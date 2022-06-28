雷军：小米12S系列全系配备徕卡影像

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:就在刚刚，小米创始人雷军公布了更多有关小米12S系列的消息。
雷军表示，小米12S系列将配备哈曼卡顿、红外、LEICA标等配置。此外，小米12S系列还全系配备了骁龙8+处理器，512GB版本，以及纯白色配色。
今日早些时候，小米官方宣布小米12S系列将在7月4日晚七点发布。
具体机型包括了:12S——定位为小尺寸全能旗舰、12S Pro——定位为全新体验高端旗舰、12S Ultra——定位为移动影像旗舰，上述机型均配备徕卡影像。
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站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:就在刚刚，小米创始人雷军公布了更多有关小米12S系列的消息。
雷军表示，小米12S系列将配备哈曼卡顿、红外、LEICA标等配置。此外，小米12S系列还全系配备了骁龙8+处理器，512GB版本，以及纯白色配色。
今日早些时候，小米官方宣布小米12S系列将在7月4日晚七点发布。
具体机型包括了:12S——定位为小尺寸全能旗舰、12S Pro——定位为全新体验高端旗舰、12S Ultra——定位为移动影像旗舰，上述机型均配备徕卡影像。
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小米手机官方正式宣布，将于7月4日晚19:00举行小米影像战略升级暨小米新品发布会，届时，小米与徕卡联合研发的小米12S系列将正式发布...官方预热海报显示，小米12S系列并没有大家熟悉的红色可乐标”，取而代之的是白色LEICA”字母，镜头周围还有一圈金色的点缀，十分吸睛...除此以外，根据官方海报猜测，海报上的机型有可能采用黑色陶瓷机身+金色镜头的设计，预计也会推出类似小米11 Ultra白色陶瓷机身的版本......
在公布完第一波小米12S系列的实拍样张之后，雷军发文宣布：小米12S系列全部自带徕卡水印”...他强调，这代表了徕卡对三款手机影像品质的充分肯定，这是一份认可，更是一份见证，让用户每张照片都是原汁原味的徕卡影像...从图片上来看，徕卡这次直接赋予了小米可乐标”水印，这个红底白字的标志，一直以来都是徕卡权威象征，一般并不会外用...除了水印之外，小米12S Ultra作为这次最重磅的旗舰，还将搭载徕卡专业光学镜头，8P镜头，全镜片双面超低反镀膜，可逐片边缘涂墨......
中关村在线消息：小米集团CEO雷军在微博分享了小米12S系列的发布会邀请函，是一瓶来自徕卡家乡的Riesling白葡萄酒...
官宣7月4日发布后，雷军化身爆料大王”，密集偷跑小米12S系列机型的信息...刚刚，雷军索性晒出小米12S Pro的高清官方渲染图，白色后背...不同的是，相机模组闪光灯下方出现了万众期待的LEICA”字样，虽然不是红色可乐标，但毕竟更重要的是影像调教质感...和小米12 Pro布局一致，小米12S Pro顶部保留了红外发射孔、哈曼卡顿立体声扬声器等...
中关村在线近日消息：继官宣小米12S系列要“三杯齐发”后，雷军又曝光了小米12S系列的配置信息——有纯白色，512G，全系徕卡影像以及搭载高通骁龙8+...
此前雷军表示，小米已与徕卡达成全球影像战略合作，首款作品将于7月发布。现在，它终于来了！6月28日消息，小米正式官宣：小米影像战略升级暨小米12S系列新品发布会，将于7月4日晚七点举办，届时小米12S系列将正式发布。官方文案写道：全新影像理念，小米影像未来发展方向，小米与徕卡联合研发的#小米12S系列#，一系列脱胎换骨的新体验，将从这里开始。”宣传海报中，可以看到一个镶金边的镜头，核心部位采用徕卡标志性的红色，机身上也有LEICA”标识。根据此前爆料，此次小米12S可能有三个版本，分别是小米12S、小米12S Pro和小米12S Ult
今天小米官方宣布将于7月4日举行发布会，发布会上将会发布多款产品，包括小米12S系列三款新机，雷军表示小米12S有纯白色，全系搭载骁龙8+、徕卡影像...
