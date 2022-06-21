豆瓣回应年入百万需提供证明：假的，不会要流水

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:6月21日，有网友发文称自己在豆瓣写了个自己年入百万，但婚姻感觉不太幸福的帖子，结果却被要求提供收入证明及银行流水，否则会被禁言。
对此，有网友调侃称“以后知乎上‘谢邀，刚下飞机’，后面请附带上飞机票可以吗?”
随后，豆瓣方面就此回应称，这是网友的梗图，“说自己年入百万，是不会要流水的。”
虽然是网友恶搞的，但不少用户表示“年入百万需提供证明“这个要求其实挺好的，不然年轻人以为满世界都是年入百万的工作和人呢，建议知乎也引进这套制度。
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在此背景下，有网友曝光豆瓣更新社区规则，要求年入百万的发帖人，提供银行流水及收入证明”...此事瞬间引起了网友关注热议，纷纷表示支持，并且建议知乎也立即跟进，有网友调侃道挺好，一个减少装X的，一个可以增加有效税收，免得偷税漏税”、以后知乎上谢邀，刚下飞机，后面请附带上飞机票可以吗？”...6月21日，豆瓣方面就此向红星资本局否认称，这是网友的梗图，说自己年入百万，是不会要流水的...
不到一年时间，“欣欣优选团”就做到了 600 万以上的流水，成为很多头部团长最大的帮卖...为了产品和业务的稳定增长，欣欣引入八爪云智能订单管理系统，在快团团以及 5 个直播渠道均使用八爪云系统 24 小时不间断接单处理，准确率高，不漏单、不重单，客户率直线下降...疫情时工作量是平时的好几倍，欣欣团队要对接资源沟通、抢购、安排物流、数据统计、管理志愿者团队、分发货物等，这个时候八爪云的优势更明显，有效解决了人手短缺问题......
现在回答开篇的问题，答案就是——为品牌带来持续的复购、转介绍...本味的用户复购率已经超30%了，2021年销量突破1亿，也是名列天猫烤肠类目销量前端的品牌...本味刚刚完成数千万元A轮融资，由宝尊电商旗下创投基金宝锐资本领投，小红书跟投，本味透露融资将继续用于研发与供应链的建设...本味:我们今年1月 GMV是2000万左右，同时每个月有20%的增长;用户复购率已超30%;70%的营收来自线上......
有多方5月30日上午，贵州省怀仁市茅台镇一酒厂起火发生泄漏，大量酱酒流入河流...网传的视频中显示，在当地的一处河道中，白花花的不明液体流入河中，有现场人员表示，这是酒厂里的酱酒，在河道里都能闻到酒香，另有网友表示，酒厂损失惨重超千万元...对此，据@每日经济新闻 仁怀市委宣传部相关人士当日透露：事故原因正在调查，但是根据目前掌握的情况，肯定不像网上说得这么夸张...有学者指出，如果网传的近百吨老酒倒入河流，基本估算会影响几十公里的水域，这种行为或将受到严重处罚...
据业内人的评估，国内55万汽修厂（2020年数据），1/3亏损，1/3刚好营收平衡，只有1/3盈利...疫情时，店关门，生意少...薛涛说:“汽修厂的货源都是通过经销商一层一层下来的，汽修店本身很难拿到较低价格的成本，这使得大量汽修厂在规模化品牌前面毫无抵抗能力...头部的主播，一场直播能卖出600、700万的货，一天的流水比薛涛一年还多;有人粉丝只有2万出头，但9.9元的桌面支架，19.9的车载支架，却能分别卖出去57万、15万个......
以打赏额度为唯一依据对网络主播排名、引流、推荐，以打赏额度为标准对用户进行排名的行为也被禁止...这对秀场直播来说，影响很大...据MCN机构从业人员透露，在他过往的工作经验中，“榜一大哥”有真有假，一种是真心喜欢看主播，打赏一是为了捧主播，同时也为自己留名，得到喝彩和关注...
有小红书用户反馈称，近日小鹏汽车在公众号发布的文章中，未经自己的允许，使用了一张自己于2020年9月23日拍摄的的照片，但自己没有收到过任何关于这张图片使用的授权请求和通知...据麻辣车评报道，对此，小鹏汽车有关负责人表示，该图片素材是供应商提供的，用网图做的PS修改，目前已删除推文......
5月24日，豆瓣电影发公告称，李易峰有17部作品被人刷一星。目前，这些数据已经被剔除。对此，粉丝纷纷表示心疼，并呼吁多关注李易峰正在热播的新剧《暗夜行者》。经查，李易峰参演了多部高评分作品，比如8.5分的《真爱谎言》、8.3分的《我是你的喋喋phone》、8.0分的《隐秘而伟大》、7.6分的《老炮儿》等。以下为公告全文5月23日16点，豆瓣电影评分后台收到部分条目评分异常预警，经过排查，确认从上午11点开始，有17部电视剧条目的一星比例异常偏高，其中《隐秘而伟大》超过正常阈值11倍，《动物世界》超过正常阈值10倍。截止23日22点，?
