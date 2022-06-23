毕业季丨青春不散场 字体超市毕业季精选字体特辑正版商用授权

每年的六月都是一个特殊的月份，夏至已至，毕业也如期而至。毕业意味着别离，也意味着新的开始。为此，字体超市也为大家准备了一组以毕业季为主题的精品字体，送给正值毕业季的你，愿所有的美好如期而至!

创客贴急速体

创客贴急速体是一款极具速度感的字体，字体右倾9度，笔画带有棱角。字体个性明快有力，风格时尚酷炫，适用于潮流海报、产品包装、时尚品牌等方面。

小单纯体

“没有什么人能一路单纯到底，但是要记住，别忘了最初的自己。”简单纯粹、踏实、甜美，这就是小单纯体的创作灵感来源。

「小单纯体」在字形上去除了折笔的弧形，换之以平直的笔画，竖弯钩转为竖折，同时弱化钩笔画，省去了许多笔画末尾的小尾巴，整个字体显得更加干净精巧。适用于各种标题和排版设计等方面。

上首可乐体

首可乐体，简体中文约6763字，字形可爱，字体笔画粗细对比强烈，给人一种视觉上的冲击，可以让人印象更加深刻，给人们一种新颖、时尚、可爱、新鲜感。适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

郑庆科乖乖体

「郑庆科乖乖体」是一款美术创意字体，字形比例10:9，整体结构偏扁，笔画处理简洁流畅，横竖笔画对比鲜明，具有丰富的视觉张力，适用于平面广告设计、包装印刷、界面显示等标题字领域。

平方黑方体

「平方黑方体」相较于其他黑体平方黑方体增加了字体的活泼型以及趣味性，使得这款字体既具有黑体的特征又具有卡通体的特性，字体保持超粗状态，使得使用范围更广几乎涵盖所有行业。无论是字幕、印刷或者logo设计等方面均更具有较高的辨识度和观赏性。

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