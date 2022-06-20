腾讯减持新东方在线7460万股 持股比例从9.04%降至1.58%

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:据财联社消息，据港交所披露文件:腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%。
近日，原来做教培的新东方转型带货直播火了，几天时间里涨粉数百万，带货成交额也是火箭般蹿升，更是带动新东方股价大涨，一周时间里从4港币涨到了最多33港币，涨幅超过6倍。
不过，6月20日，新东方在线股价暴跌16%，股价已经回落到20港元，相比前几天的高位跌了36.6%，连续第二日下滑。
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据港交所披露的文件显示，腾讯控股在6月15至16日出售新东方在线7460万股，减持后持股比例由9.04％降至1.58％...近期，新东方在线旗下直播平台东方甄选，因主播采用“双语带货”火爆网络，新东方在线股价上周连续上涨一周...
据港交所披露文件：腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%...前些天新东方旗下直播间“东方甄选”因“双语直播”引爆网络，单日带货销售额也从百万级别跃升至千万级别，与此新东方在线股价也接连暴涨，短短一个月涨了近10倍...
最近，东方甄选带货直播的爆火，带动了新东方在线的股价暴涨，最高价超过33港元/股，较五月底的不到4港元来说，几乎翻了十倍之多。不过新东方在线的涨幅最近两天明显出现颓势，虽然直播依然火爆，但是股价已经连续两个交易日大跌，今日收盘跌幅达到32.08%，目前报价16.98港元/股。而在这背后，除了直播间稍有降温之外，或许还有着一些主力离场的推手。据@新浪科技 最新报道，腾讯控股在6月15-16日期间，出手了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%，按照今日收盘价来说，价值超过了12亿港元（约10亿人民币）。不过，根据新
本轮减持后，腾讯控股对新东方在线的持股减少逾7%，从9.04%降至1.58%...6月15日，腾讯控股出售了3561.25万股，出售均价为9.618港元/股...最近两天股价新东方在线快速下跌回调...
今日开盘，港股新东方在线一度跌超8%...昨日，有消息称，腾讯控股对新东方在线进行了减持...文件显示，腾讯控股于6月15日至16日出售了新东方在线7460万股，持股比例从9.04%降至1.58%...
腾讯控股15日出售3561.25万股，均价9.618港元/股，套现3.42亿港元；16日出售3899.14万股，均价9.6755港元/股，套现3.77亿港元...腾讯早在2016年就已经入股新东方在线，入股成本3.2亿港元，已经净赚一倍多，而且剩余股权价值仍有约1.5亿港元...腾讯对众多公司的入股，基本都是在其上市前，但基本都是长线投资，很少减持，这次在股价高位减持新东方在线，而且是近乎清仓式的减持，非常罕见......
也是昨日下午，港交所披露腾讯控股在6月15至16日出售新东方在线7460万股，减持后持股比例由9.04％降至1.58％...在经历了昨日的暴跌32%后，新东方在线股价开盘后不久就开始拉升，截至发稿，股价已涨11.66%，报18.96港元...
趁着股价大涨，腾讯控股高位“清仓式”减持新东方在线，于6月15日至6月16日，出售了新东方在线7460万股...周一，新东方在线的股价开始回调，今日开盘即跌超8%，此后一路下行，今日收盘跌超30% ，报16.88港元/股...在经历了昨日的暴跌32%后，新东方在线股价开盘后不久就开始拉升，盘中股价一度涨超11%，股价最高达19.46港元...
统计显示，自6月10日起截至上周五收盘，新东方在线股价已涨超300%...刚刚过去一个周末后，今日开盘，新东方股价跌超8%，随后一路下行，截至发稿，新东方在线股价已跌超13%，报21.7港元/股...
今天下午，微博话题新东方股价今跌超13%”冲上热搜榜...截至6月20日收盘，新东方在线每股16.98港元，跌32.08%，总市值169.92亿港元...而在其股价暴涨的背后，外资机构已开始减持套现，摩根士丹利已接近清仓，而港股通却在疯狂买入...
