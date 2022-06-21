豆瓣回应年入百万需提供证明：假的，不会要流水

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:6月21日，有网友发文称自己在豆瓣写了个自己年入百万，但婚姻感觉不太幸福的帖子，结果却被要求提供收入证明及银行流水，否则会被禁言。

对此，有网友调侃称“以后知乎上‘谢邀，刚下飞机’，后面请附带上飞机票可以吗?”

随后，豆瓣方面就此回应称，这是网友的梗图，“说自己年入百万，是不会要流水的。”

虽然是网友恶搞的，但不少用户表示“年入百万需提供证明“这个要求其实挺好的，不然年轻人以为满世界都是年入百万的工作和人呢，建议知乎也引进这套制度。

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