这个起初并不太起眼的放置类模拟经营游戏在随后几个月悄悄爬榜，在5月23日更是跻身 Sensor Tower 美国 iOS 免费游戏榜前50名，同时也在当天跻身美国 iOS 休闲手游营收榜第21名...来自 Sensor Tower 的数据显示，「The Walking Dead:Survivors」2022年4月全球总营收为500万美元，下载总量60万次...和《办公室》的改编游戏明显不同的一点在于，「The Walking Dead:Survivors」实际上在模拟经营元素之外还融入了大量 SLG 要素......
据澎湃新闻报道，针对“电视屏幕脱落一事”，小米方面再次回应称，已经确认由于小米电视EA70生产原因，极少数设备可能会出现屏幕开胶的问题...将对此两批次的EA70电视提供免费上门检修服务，并提供额外两年延保服务...当时，小米方面表示，应用户要求，正在为用户办理极速换货处理...
4G Volte通话最长可达14.1小时iQOO10的电池大小预计和上一代的iQOO9差不多，为4700mAh左右，甚至是高于5000mAh，因此在续航方面也会有提升。去年的iQOO9理论4G Volte通话时长：最长可达14. 1 小时，因此今年的iQOO10续航有可能会提升2小时以上。加上今年的iQOO10快充速度进一步提升，最高可支持200W的有线快充，因此十分基本上不用担心一天的续航问题。
有爆料称RTX4080比RTX3080快23%。英伟达 GeForce RTX4080据爆料用的是AD103图形处理器，基于5纳米工艺，支持 DirectX12Ultimate。AD103图形处理器是一个大芯片，芯片面积为380mm²。它具有9728个着色单元、304个纹理映射单元和96个 ROP。还包括304张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有76个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将16GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4080配对，使用256位内存接口连接。在本次爆料中还提到GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口，该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有iQOO10系列手机不支持IP68级别的防尘防水。IP68级别的防尘防水是可以在比较浅的水中停留半小时左右，如果时间太长手机十分容易进水。一般日常生活中的水、饮料等泼溅一般不会造成手机进水。但不建议将手机带入到浴室或桑拿房内，这些地方的水蒸气更易进入手机，造成内部的腐蚀短路。
有手机的红外线功能并不会经常使用。只有恰好某个遥控器找不到的话可以救急使用。对于多数人来说，都不需要纠结这个功能的。但是这款红米k50 是支持着红外遥控功能的 ，通过发射红外线遇到物体反射并接收后感知物体与手机的距离，用来触发一系列的功能(如：接电话时手机靠近人脸自动熄屏)。但是在使用过程中不能有障碍物。红米k50 红外遥控感应器与麦克风、扬声器一起并列在机身顶部。
950W到1100W左右。如果GPU小道消息很准确的话，英伟达的 RTX 4080 显卡可以将功耗提高到比 RTX 3080 多 100W，Nvidia 建议RTX 3080GPU的系统电源为不少于850W，那么最终RTX 4080要使用大概950W左右的电源。这个还是得根据你个人需求来看，还一个功耗的大头就是CPU了，所以你需要把你的配置单里的配件功率都算一遍，然后把这个功率加上一点数值，才能决定你最后买的电源瓦数多少，建议还是不要在电源上省钱，不然算的很极限的话，万一配件烧了，到时候不止是麻烦，你换一个配件的钱都是几千，可能血亏。
不可以iQOO10系列不支持内存卡的设计，无法插入内存扩展卡。iQOO10系列可以提供128GB、256GB和512GB不同的存储版本，对于绝大多数用户来说应该是足够使用的。尤其是现在只能手机内的运行内存都是ufs3.1，可以快速的读写，比较符合高性能手机的特点，如果使用内存卡，速度会明显下降，也会占用大量的内部空间。建议需要大存储的用户，直接购买高存储的版本
400-450瓦。虽然最初有报道称 Nvidia GeForce RTX4080将采用 AD102芯片，但新的爆料消息指向 RTX4080基于 AD103GPU，该信息来自可靠的爆料者 Kopite7kimi。Kopite还为我们提供了有关显卡内存配置的更新信息。RTX4080将配备16GB GDDR6X，与上一代 RTX3080中使用的10GB GDDR6X 相比有了相当大的提升。AD103GPU 还配备了256位内存总线，据说具有64MB 的二级缓存。Kopite 还表示 AD103的功耗 （TGP） 应该与 GA102GPU 相似，这将使 RTX4080的功率约为350-450瓦。内存频率也可能约为20Gbps。
