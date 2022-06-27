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QQ出现大规模盗号 学习通否认与其有关

2022-06-27 15:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月27日 消息:昨日晚间，有大量的QQ用户反馈称遇到账号被盗的情况。有传言称此次盗号可能与学习通数据库信息泄露有关，不过学习通客服则表示，QQ号一般与学习通没有关系。

据中新经纬报道，超星学习通客服则回应称，“到目前为止确实没有发现我们有泄露的证据。关于网传的信息泄露事件，鉴于事情重大，我们已经向公安机关报案，目前正在跟警方配合深入调查。”

另据极目新闻报道，学习通客服表示，QQ号一般与学习通没有关系，目前的登录账号均为学生的学号。至于此前被指信息泄露，学习通官方仍在等待警方调查结果。

此前，有媒体报道称学习通出现数据库泄露，被公开售卖，里面的数据包括姓名、性别、手机号、学校、学号等学生信息1亿7千万条，含密码1076万。

在国家信息安全漏洞共享平台上，“超星学习通”APP曾被指存在信息泄露漏洞，攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。6月21日，学习通官方微博回应信息泄露，表示公司已组织技术排查，到目前为止还未发现明确的用户信息泄露证据。官方还称，学习通不存储用户明文密码，采取单向加密存储，理论上用户密码不会泄露，在这种技术手段下即使公司内部员工（包括程序员）也无法获得密码明文。公司确认网上传言密码泄露是不实的。

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值得一提的是，QQ官博也对盗号事件作出回应称，主要原因系用户扫描过不法分子伪造的游戏登录二维码并授权登录，该登录行为被黑产团伙劫持并记录，随后被不法分子利用发送不良图片广告。受此事件影响的用户帐号陆续恢复正常使用。QQ正在收集整理黑产团伙的犯罪证据，后续将根据需要配合有关部门开展工作，并提醒广大用户，不要扫描来源不明的二维码。在非常用环境下登录帐号时要提高安全警惕，防范帐号被盗风险。

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    约2778x1284像素iPhone14Plus使用一块6.7英寸的OLED屏幕，2778x1284像素分辨率，458ppi，60Hz刷新率，不支持ProMotion技术，支持HDR显示，原彩显示，广色域 （P3），没有屏下指纹解锁和屏下摄像头，采用的是刘海屏的设计，以及Face ID面容解锁。iPhone14Plus屏幕素质除了没有高刷之外，基本上和14Pro Max差不多，由于也没有采用ProMotion，因此节能方面不如14Pro Max。

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