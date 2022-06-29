新东方主播董宇辉被抢注商标 网友：谁火谁就被抢注

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:在这个网红快速更替的时代，要判断一个人火不火，去看看他有没有被抢注商标就知道了。基本上，只要大火过的人都没逃过被抢注商标的命运，董宇辉也不例外。

企查查信息显示，近日，“董宇辉”商标被上海一公司和某自然人抢注，国际分类含农林生鲜、方便食品和饲料种籽等，目前商标进度为:注册申请中。

据悉，董宇辉此前系新东方英语教师，来自陕西农村、8年带过50万名学生。现为新东方旗下东方甄选直播间主播，近期因金句频出、独特的双语讲解圈粉无数。

无论你哪个时间段点进东方甄选的直播间，你都可以看到一个主播一边在卖这商品，一边在白板下写着英文。

比如董先生在卖牛肉的时候，会介绍与牛肉相关的英文单词，比如“原切”用英文怎么说。再比如，他在卖玉米的时候，也会向观众解释，在英国的一些地方，人们会把玉米叫做“玉米”。在销售一套百科全书的同时，董解释了“丰富我的知识”、“拓展我的视野”等相关英语用法。

除了英语之外，他还会在直播间和网友聊生活、聊诗、聊哲学，甚至在介绍商品的同时还背诵了几句莎士比亚十四行诗。

他广泛的知识储备赢得了粉丝的心，与那些只会在直播间里大喊大叫的带货主播形成了鲜明的对比。因此，也被网友成为直播带货的“天花板”。

随着董宇辉的走红，新东方直播间粉丝也不断上涨。今年6月9日，东方甄选粉丝总量刚突破100万，而6月16日，新东方直播间粉丝就已经突破了千万。截至6月29日凌晨，新东方直播间的粉丝量突破2000万。从1000万到2000万粉丝，东方甄选用时不到两周。

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