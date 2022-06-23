宁德时代发布CTP3.0麒麟电池 将于2023年量产上市

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池。据介绍，麒麟电池体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可轻松实现整车1000公里续航。
宁德时代表示，麒麟电池通过全球首创的电芯大面冷却技术，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。
此外，在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。
据悉，麒麟电池将于2023年量产上市。
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宁德时代昨日发布了 CTP3.0麒麟电池，官方介绍系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航...理想汽车举办新车发布会，发布6座了全新智能旗舰SUV理想L9...
宁德时代正式发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率破72%，能量密度可达255Wh/kg，可实现整车1000公里续航，将于2023年量产上市...在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%...在极端情况时，麒麟电池电芯可急速降温有效阻隔电芯间的异常热量传导，并有效避免电池非正常工作温度造成的不可逆损伤，整体提升电芯寿命与安全...在垂直于行车方向上构建更稳固的受力结构，提高电池包结构强度与抗冲击能力...
中关村在线消息：6月23日下午15:30，宁德时代正式发布了CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。根据官方介绍，这款麒麟电池通过全球首创的电芯大面冷却技术，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。华为、长安和宁德时代曾共同开发CHN智能电动车平台，预装该解决方案的阿维塔11已于上个月开启正式预定，麒麟电池将于2023年
中关村在线消息：据@CATL宁德时代消息称，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可实现整车1000公里续航...在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升...
凤凰网科技讯 6月23日，据华尔街见闻，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，在同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比特斯拉4680系统提升13%...宁德时代表示，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，实现整车1000公里续航...在量产时间方面，宁德时代称麒麟电池将于2023年量产上市...
虽然Galaxy Watch系列获得了大部分三星可穿戴设备的赞誉，但三星也和其它厂商一样在制造智能手环。GalaxyFit2于2020年9月与Galaxy Tab A7一起发布，此后就没有新产品了，但这种状况很快会改变。这一信息来自三星社区论坛的韩国板块。一位用户问及三星Galaxy Fit3，以及它何时可能问世。得到的答案是今年下半年或（如果时间表有延迟）明年上半年。这款手环的价格将在49000-50000韩元左右。这与Fit2（49500韩元）的价格相同，因此新的Fit2在你所在的地区应该以与旧的Fit2相同的价格推出，例如美国为60美元，欧洲为50欧元。目前还没有关于Gal
会上，教育部学生司副司长吴爱华介绍，要简化毕业生就业手续，从2023年起取消高校毕业生就业报到证，不再将报到证作为毕业生录用等手续的必要材料...实际上，在5月13日国务院官网刊登的《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》中就明确了该变化，即从2023年起，不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》...《通知》中还就开发就业岗位、强化就业服务、简化优化求职就业手续、加强就业帮扶等提出要求和举措......
苹果已经宣布将于美东时间6月6日至10日，以线上形式举行2022年全球开发者大会（WWDC22），所有开发者均可免费参与。据此前爆料，有博主在苹果的源代码中发现了realityOS的迹象，这个系统很可能是准备在苹果AR/VR头显上运行。知名分析师郭明錤曾表示，这款头显将拥有4nm和5nm制程的双CPU，在计算能力上媲美Mac，并提供AR和VR模式无缝切换的体验。另据爆料记者Mark Gurman消息，尽管苹果最近向公司董事会展示了苹果AR/VR头显的最新进展，但他对苹果在WWDC上发布苹果AR/VR头显持怀疑态度。Gurman在之前的报告称，苹果AR/VR头显在出现大量的开
据国外媒体报道，周一苹果在全球开发者大会上宣布对CarPlay进行重大更新，公司希望将CarPlay从信息娱乐系统升级为软件解决方案，新产品将在车辆集成和定制方面更加深入，预计将于2023年晚些时候发布...苹果表示，正在与几家汽车制造商洽谈，目前正在参与测试开发的几家汽车制造商包括福特汽车、雷诺、梅赛德斯奔驰、沃尔沃、本田汽车、捷豹路虎等......
