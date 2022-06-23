宁德时代发布CTP3.0麒麟电池 将于2023年量产上市

虽然Galaxy Watch系列获得了大部分三星可穿戴设备的赞誉，但三星也和其它厂商一样在制造智能手环。GalaxyFit2于2020年9月与Galaxy Tab A7一起发布，此后就没有新产品了，但这种状况很快会改变。这一信息来自三星社区论坛的韩国板块。一位用户问及三星Galaxy Fit3，以及它何时可能问世。得到的答案是今年下半年或（如果时间表有延迟）明年上半年。这款手环的价格将在49000-50000韩元左右。这与Fit2（49500韩元）的价格相同，因此新的Fit2在你所在的地区应该以与旧的Fit2相同的价格推出，例如美国为60美元，欧洲为50欧元。目前还没有关于Gal