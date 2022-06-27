文章目录 拼多多网页版上线

快手打击欺骗诱导行为

罗永浩微信公众号已更名

拼多多 网页版上线

近日，拼多多上线了网页版“拼多多优惠商城”（youhui.pinduoduo.com），需使用手机号码登录才可访问。

商品分类方面，“拼多多优惠商城”具有清仓、百货、母婴、女装、食品、美妆、内衣、鞋包、男装、文具、电器、家纺、运动、家装、汽车、水果等类目。

值得一提的是，在支付方面，用户需使用手机微信扫码支付，且无需拼单。

快手打击欺骗诱导行为

6月24日，快手发布《关于打击欺骗诱导行为的处罚公告》称，发现部分账号利用用户的情感和心理，通过发布虚假或低质内容、制造夸张噱头、利益诱惑等方式，诱导用户进行点赞、点击、转发、关注等，违规获取流量。

快手称，上述恶意骗取流量的行为破坏了内容创作行业的基本准则，在一定程度上影响了优质作品的传播和优质创造者的成长。现进一步针对此类欺骗诱导行为进行专项打击，通过技术手段与人工审查等方式对存在欺骗诱导违规行为的账号进行核查，并根据违规情况对违规账号做出账号限流、账号永久封禁等处罚。

快手公布数据称，本次，平台共处置此类重点违规账号347个。

罗永浩 微信公众号 已更名

6月25日，罗永浩微信公众号已更名为交个朋友直播间，至此，罗永浩所有社交账号包括抖音、微博、头条、微信公众号等均已改名。

6月12日，罗永浩宣布，正式退出所有的社交平台，再次埋头创业。

罗永浩表示，自己多年来虽然在公众平台上异常活跃，但如果可能，还是特别希望过几年安静的生活。AR 公司头几年都不需要宣传造势类工作，所以想借着这个难得的机会，退出公共视野，安心做几年产品。

（举报）