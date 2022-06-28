雷军：小米12S系列全系配备徕卡影像

继上午9点宣布将于7月4日发布小米12S系列之后，小米官方刚刚又透露了重磅消息...最左边的就是此次最令人关注的超大杯，放大图片可以看出，12S Ultra采用了非常与众不同的设计，后壳采用了绿色的素皮材质，但是却搭配了金色边框，整机气质非常独特...金色边框也算的上是小米的老传统了，几年前就曾有机型用过，比如风靡一时的钉子户小米6，该机的蓝色版本就搭配了金色边框，当时还引起网友抢购...除了小米6之外，还有一款小米多年前曾冲击高端的小米Note系列，同样采用过金色边框的设计......