此前雷军还表示小米12SUltra采用定制索尼IMX989，完整的1英寸超级大底，“手机影像技术下一个突破方向就是光学镜头，小米联手徕卡，打造手机镜头中的SUMMICRON...
继上午9点宣布将于7月4日发布小米12S系列之后，小米官方刚刚又透露了重磅消息...最左边的就是此次最令人关注的超大杯，放大图片可以看出，12S Ultra采用了非常与众不同的设计，后壳采用了绿色的素皮材质，但是却搭配了金色边框，整机气质非常独特...金色边框也算的上是小米的老传统了，几年前就曾有机型用过，比如风靡一时的钉子户小米6，该机的蓝色版本就搭配了金色边框，当时还引起网友抢购...除了小米6之外，还有一款小米多年前曾冲击高端的小米Note系列，同样采用过金色边框的设计......
中关村在线消息：上午，小米官方宣布12S系列手机将7月4日正式发布。此外，小米手机官方宣布小米12S将有三款机型发布，分别是小米12S、小米12S Pro，以及小米12S Ultra。值得一提的是，卢伟冰的微博小尾巴用的是小米12S Ultra，雷军用的是小米12S。据悉，小米12S三款机型均搭载徕卡影像系统，5月20日发布的新一代骁龙8 Plus处理器也将搭载于新机当中。从官方海报可以看出，小米12S系列或将有素皮版本发布，更多相关消息，还请等待7月4日小米发布会。
可以Z30采用的是复合式的相位侦测自动对焦，并且具备脸部、眼镜及动物的AI 侦测。支持人物眼睛侦测自动对焦AF和动物侦测自动对焦AF，可分别检测被摄主体的眼睛，在视频和照片拍摄中都能可靠地捕捉到运动主体的眼睛。Z30在采用AF-F全时AF对焦模式时，可在拍摄对象移动或构图发生变化时持续对焦，即使初次使用微单数码相机的朋友也能捕捉到拍摄对象生动的表情。可翻转液晶显示屏则不仅可以在自拍时查看自己的状态，还能够自由地拍摄高角度、仰视以及行走中的双脚等低角度照片。
没有一加 10T没有红外功能，因此无法使用红外来遥控空调等家用设备。但现在很多家电设备已经支持APP控制开关、温度和风量等，因此可以使用APP或者家用网关来控制。目前红外功能已经逐渐被网关和NFC等其他方式替代，因此需求该功能的用户也越来越少。
是一加 10T采用的是屏下指纹解锁方式，也是目前安卓手机比较流行的解锁方式。屏下指纹解锁方式在现在经常戴口罩的情况下会比较好用，几乎可以无缝的就解锁手机，无需用面容方式解锁。屏下指纹解锁主要有光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种方式，后一种的安全性更好，也是安卓旗舰手机中常用的解锁方式。
有以下区别。两者的参数规格对比。PSVR 2PSVR解析度单眼 2000 × 2040 (4.1MP)，OLED，HDR单眼 960 × 1080 (1.0MP)，RGB OLED刷新率90 赫兹、 120 赫兹90 赫兹、 120 赫兹镜头菲涅耳单元素非菲涅耳视野（声称）110°（假定对角线）100°（假定对角线）光学调整IPD，眼部缓解眼部缓解连接器USB-C（无接线盒）USB、HDMI（接线盒）电缆长度未知4.4m追踪由内而外（无外部信标）由外而内（外置摄像头）摄像头4x IR（外部），2x IR（内部）没有任何输入PSVR 2 Sense 控制器（可充电），眼部追踪DualShock 4（可充电）、PS Move（可充电）、PS Aim（可充电）、语音声音3.5mm 辅助输出3.5mm 辅助输出麦克风是的是的触觉控制器、耳机控制器重量<600 克600 克发布日期预计 2022 年底或 2023 年初2016 年控制台兼容性PS5（预计不会向后兼容）PS4、PS4 专业版、PS5一方面，PSVR 2的像素数大约是 PSVR 的四倍。在所有条件相同的情况下，这意味着头显内的图像看起来会清晰四倍，这是一个实质性的改进。
