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拼多多网页版上线；快手打击欺骗诱导行为；罗永浩微信公众号已更名

2022-06-27 08:38 · 稿源：站长之家
文章目录

拼多多网页版上线

近日，拼多多上线了网页版“拼多多优惠商城”（youhui.pinduoduo.com），需使用手机号码登录才可访问。

商品分类方面，“拼多多优惠商城”具有清仓、百货、母婴、女装、食品、美妆、内衣、鞋包、男装、文具、电器、家纺、运动、家装、汽车、水果等类目。

值得一提的是，在支付方面，用户需使用手机微信扫码支付，且无需拼单。

QQ截图20220627081919.jpg

快手打击欺骗诱导行为

6月24日，快手发布《关于打击欺骗诱导行为的处罚公告》称，发现部分账号利用用户的情感和心理，通过发布虚假或低质内容、制造夸张噱头、利益诱惑等方式，诱导用户进行点赞、点击、转发、关注等，违规获取流量。

快手称，上述恶意骗取流量的行为破坏了内容创作行业的基本准则，在一定程度上影响了优质作品的传播和优质创造者的成长。现进一步针对此类欺骗诱导行为进行专项打击，通过技术手段与人工审查等方式对存在欺骗诱导违规行为的账号进行核查，并根据违规情况对违规账号做出账号限流、账号永久封禁等处罚。

快手公布数据称，本次，平台共处置此类重点违规账号347个。

QQ截图20220627083307.jpg

罗永浩微信公众号已更名

6月25日，罗永浩微信公众号已更名为交个朋友直播间，至此，罗永浩所有社交账号包括抖音、微博、头条、微信公众号等均已改名。

6月12日，罗永浩宣布，正式退出所有的社交平台，再次埋头创业。

罗永浩表示，自己多年来虽然在公众平台上异常活跃，但如果可能，还是特别希望过几年安静的生活。AR 公司头几年都不需要宣传造势类工作，所以想借着这个难得的机会，退出公共视野，安心做几年产品。

QQ截图20220627083643.jpg

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    约160.8 毫米x78.1 毫米x7.65 毫米苹果iPhone14 Plus尺寸大小大约是160.8 毫米x78.1 毫米x7.65 毫米，机身重量大约是210克左右，它的重量比14 Pro Max更轻，主要是边框采用了铝金属材质，比Pro上的不锈钢轻一点。iPhone14 Plus除了尺寸更大、电池容量更大之外，它的主要配置，包括处理器、摄像头等基本上和iPhone14差不多，是很多大屏入门级用户适合的型号。

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  • 佳能EOS 5D Mark IV怎么设置连拍？

    转动拨盘让白点回到拍照标识取景器右边有个start/stop开关，转动拨盘让白点回到拍照标识。5D Mark IV连拍可以捕捉到更多的信息，不会漏掉精彩瞬间。可以获得不同焦点位置截图。880万像素能够满足快速的画质。画面细节表现跟相机直拍存在一定差距。

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  • 苹果iPhone14 Plus是什么处理器？

    满血版A15苹果iPhone14 Plus的处理器型号是满血版的A15，和iPhone13Pro/13 Pro Max上是同一款处理器。满血版A15的iPhone13 Pro Max的单核得分为1735，多核得分为4647，而搭载了骁龙8 Gen1的三星S22 Ultra的单核跑分只有1232，多核得分也才3433，很明显满血版的A15性能要比骁龙8 Gen1性能高出一大截，且在发热、功耗等方面的表现十分的不错。

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  • 苹果A15是ARM架构吗？

    是的。Apple A15仿生芯片是一款2021年由苹果公司设计的64位元ARM架构处理器。ARM架构，过去称作高级精简指令集机器（英语:Advanced RISC Machine，更早称作艾康精简指令集机器，Acorn RISC Machine），是一个精简指令集(RISC)处理器架构家族，其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。由于节能的特点，其在其他领域上也有很多作为。ARM处理器非常适用于移动通信领域，符合其主要设计目标为低成本、高性能、低耗电的特性。另一方面，超级计算机消耗大量电能，ARM同样被视作更高效的选择。安谋控股（ARM Holdings）开发此架构并授权其他公司使用，以供他们实现ARM的某一个架构，开发自主的系统单片机和系统模块(system-on-module，SoC)。

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  • 佳能 EOS 5D Mark IV可以拍出多少像素？

    约3040万像素在EOS 5D Mark III的基础上提高相机的分辨力，提升了高速连拍和高感光度等性能之间的平衡，在画质方面分辨率也上了一个档次。L（大）：约 3010 万像素（6720×4480）M（中）：约 1330 万像素（4464×2976）S1（小1）：约 750 万像素（3360×2240）S2（小2）：约 250 万像素（1920×1280）S3（小3）：约 35 万像素（720×480）RAW：约 3010 万像素（6720×4480）M-RAW：约 1690 万像素（5040×3360）S-RAW：约 750 万像素（3360×2240）

    佳能 EOS 5D Mark IV

  • 苹果iPhone14 Plus有几个摄像头？

    2个后置摄像头iPhone14 Plus定位的是入门级的大屏手机，对比iPhone14来说，除了屏幕变大，电池容量变大之外，它的摄像头数量和基本款的iPhone14一样，都是2个后置摄像头。iPhone14 Plus的摄像头预计也会升级，主摄可支持4K视频的拍摄。

    iPhone14 Plus

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