闪充OPPO Reno7 支持功率为60W的超级闪充，不支持无线充电。Reno7 兼容SuperVOOC、VOOC 3.0、PD（9V/2A）、QC（9V/2A）快速充电协议。快充就是快速充电，意义就在于节约时间，出门前发现手机没电，插上一会儿电源，就能充够你几个小时的用电量。
预测是600W左右。来自可靠爆料者 Greymon55的早期谣言暗示 AD102芯片具有450瓦、650瓦和850瓦三种不同的功耗水平，后来Greymon55猜测很可能是600瓦，并且怀疑这是 RTX4090的功耗数字。 据称Moores Law is Dead新报告证实了 Nvidia 的旗舰 RTX4090显卡的总板功率 （TBP） 为600瓦的消息，这是 PCIe5.016针电源线可以提供的最大功率，这相当于来自普通电源的四根 PCIe6+2针电缆。当然了，最后消息是否准确还是得看英伟达最终公布的结果。
能iQOO10系列的充电接口是Type-C，只要是这种接口的充电线就可以给这款手机充电。iQOO10系列的充电功率达到120W以上，高配的iQOO10Pro充电功率更是达到了200W，但需要使用官方搭配的充电器，如果是使用其他的充电器，也可以充电，只是功率会低一点，充电时间会稍微长一点。
据NotebookCheck爆料是2999美元。2999美元大约是2万块钱左右，这个爆料消息信的人非常少，不过业内专家预计公版的建议零营价为1899美元。因此，通常被称为“定制版”的华硕、技嘉等 变体将更加果贵，也许成本可能会超过2499美元。如果是1899美元的话，就是1.2W人民币，这看上去倒是靠谱一些，然而，台积电最近提高了5nm的成本，这可能导致 RTX4090以及其他 RTX40系列卡的价格与其直接前辈相比上涨。不过，这纯粹是预测，在英伟达自己就价格发表意见之前，我们无法确定具体的价格数字。
不是OPPO Reno7采用的是玻璃的后盖，在玻璃背板上用了LDI光刻技术，而且还是航天级的，不仅是加强了视觉效果，并且防刮耐磨的能力也是有所提高。采用玻璃后盖可以提高手机的硬度，不用担心被划伤，即使使用很久也是非常新。后盖玻璃的美感，出色的外观光泽，不是塑料可以相比较。还具有抗反射，消除镜像效应。
可以iQOO10可以给别的手机充电，但需要使用到OTG数据线。iQOO10支持的反向充电是OTG反向充电，而不是反向无线充电，需要使用到OTG 数据线。通过OTG 数据线连接手机和其他待充电设备。当手机弹出 USB 连接方式对话框时，点击确认反向充电。如果 USB 连接方式已经设置为其他模式，从屏幕顶端状态栏下滑出通知面板，点击设置，选择反向充电。
2022年10月左右。有爆料消息称NVIDIA 将于10月推出其 GeForce RTX4090，随后于11月推出 RTX4080，并于2023年1月在 CES2023上推出 RTX4060。具有2倍 RTX3090性能水平的 Ada Lovelace 旗舰产品将于第三个月的最后一个月推出季度（秋季末），而 RTX4080和4070将在假期发布。预算40系列 SKU 将于1月在 NVIDIA 的 CES2023主题演讲中公布。网上的爆料信息很多，大都是指向10月左右，所以4090出来的时间大概率是这个时候了。
搭载骁龙778GOPPO Reno7搭载高通骁龙778G，全新6nm制程，基于A78半定制的Kryo670CPU，最高主频2.4GHz。Adreno642L GPU。尽管骁龙778G仍旧搭载的是Spectra570ISP芯片，也同样最高支持192MP单镜头，但双摄多帧降噪和单摄多帧降噪相比骁龙780G却略有变化和有小幅缩水 ，不过，骁龙778G在高通快充技术上却相比骁龙780G有所升级。
4G Volte通话最长可达14.1小时iQOO10的电池大小预计和上一代的iQOO9差不多，为4700mAh左右，甚至是高于5000mAh，因此在续航方面也会有提升。去年的iQOO9理论4G Volte通话时长：最长可达14. 1 小时，因此今年的iQOO10续航有可能会提升2小时以上。加上今年的iQOO10快充速度进一步提升，最高可支持200W的有线快充，因此十分基本上不用担心一天的续航问题。
有爆料称RTX4080比RTX3080快23%。英伟达 GeForce RTX4080据爆料用的是AD103图形处理器，基于5纳米工艺，支持 DirectX12Ultimate。AD103图形处理器是一个大芯片，芯片面积为380mm²。它具有9728个着色单元、304个纹理映射单元和96个 ROP。还包括304张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有76个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将16GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4080配对，使用256位内存接口连接。在本次爆料中还提到GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口，该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有iQOO10系列手机不支持IP68级别的防尘防水。IP68级别的防尘防水是可以在比较浅的水中停留半小时左右，如果时间太长手机十分容易进水。一般日常生活中的水、饮料等泼溅一般不会造成手机进水。但不建议将手机带入到浴室或桑拿房内，这些地方的水蒸气更易进入手机，造成内部的腐蚀短路。