据宁德时代官微消息，宁德时代将于6月23日15:30举行麒麟电池，推陈出新”第三代CTP技术新闻发布会...6月16日，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，宁德时代即将发布CTP（高效成组）3.0电池，也就是麒麟电池...四是比能量高，麒麟电池可提高利用空间，磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量......
不会华为Mate 50系列不会推出合约机版本。安卓合约机的版本已经很少推出，Mate50系列更是不太可能，原因之一就是现在Mate50系列的产量比较少，正常非合约机的版本已经是货源紧张的状态，基本上没有可能推出合约机的版本。目前大多数的运营商也很少推出合约机手机，主要原因是三大运营商都开始推广5G，且用户可以比较方便的换运营商，因此合约机的市场已经很小。
目前市面上手游都可以玩。联发科天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。集成 5G 调制调节器，为您带来不凡的 5G 表现。MediaTek 天玑 1100 采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达 2.6GHz 的 Arm Cortex-A78 高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。
四摄vivo X90采用了后置四摄的影像系统，后置四摄设计在手机背部左上角的位置，并且集成在一个“圆角矩形”模块里面，加上较为方正的机身设计以及全新的机身配色，因此整个手机看起来非常好看。据悉该机采用了2亿像素主摄+5000万像素超广角+1200万像素长焦镜头以及TOF镜头组成+500万像素辅助镜头的后置四摄组合，同时该机还采用了新一代“微云台”OIS光学防抖技术。
可能不会华为Mate 50系列还是会有四个型号，分别是mate50，mate50 Pro、mate50 Pro+，还有最高端的保时捷版本，但使用屏下摄像头的可能性还是比较小。目前从爆料的信息来看，Mate 50系列使用还是挖孔屏的设计，基本款Mate50是单摄像头，Pro和Pro+都是前置双摄像头，但它们都会有屏下指纹解锁以及人脸解锁。
屏幕、摄像头等屏幕：Mate 50 Pro屏幕是6. 8 英寸，2K 分辨率屏幕和 120Hz 自适应刷新率，Pro+的屏幕是6. 79英寸、2K级别分辨率、120Hz刷新率、LTPO自适应刷新率技术、1920 高频PWM调光，提供超声波屏下指纹识别摄像头：Mate 50 Pro和Pro+最大的区别是在摄像头，Mate 50 Pro可能是后置四摄，主摄是6400万像素，Pro+则是5000万像素大底主摄、4000 万像素超广角、6400 万像素超级潜望镜头、3D Tof镜头的后置四摄组合，主摄和长焦镜头均加入了OIS技术充电：Mate50 Pro预计提供66W快充，Pro+则是提供100W的快充，它们都支持50W无线充电和反向无线充电
6纳米。天玑1100是由联发科发行的一款5G手机芯片。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。MediaTek 天玑1100采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达2.6GHz 的 Arm Cortex-A78高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。天玑1100支持16GB 的强大四通道内存，以及双通道 UFS3.1闪存，可提供更快的读写与响应速度。
有华为Mate 50 Pro屏幕将提供120Hz的高刷新率屏幕，预计是一块6.78英寸OLED瀑布屏，支持1300P分辨率与120Hz自适应高刷新率，应用1920Hz高频PWM调光。Mate50系列应该都会有高刷新率屏幕，而且这也逐渐成为了安卓阵营中高端型号标配的功能。甚至不少2000元价位的手机也提供了高刷新屏幕。
单核得分为863，多核得分为2929。天玑1100在Geekbench5上的表现结果，单核得分为863，多核得分为2929。在安兔兔上的跑分结果为668279，其中中央处理器为175383，图形处理器为231154，记忆118538，用户体验140457，整体表现上和骁龙780G是差不多的。
支持vivo X90是支持北斗导航、GPS导航，Galileo导航，GLONASS导航，QZSS，NavIC。目前北斗导航是国内导航定位的主流之一，采用三频定位的卫星定位系统，三个不同频率的信号能够有效消除误差，从而带来更高的卫星定位精度。北斗+5G的天然契合，强强联手大大的提升了用户的体验。同时vivo手机是率先支持北斗系统。
