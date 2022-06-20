腾讯减持新东方在线7460万股 持股比例从9.04%降至1.58%

950W到1100W左右。如果GPU小道消息很准确的话，英伟达的 RTX 4080 显卡可以将功耗提高到比 RTX 3080 多 100W，Nvidia 建议RTX 3080GPU的系统电源为不少于850W，那么最终RTX 4080要使用大概950W左右的电源。这个还是得根据你个人需求来看，还一个功耗的大头就是CPU了，所以你需要把你的配置单里的配件功率都算一遍，然后把这个功率加上一点数值，才能决定你最后买的电源瓦数多少，建议还是不要在电源上省钱，不然算的很极限的话，万一配件烧了，到时候不止是麻烦，你换一个配件的钱都是几千，可能血亏。