有手机的红外线功能并不会经常使用。只有恰好某个遥控器找不到的话可以救急使用。对于多数人来说，都不需要纠结这个功能的。但是这款红米k50 是支持着红外遥控功能的 ，通过发射红外线遇到物体反射并接收后感知物体与手机的距离，用来触发一系列的功能(如：接电话时手机靠近人脸自动熄屏)。但是在使用过程中不能有障碍物。红米k50 红外遥控感应器与麦克风、扬声器一起并列在机身顶部。
950W到1100W左右。如果GPU小道消息很准确的话，英伟达的 RTX 4080 显卡可以将功耗提高到比 RTX 3080 多 100W，Nvidia 建议RTX 3080GPU的系统电源为不少于850W，那么最终RTX 4080要使用大概950W左右的电源。这个还是得根据你个人需求来看，还一个功耗的大头就是CPU了，所以你需要把你的配置单里的配件功率都算一遍，然后把这个功率加上一点数值，才能决定你最后买的电源瓦数多少，建议还是不要在电源上省钱，不然算的很极限的话，万一配件烧了，到时候不止是麻烦，你换一个配件的钱都是几千，可能血亏。
不可以iQOO10系列不支持内存卡的设计，无法插入内存扩展卡。iQOO10系列可以提供128GB、256GB和512GB不同的存储版本，对于绝大多数用户来说应该是足够使用的。尤其是现在只能手机内的运行内存都是ufs3.1，可以快速的读写，比较符合高性能手机的特点，如果使用内存卡，速度会明显下降，也会占用大量的内部空间。建议需要大存储的用户，直接购买高存储的版本
400-450瓦。虽然最初有报道称 Nvidia GeForce RTX4080将采用 AD102芯片，但新的爆料消息指向 RTX4080基于 AD103GPU，该信息来自可靠的爆料者 Kopite7kimi。Kopite还为我们提供了有关显卡内存配置的更新信息。RTX4080将配备16GB GDDR6X，与上一代 RTX3080中使用的10GB GDDR6X 相比有了相当大的提升。AD103GPU 还配备了256位内存总线，据说具有64MB 的二级缓存。Kopite 还表示 AD103的功耗 （TGP） 应该与 GA102GPU 相似，这将使 RTX4080的功率约为350-450瓦。内存频率也可能约为20Gbps。
不支持iQOO10系列都不支持无线充电方式，基本款的iQOO10使用100W有线充电，高配版本的iQOO10Pro将使用200W的有线充电。据悉100W有线充电可以给手机5分钟充电50%，同等容量下最快的超百瓦可以5分钟70%。按照这个充电速度，iQOO10Pro可能在10分钟左右充至100%。在目前安卓手机普遍的有线充电是60W-100W的情况下，iQOO10系列的快充速度是非常快的，甚至要比苹果iPhone的充电快10倍。
性能参数爆料。红米K50Pro搭载天玑9000八核处理器，采用的台积电4nm工艺相比三星4nm工艺具有技术优势。安兔兔评测室温环境直接跑出100万分开外的成绩，综合各子项得分来看，CPU方面的分数比新骁龙8手机要高，GPU方面得分进步很大，与骁龙平台的差距在缩小，但论及性能依旧还有10%左右的差距。3DMark稳定性测试成绩为67.2%，可以长时间的保持在高性能输出上，稳定性方面更出色。游戏实战，王者荣耀30分钟游戏平均帧率117.5帧，帧率表现十分稳定，但并没有跑满。机身温度控制也很好，正面温度仅40度，完全不对游戏手感产生影响。《原神》极高画质30分钟高负载游戏场景平均帧率49.9帧，在保持了近13分钟的60帧运行后，开始出现发热锁帧的情况，但在短时间的低负载场景后就能恢复满帧运行。测试后期的低负载场景下，更是几乎稳定在60帧。总体来看，Redmi K50Pro具有相当均衡的表现，在性能方面的表现尤其强悍，尤其是稳定性表现上更为突出。
外网爆料为1199美元，约等于8000元。Nvidia 以699美元的相同价格推出了 RTX2080和 RTX3080，甚至更旧的 Pascal GTX1080也以这个价格推出。不过这次爆料的RTX4080的价格已经高达1199美元，快提高了一倍。所以现在有很多网友是质疑这个爆料价格的，毕竟贵了太多，现在也不是前几年挖矿潮兴起的时候，疫情相对也没那么严重，芯片的产量逐年都在上升中，所以本次RTX4080显卡的价格合理猜测的话，是在999美元左右，也就是6K多元。毕竟台积电最近宣布5nm和7nm的价格提高10-20%，所以肯定是会比699美元高，具体涨幅多少还不好说。
能iQOO10系列手机可以支持反向充电，但提供OTG反向充电。开启OTG功能后，使用OTG连接线，可以让手机变成充电宝，为其他电子设备(包括手机)充电。这种OTG反向充电方式，是指On-The-Go技术，主要应用于各种不同的设备联接和数据交换。而除了连接设备的功能外，OTG也支持用内部的电向外输出，即反向充电。
2022年9月或者是10月左右。英伟达通常大约每2年推出一次新的GPU阵容，所有爆料信息都指向 GeForce RTX4000系列在2022年9月或者10月左右推出。Twitter爆料者Gremon55还表示预计Ada将于9月推出。尚未确认 GeForce RTX4080是否会与 GeForce RTX4090同日推出，但请注意Nvidia 推出 RTX3000系列的模式，其中 GeForce RTX3080于2021年9月17日推出，而 GeForce RTX3090于24日后一周推出。