能玩，但是画质需要开低。正如大多数原神玩家所知道的那样，这是一款对手机图形要求很高的游戏，但是天玑1100还是可以玩玩原神的，但是你的画质特效不能开到很高，不然的话会有点掉帧，玩久了也会有点卡顿。MediaTek 天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。
鸿蒙3.0华为Mate 50 Pro在出厂的时候将会预装鸿蒙3.0系统，如果之后华为发布鸿蒙4.0的话，预计也会在之后更新鸿蒙4.0。鸿蒙3.0系统预计在2022年7月、8月开始推送更新，支持的机型包括华为P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计。华为平板：MatePad Pro 12. 6 英寸2021 款等等。
16+512Gvivo X90的存储版本最高16+512G，最高运存不再是上代的12G了。骁龙8Gen Plus、16+512G存储组合，vivo X90这一点就很值得期待，最大的运行内存带来的是更高的流畅度。此外还有线性双扬声器、X线性电机和IP68防水防尘功能。
5200 毫安vivo X90 内置了一个5500mAh大容量电池，并且支持120w超级快充，充电速度非常快，续航时间非常长，缓解了用电焦虑的问题。以4000mAh电池为例，120w超级快充， 5 分钟就能充进去50%电量，用时 15 分钟就能充至100%电量。vivo X90 内置的这块5500mAh大容量电池时间上将提升一个档次。
苹果A12。从Geekbench5的分数来看，天玑1100和苹果A12的得分相近，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，苹果A12的单核得分为1115，多核得分为2843，总体而言，苹果A12的单核性能更强，但是多核的性能是天玑1100比较好一点点。安兔兔的跑分来看，天玑1100的跑分为668279，苹果A12的跑分为532036，安兔兔的跑分天玑1100会好一点，两者相比的话，相差的都不是特别大。
没有 Mate 50 Pro的有线充电是100W，无线充电是50W，还可以支持反向无线充电，电池容量预计是4600mAh。Mate50系列的充电速度在安卓旗舰手机中不算最快的，因为现在已经有120W甚至是200W的有线充电，但是Mate50无线充电达到了50W算是非常快的，同时也支持了反向无线充电，也是安卓阵营中比较少见的。
相当于麒麟9905G。首先来看看Geekbench5的跑分结果，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，麒麟9905G的跑分结果是单核779分，多核得分为3193，两者的性能差距是不大的。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，是业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低;它可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC，采用2个大核2个中核4个小核的三档能效架构，最高主频可达2.86GHz。
相当于骁龙780G。骁龙780G在Geekbench5的跑分结果，单核为807，多核分数为2888，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，两者的性能上的差距不是很大。骁龙780G是高通公司旗下的手机处理器，已于2021年3月25日正式发布，小米11青春版全球首发。采用了 三星 5nm 工艺制程。包括一个主频 2.4GHz 的 Cortex-A78核心，三个主频 2.2GHz 的 Cortex-A78核心，以及四个主频1.9GHz 的 Cortex-A55核心。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。
没有华为Mate 50 Pro没有手写笔功能。手写笔功能目前在安卓手机市场中已经逐渐被淘汰，甚至是三星也早早自家的旗舰手机上取消手写笔。使用手写笔的前提是需要一块比较大的屏幕，Mate 50 Pro的屏幕尺寸为6.7英寸左右，不算是特别大的的屏幕，使用手写笔的效果可能不会特别好。而在华为的折叠屏手机Mate Xs系列上屏幕打开后超过8英寸，因此比较适合使用手写笔。
不是vivo X90采用了沉浸式一体直屏的全面屏设计，预计和上一代一样采用了一块6.76英寸的顶级三星AMOLED屏幕，屏幕分辨率为3080*1440，这块屏幕的最高亮度达到了1300尼特，支持120Hz高刷新率技术，同时还加入了新一代LTPO技术。沉浸式一体直屏是指该机不仅采用了极具黑科技的屏下相机技术，同时还采用了直面屏的屏幕封装工艺，再加上极窄的黑边处理，因此整个手机正面的视觉效果沉浸感十足。
2021年1月21日。联发科在2021年1月21日。发布了全新的天玑旗舰5G移动芯片——天玑1200与天玑1100。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。