尼康Z30参数配置具体如下:尼康Z30是尼康今年新发布的一款微单相机，定位为入门级别，尼康Z30采用2088万像素传感器，搭配EXPEED图像处理器，配备3英寸104万点TFT可翻转触控屏，每秒11张连拍速度（AF/AE约每秒5张），低速连拍:约1-4幅/秒，高速连拍:约5幅/秒，高速连拍(扩展):约11幅/秒;ISO100-51200，快门速度1/4000-30s(以1/3EV 为步长进行微调)、B门、遥控B门，单点AF时29个自动对焦点，自动区域AF时81个自动对焦点，支持眼部侦测AF(竖屏也支持)，对焦点覆盖90%范围，支持每秒30帧4K视频拍摄，每秒120帧的1080p视频拍摄，EN-EL25电池，配备了HDMI、 麦克风接口，10万次快门，尺寸128x73.5x59.5mm，单机身重量约405g。存储卡插槽1张SD卡，闪光同步速度X=1/200秒或更慢时，与快门保持同步;支持自动FP高速同步;快门释放模式S(单张拍摄)，CL(低速连拍)，CH(高速连拍)，高速连拍(扩展)，自拍;ISO感光度;ISO100-51200(以1/3EV为增量);还可在ISO51200的基础上约增加1EV (相当于ISO102400)或约增加2EV (相当于ISO204800);自动ISO 感光度控制可用。
不支持可能性大。当 PSVR2在官方 PlayStation.Blog 上发布时，它被介绍为“for PS5”，所以，不幸的是在PS4上使用 PSVR2似乎是不可能的。目前官网上的介绍也是介绍PS5对PSVR2的支持以及提升，所以就目前的信息来看的话是不支持的。但是也有可能是索尼官方没有注意到PSVR初代的使用者，在做宣传的时候没有宣传到位，不过这个可能性比较低，所以不支持PS4使用的可能性比较大。
150瓦一加 10T支持150瓦的有线快充，电池容量预计是4800mAh，续航时间基本可以满足一天的需求，也是安卓旗舰机水平以上的配置。目前安卓旗舰手机的充电速度基本在60瓦-120瓦左右，部分型号甚至提供了200瓦的有线快充，因此一加10T的150瓦已经是目前比较快的充电速度。
有佳能 EOS5D Mark IV有NFC功能。将支持NFC（近场通讯）的智能手机或平板电脑等设备上的N标记与相机的N标记相互贴近，就能自动连接Wi-Fi。图像回放期间通过NFC连接Wi-Fi，可以方便地向智能手机或平板电脑等设备进行传输。NFC功能用于便捷地建立Wi-Fi连接，仅限安卓系统。
不是一加 10T将使用的是一块直屏屏幕，居中打孔设计，前置单摄像头，像素为1200万。这块屏幕是FHD+分辨率，支持120Hz刷新率，360Hz触摸采样率、，屏幕的供应商大概率也是三星，三星E5 材质。该屏幕还支持LTPO2. 0 技术，HDR10+、RGB、Display P3 色域。
详细参数如下。显示方式：OLED单眼分辨率：2000 x 2040面板刷新率：90赫兹、120赫兹镜头分离：可调节的视野：大约110度传感器：运动传感器:六轴运动传感系统（三轴陀螺仪、三轴加速度计） 附着传感器:IR接近传感器摄像头：4 个用于耳机和控制器跟踪的嵌入式摄像头 红外摄像机，用于眼部追踪反馈：耳机振动与PS5的连接：USB Type-C音频：输入:内置麦克风 输出:立体声耳机插孔 按键：[右]PS按钮、选项按钮、动作按钮（圆圈/十字）、R1按钮、R2按钮、右摇杆/R3按钮[左]PS按钮、创建按钮、动作按钮（三角形/正方形）、L1按钮、L2按钮、左摇杆/L3按钮传感/跟踪：运动传感器:六轴运动传感系统（三轴陀螺仪+三轴加速度计）电容传感器:手指触摸检测仪LED:位置跟踪反馈：自适应扳机（R2/L2）触觉反馈（每个单元单独作用）接口：USB Type-CR Port连接：BluetoothR Ver5.1电池类型:内置锂离子充电电池
6.7英寸FHD+分辨率AMOLED显示屏，支持120Hz刷新率一加10T的屏幕参数预计是6.7英寸，分辨率为FHD+AMOLED显示屏，支持LTPO2.0技术，具有120Hz刷新率、360Hz触摸采样率、HDR10+、RGB、Display P3色域，同时它有前置1600万像素自拍镜头，这样的参数在安卓旗舰手机中算是基本配置，另外它还搭配了150W快充+4800mAh
