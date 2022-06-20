微信禁止提供数字藏品二级交易服务 将封禁相关服务账号

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:6月20日，微信近日对《微信公众平台运营规范》进行更新，新增数字藏品交易行为相关条款。

据《行为规则》3.24款规定，帐号涉及虚拟货币相关的发行、交易与融资等内容，一经发现，微信公众平台将根据违规严重程度，对违规公众帐号予以责令限期整改及限制账号部分功能直至永久封号的处理，帐号提供与数字藏品二级交易相关的服务或内容的，也按本条规范进行处理。

具体来看，违规行为指账号涉及虚拟货币相关的发行、交易与融资等内容，例如提供交易入口、指引、发行渠道引导等，包括但不限于以下类型:

虚拟货币与现实货币、虚拟币与虚拟币之间的交易和兑换业务;

为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务;

代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易。

账号提供与数字藏品二级交易相关的服务或内容的，也按照本条规范进行处理。

在此之前，其实已经有公众号因此被封禁。近日，“NFTea数字茶票”官方公众号被封，停用理由是“由用户投诉并经平台审核，存在虚拟货币交易或数字藏品二级交易相关经营活动”。

还有ArtMeta元艺数、一点数藏、归藏元宇宙、画生Meta、元本空间等微信公众号被封，大部分被封的理由为“存在未取得法定许可证件或牌照，发布、传播或从事相关经营活动的行为”，少数封禁理由是涉嫌欺诈。

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