不支持iQOO10系列都不支持无线充电方式，基本款的iQOO10使用100W有线充电，高配版本的iQOO10Pro将使用200W的有线充电。据悉100W有线充电可以给手机5分钟充电50%，同等容量下最快的超百瓦可以5分钟70%。按照这个充电速度，iQOO10Pro可能在10分钟左右充至100%。在目前安卓手机普遍的有线充电是60W-100W的情况下，iQOO10系列的快充速度是非常快的，甚至要比苹果iPhone的充电快10倍。
性能参数爆料。红米K50Pro搭载天玑9000八核处理器，采用的台积电4nm工艺相比三星4nm工艺具有技术优势。安兔兔评测室温环境直接跑出100万分开外的成绩，综合各子项得分来看，CPU方面的分数比新骁龙8手机要高，GPU方面得分进步很大，与骁龙平台的差距在缩小，但论及性能依旧还有10%左右的差距。3DMark稳定性测试成绩为67.2%，可以长时间的保持在高性能输出上，稳定性方面更出色。游戏实战，王者荣耀30分钟游戏平均帧率117.5帧，帧率表现十分稳定，但并没有跑满。机身温度控制也很好，正面温度仅40度，完全不对游戏手感产生影响。《原神》极高画质30分钟高负载游戏场景平均帧率49.9帧，在保持了近13分钟的60帧运行后，开始出现发热锁帧的情况，但在短时间的低负载场景后就能恢复满帧运行。测试后期的低负载场景下，更是几乎稳定在60帧。总体来看，Redmi K50Pro具有相当均衡的表现，在性能方面的表现尤其强悍，尤其是稳定性表现上更为突出。
外网爆料为1199美元，约等于8000元。Nvidia 以699美元的相同价格推出了 RTX2080和 RTX3080，甚至更旧的 Pascal GTX1080也以这个价格推出。不过这次爆料的RTX4080的价格已经高达1199美元，快提高了一倍。所以现在有很多网友是质疑这个爆料价格的，毕竟贵了太多，现在也不是前几年挖矿潮兴起的时候，疫情相对也没那么严重，芯片的产量逐年都在上升中，所以本次RTX4080显卡的价格合理猜测的话，是在999美元左右，也就是6K多元。毕竟台积电最近宣布5nm和7nm的价格提高10-20%，所以肯定是会比699美元高，具体涨幅多少还不好说。
能iQOO10系列手机可以支持反向充电，但提供OTG反向充电。开启OTG功能后，使用OTG连接线，可以让手机变成充电宝，为其他电子设备(包括手机)充电。这种OTG反向充电方式，是指On-The-Go技术，主要应用于各种不同的设备联接和数据交换。而除了连接设备的功能外，OTG也支持用内部的电向外输出，即反向充电。
2022年9月或者是10月左右。英伟达通常大约每2年推出一次新的GPU阵容，所有爆料信息都指向 GeForce RTX4000系列在2022年9月或者10月左右推出。Twitter爆料者Gremon55还表示预计Ada将于9月推出。尚未确认 GeForce RTX4080是否会与 GeForce RTX4090同日推出，但请注意Nvidia 推出 RTX3000系列的模式，其中 GeForce RTX3080于2021年9月17日推出，而 GeForce RTX3090于24日后一周推出。
区别如下:核心性能:红米K50电竞版搭载高通骁龙8Gen1处理器+LPDDR5+UFS3.1的核心配置中;红米K40游戏增强版搭载联发科天玑1200处理器+LPDDR4X+UFS3.1的核心配置。两者相对比，显然红米K50电竞版整体性能更出色。屏幕:红米K50电竞版搭载6.67英寸华星光电OLED柔性直屏，分辨率为1080P，支持120H屏幕刷新率与480Hz触控采样率，支持1920Hz高频PWM调光、HDR10/10+视频、视频MEMC、视频超分，搭载康宁第七代大猩猩玻璃;红米K40游戏增强版采用6.67英寸的华星光电OLED柔性直屏，分辨率为1080P，搭载康宁第五代大猩猩玻璃，支持120H屏幕刷新率与480Hz三指触控采样率，支持DC调光。。两者相对比，显然红米K50电竞版屏幕更出色。电池:红米K50电竞版内置了4700mAh电池，标配120W充电器，兼容PD充电协议，采用L型数据线，支持JBL认证的对称式四单元宽频扬声器和CyberEngine超宽频X轴马达;红米K40游戏增强版内置5065mAh电池，标配67W充电器，兼容PD充电协议，采用L型数据线，支持JBL认证的立体声双扬声器和X轴线性马达，两者对比，红米K40游戏增强版续航更出色。摄影:红米K50电竞版选用的是6400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头;红米K40游戏增强版采用后置三摄，包括6400万像素超清主摄+800万像素的120° 超广角镜头+200万像素微距镜头，以及前置1600万高清相机。两者对比，红米K50电竞版影像实力更出色。
