。另外7.5fps的连拍性能过去也只是高端单反的配置，现在入门级的850D也拥有了。EOS850D搭载了APS-C画幅2410万像素传感器，高像素大尺寸传感器可以带来更为细腻的成像，照片中小动物的毛发根根分明，甚至眼中的反光也都清晰可见。JPEG直出色彩好。
有荣耀 X40支持OTG功能。OTG是一种USB传输技术，通过OTG功能可以让手机访问U盘，数码相机或键盘，鼠标等外接设备，进行高清视频输出等操作，目前这种功能在很多智能手机上都已经实现，可以让手机变身移动的存储设备，快速的传输数据或者是作为播放设备来使用，可以大大提升工作学习效率。
不是荣耀 X40使用的是直屏屏幕，并不是曲面屏屏幕。荣耀 X40使用的是LCD材质的屏幕，支持120Hz的刷新率，挖孔设计，屏幕分辨率是1080P，前置单摄像头，没有屏下指纹解锁功能。从屏幕参数来看，荣耀X40的参数在千元机中算是不错的，提供了高刷新率，但缺少了屏下指纹识别，它使用了侧面指纹识别方式。
存储卡速度如下：4K（23.98P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快;全高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清（29.97P/25P/23.98P）/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C6或更快; 全高清（29.97P/25P）/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)
有荣耀 X40在机身的背部摄像模块上有一个闪光灯。荣耀 X40采用的是后置三摄组合，主摄为5000万像素镜头，前置摄像头是1600万像素，拍照能力在千元机中算是比较不错的水平。同时它还提供多种的拍摄模式，包括高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影等，基本上可以满足大多数消费者对于摄影的需求。
EF卡口佳能EOS850D是一款半画幅单反相机，卡口类型使用EF卡口，镜头可以使用可以使用EF镜头、EF-S镜头。EF系列镜头为佳能标准卡口的镜头，佳能的EF镜头可以适用所有的佳能EOS系列的机身。EF-S镜头系列镜头为佳能为APS-C幅数码单反生产的，EF-S镜头不能用在全幅机子上。
直屏荣耀 X40的屏幕是一块直屏LCD屏幕，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率，前置为 1600 万像素摄像头，没有屏下指纹解锁。在千元机市场中，荣耀X40的配置还是十分不错，尤其是支持了120Hz的刷新率，可以在玩游戏和看电影的时候获得更好的体验。
可以佳能EOS850D可以进行多角度拍摄，因为850D配备了可旋转液晶监视器，便于进行自拍、低角度和高角度等非常规角度的拍摄。在相机上安装三脚架上时，也能从侧面确认画面。而且携带相机时可以把液晶监视器朝向内侧收纳，以防屏幕损伤。
延时摄影、夜景模式、人像模式等荣耀 X40可以提供的拍照模式有：高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、全景、HDR、滤镜、水印、超级微距，笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影等;前置摄像头：人像模式、夜景模式、延时摄影、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等
主要参数如下:传感器:22.3×14.9mm有效像素:2410万显示屏尺寸:3英寸显示屏像素:104万像素液晶屏连拍速度:支持（最高约7张/秒）快门速度:1/4000至30秒电池类型:锂电池续航能力:约1200张外观:机身面板绝大部分是1块3英寸，大的可翻转的104万像素，LCD触摸显示屏，正上方为一块可实现0.82倍率放大的光学取景器。相机机身四周分别置有内置的麦克风和扬声器，方便实时拍摄和预览。一块LP-E17充电锂电池，正常状态下可支持1240张照片的拍摄。对焦:采用了45个十字型自动对焦感应器，对焦速度快且精准，连拍速度达到了7张每秒，搭配上快速的眼部检测对焦能力，可以捕捉运动中的宠物、人像。还支持3957个手动自动对焦点的选择。照片:使用了2，410万像素的APS-C画幅传感器搭配上佳能的DIGIC8图像处理器，在拍摄大尺寸照片时，可以将动物的毛发，植物的细节表现的清晰可见。视频:佳能支持4K24p Full hd60P视频的拍摄，搭配上双核全像素对焦系统可以实时稳定的手持拍摄视频，并得到较为清晰的画质。
可以荣耀 X40可以使用微信分身功能。具体的开启方法是：打开手机内的【设置】——【应用】——【应用分身】——【微信】——开启即可。应用分身功能基本上在安卓手机中比较普遍，可以双开微信、QQ、微博等社交账号，让用户可以在同一台手机内就操作两个账号，而不用来回切换账号。
可以佳能EOS850D采用了约22万像素 RGB+红外 测光感应器以及高性能的DIGIC8数字影像处理器，导入以往专业机型才有的“EOS iTR AF（面部优先）”功能，在使用光学取景器拍摄时可检测人物面部，提高了清晰拍摄人物面部的可能性与拍摄便捷性。
不能荣耀 X40不可以升级到鸿蒙系统，目前鸿蒙系统仅支持华为旗下的手机、平板、智能家居设备、车载系统等，或者是和华为合作的品牌，荣耀已经从华为独立出来，使用的是基于安卓定制的系统，无法升级到鸿蒙系统。如果真的想要使用鸿蒙系统，那么只能购买华为手机才可以。
仅机身约471克佳能EOS850D重量仅机身约471克;含电池、存储卡重量约515克。EOS850D的机身以入门机来说不算大也不算小，但机身上有一些以往高阶机才会见到的操作按钮和转盘。首先是机背新增的速控转盘，可快速调整拍摄设定并在播放时快速转动浏览相片。这转盘可说是 EOS 单反的招牌，用料及手感当然不能跟 EOS5D、7D 系列等高阶机相提并论，但用起来还是挺方便的。
不可以荣耀X40不可以设置门禁卡，因为它没有NFC功能，无法通过NFC设置门禁。NFC功能还可以用来支持公交地铁卡、银行卡、支付等功能，目前在很多中高端智能手机中均有这一功能，但入门级的智能手机可能支持NFC的很少。但现在有不少的家用智能设备和门，也可以通过APP或其他的智能功能来控制，因此NFC并不是唯一可以配合门禁卡的方式。
LCD荣耀 X40预计会继续使用LCD屏幕，它的屏幕预计是一块6.78英寸LCD直面屏，支持P3 广色域，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率。荣耀X40的屏幕虽然是LCD材质，但好处不会出现烧屏现象，也不用担心闪屏的问题，这也是LCD的优点之一。