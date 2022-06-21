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学习通被曝泄露1.7亿条信息 官方回应：消息不实、已报案

2022-06-21 16:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:M78安全团队公众号昨日发文称，大学生学习软件超星学习通的数据库信息正在被黑客在非法渠道售卖，其中泄露的数据包含姓名、手机号、性别、学校、学号、邮箱等信息1亿7273万条。

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不少学生评论表示自己接到了多个境外电话，骗子甚至能报出自己的身份证号码，知道自己有支付宝学生认证。该事件引发网友热议，“学习通“的词条也被顶上了微博热搜第一。

值得注意的是，目前M78安全团队公众号的那篇文章已经删除。该团队称相关信息由我司安全研究院首发披露，介于事件正在调查过程中，为避免引发舆论过度关注，文章已经删除。相信司法机关和有关企业可以给公众一个有效的答复。

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随后，学习通官方做出了回应，其表示，我公司昨晚收到“疑似学习通APP用户数据泄露”的反馈信息，立即组织技术排查，目前排查工作已经进行了十余个小时，到目前为止还未发现明确的用户信息泄露证据。

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鉴于事情重大，我们已经向公安机关报案，公安机关已经介入调查。

官方还明确指出，学习通不存储用户明文密码，采取单向加密存储，理论上用户密码不会泄露，在这种技术手段下即使公司内部员工也无法获得密码明文。公司确认网上传言密码泄露是不实的。

据了解，超星学习通是在大学中普及率非常高的一款App，其功能包括网络课打卡、考试监考等。App 下载页面显示，超星学习通 App 的开发者为北京超星数图信息技术有限公司。经查询发现，iOS版本的学习通目前共获得了12万个评分，在满分5分的情况下，其平均评分仅为1.4。

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    骁龙865

  • OPPO Reno7 Pro值得入手吗？

    从外观、影像、性能等方面来看外观方面:使用了航天级星雨光刻工艺，在手机的背面留下120万道渐变光栅纹理，手机上还用上了光纤热弯星环呼吸灯和陶瓷彩镀镜圈，让手机的整体质感提升了不少。OPPO Reno7Pro还使用了直角边框的设计，手感上摸起来非常细腻，再加上十片金属中框，拿着舒适，不沾指纹，防刮耐磨。影像方面:采用了三摄设计，主摄为索尼的旗舰传感器IMX766，与前代相比，OPPO Reno7Pro无论是进光量、色彩还原还是噪点控制都要好上不少，后置镜头处采样星环呼吸灯设计在来电消息和充电的时候会有不同效果的闪烁。性能方面:OPPO Reno7Pro搭载的是天玑1200-MAX处理器，这颗处理器在性能调度上要更为激进一些，同时功耗却更低，为用户带来全方位的沉浸式游戏体验。屏幕方面:搭载的是6.55英寸AMOLED的柔性直屏，支持90赫兹高刷，还采用了极窄边框工艺，达到了极致的92.8%的屏占比，对于玩游戏和看视频都提升了很多。续航方面:4500毫安时电池，65W快充，机身的厚度控制在7.45mm，对于大电池大屏幕的5G来说很薄。其他方面:X轴线性马达，立体双扬声器一样存在。综上，OPPO Reno7Pro不管从颜值上还是配置上，都是相当良心，高颜值和实力派，同前代机型在辨识度、边框、影像、性能、网络等多方位都得到明显升级。

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