有iQOO10有双扬声器。双扬声器的设计，可以让用户在视听、游戏外放声音的时候，会更加的声场更广，同时还能智能适应场景。iQOO10系列还支持Hi-Fi，可以进入手机内设置：在【设置】——【声音和振动】——【Hifi设置】——开启和关闭。部分耳机型号可以直接连接手机时就启用HiFi功能
足够用了。RTX 4070的性能是完全能够应付市面上的全部单机游戏的，这里的游戏还包括未来几年发售的新游戏，毕竟RTX 4070是新系列的显卡。如果你想特效全开，RTX 4070也足以应付大部分单机了，就算是新游戏也是一样，这点也可以参照一下30系显卡，基本上跑市面上的游戏都是无压力。
是iQOO10系列使用的是ufs3.1，同时RAM是LPDDR5四通道，存储版本最高可选12GB+512GB，几乎可以满足绝大多数消费者的需求。UFS3.1读写速度，写速最高可达800MB/s，除了电子消费品之外，ufs3.1也在物联网和汽车领域有着不错的前景和机会。目前几乎大多数的旗舰智能手机都使用了ufs3.1，随着5G的逐步覆盖，ufs3.1读写的高性能也可以发挥作用
汇总一下4070性能参数爆料。从 GPU 配置开始，据说 NVIDIA GeForce RTX4070系列显卡使用了 AD104GPU 内核。据说 GPU 的尺寸约为300平方毫米，将采用台积电4纳米工艺，这是台积电为英伟达团队设计的5nm的优化版本。NVIDIA Ada Lovelace AD104GPU 预计将配备多达5个 GPC（图形处理集群）。这是比 GA104GPU 少一个 GPC。每个 GPU 将由6个 TPC 和2个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM(流式多处理器)将容纳四个子内核，这也与 GA102GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。Ada Lovelace GPU 上还将注入最新的第4代 Tensor 和第3代 RT（光线跟踪）内核，这将有助于将 DLSS 和光线跟踪性能提升到一个新的水平。NVIDIA GeForce RTX4070将是一种精简配置，其核心数量略高于 RTX3070TI（6144个核心），为未来的全脂配置“Ti”升级版留出了一些空间。GPU 将配备48MB 的二级缓存和高达160的 ROP。内存规格，预计 GeForce RTX4070将拥有12GB GDDR6容量，这可能会在192位总线接口上以更快的18Gbps 速度提供。这将提供高达432GB/s 的带宽。从理论上看，GeForce RTX4070显卡与其前身相比，计算性能提升了80% 左右，这还没有考虑到 RT 和 Tensor 核心性能，预计它们各自的部门也将获得重大提升。
区别如下:同为天玑8100处理器，红米K50和红米Note11T Pro有哪些区别。屏幕材质:红米K50采用三星E4材质的2K屏，支持3200X1440的分辨率;红米Note11T Pro+LCD屏，支持120Hz七档变速高刷。镜头模组:红米K50前摄镜头有一定优势，后置主摄支持OIS光学防抖，成像稳定性更高。电池和充电:红米K50采用5500mAh电池搭配67W闪充，前置的充电速度比较快;红米Note11T Pro+采用4400mAh电池搭配120W超级闪充。价格:相同存储版本下，两款机型大概有200块钱左右的差价
没有iQOO10系列没有3.5mm耳机孔，耳机插入的是Type-C接口，和充电接口一样。目前绝大多数的智能手机都已经放弃了3.5mm耳机接口，这样可以给手机留出更多的内部空间，也可以让手机的密封性更好，有助于防水性能。同时现在不少品牌推出无线蓝牙耳机，也推动了手机厂商取消3.5mm耳机孔，让更多人选择购买无线蓝牙耳机。
天玑9000+更好。由于天玑9000+的产品还未公布，所以拿天玑9000作为和苹果A14的对比，天玑9000+在参数上仅仅是提高了一个超大核的主频，从3.05GHZ提升到了3.2GHZ。对比苹果A14联发科天玑9000的优点:比苹果A14支持41%更高的内存带宽（60对42.7GB/s）显示明显更好（高达42%）安兔兔9得分 –1015K 与717K具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）更好的指令集架构GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:天玑9000单核1269，多核4267，苹果A14单核1593，多核是4080。安兔兔跑分:天玑9000跑分为1015038分，苹果A14跑分为717022，天玑9000跑分大约多苹果A14有40%。