爆料在2023年第一季度上市。爆料者PSVR without Parole爆料在2023年第一季度上市，彭博社先前与业内人士的一份报告预测在2022年12月发布假期旺季，目前索尼PSVR2的官方网站已经上线，您可以注册获取关键信息，包括预购何时上线的提醒。索尼指出，与上一代相比，这款新VR的重量略有减轻，同时确认了可调节镜头的功能和有趣的新通风口设计，以及防止镜头冒泡的机制，此外还有眼球追踪和新的感官功能，通过新的控制器结合3D 音频和触觉反馈，以增加沉浸感。
128x73.5x59.5mm。尼康Z30的机身尺寸为:128x73.5x59.5mm，机身重量:405g（含电池、存储卡）图像尺寸（像素）[DX （24x16）] 影像区域（大）5568x3712(约2，070万)（中）4176x2784( 约1，160万)（小）2784x1856( 约520万)[1:1（16x16）] 影像区域（大）3712x3712( 约1，380万)（中）2784x2784(约780万 )（小）1856x1856(约340万)[16:9（24x14）] 影像区域（大）5568x3128(约1，740万)（中）4176x2344(约980万)（小）2784x1560(约430万)视频录制过程中以画面尺寸3840x2160所拍的照片:3840x2160视频录制过程中以画面尺寸1920x1080所拍的照片:1920x1080
骁龙8Gen 1 Plus骁龙8Gen 1 Plus使用台积电4nm工艺，1+3+4三丛集架构，CPU部分由超大核Cortex X2、大核Cortex A710 和小核Cortex A510 组成，其中CPU最高主频提升至3.2GHz。对比相比骁龙8，骁龙8 Plus在CPU部分的综合性能提升了大约10%，CPU和GPU功耗均是降低30%。该处理器在GeekBench5跑分：单核成绩为 1311 分，多核成绩为 4070 分
骁龙8Gen1Plus处理器，支持150W一加10T目前曝光的主要参数是处理器是高通骁龙8Gen1Plus、150W充电，4800mAh电池，屏幕为6.7英寸，FHD+分辨率，支持120Hz刷新率，采用了居中单挖孔屏，后置三摄5000万像素有ois+16MP+2MP，前置3200万像素，哈苏相机标识
官网即可预约观看。可以打开小米官网：https://www.mi.com/。 在首页就可以看到小米12S系列新品发布会的宣传，点击立即预约就可以了。小米手环7 Pro会在本次小米12S系列新品发布会上亮相。一般来说，在微博、B站、小米官网、斗鱼、虎牙等一系列主流的直播平台上都会有发布会的直播可以观看。
约2088万尼康Z30有效像素约为2088万，和尼康Z fc相同。虽然和全画幅机型在画质表现上有差距，但从使用相同图像传感器的Z fc的表现来看，在多种场景下，尼康Z30无论是室内、室外还是夜间，都能拍摄高品质的照片与视频。Z30画质还是值得期待的。
2022年7月4日。6月30日，小米智能生态官方宣布小米手环7 Pro将会在7月4日晚上7点在小米12S系列新品发布会中正式亮相，小米手环7 Pro采用方形大屏，据悉比小米手环7有着更大的屏幕以及电池续航，支持 24 小时连续血氧监测，房颤监测；睡眠监测，压力监测，女生生理周期记录及预测等。
1个尼康Z30 接口为单 SD 卡槽，(兼容 UHS-I)、C 型 USB 接口、D 型 HDMI 接口。尼康 Z30 空机身重约 350g，带电池和存储卡重约 405g(不带机身盖)。拥有约 3 英寸 104 万画点可翻转 TFT LCD 触摸屏。
iOS16iPhone14 Plus出厂预装了iOS16系统，该系统也会在2022年9月的秋季发布会之后开始推送给其他符合条件的iPhone手机。iOS16主要更新内容包括全新自定义锁屏、专注模式增强、新通知和实时活动功能、苹果短信增强、实况文本功能增强、输入法增强、iPhone 支持健身环、共享照片功能增强、Safari 浏览器密钥、CarPlay 车载加强等功能的新增或变化。