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微信公众号禁售数字藏品

2022-06-20 17:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:近日，微信《微信公众平台运营规范》新增了虚拟货币与数字藏品交易行为规范。

规范明确，帐号涉及虛拟货币相关的发行、交易与融资等内容，例如提供交易入口、指引、发行渠道引导等，包括但不限于以下类型，一经发现此类违规行为，将根据违规严重程度，对违规公众帐号予以责令限期整改及限制帐号部分功能直至永久封号的处理。

-虚拟货币与现实货币、虚拟币与虚拟币之间的交易和兑换业务;

-为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务;

-代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易。

QQ截图20220620171439.jpg

据悉，今年3月，微信对一批数字藏品平台公众号进行了封禁。

微信表示，根据国家相关法规，为防范虚拟货币交易炒作风险，微信公众平台对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治。

其中，公众号:对于仅提供数字藏品展示和一级交易的公众号，要求提供和国家网信办已备案认可的区块链公司的合作证明作为资质证明，不支持提供二级交易。

小程序:小程序目前则只支持数字藏品展示和一级赠送，数字藏品交易和多级流转属于未开放范围，如有发现绕过等对抗行为，会根据违规程度封禁能力或下架处理。

当时，微信表示，后续，平台也将密切关注行业动向和相关规定，进一步完善与调整规则。

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    闪充OPPO Reno7 支持功率为60W的超级闪充，不支持无线充电。Reno7 兼容SuperVOOC、VOOC 3.0、PD（9V/2A）、QC（9V/2A）快速充电协议。快充就是快速充电，意义就在于节约时间，出门前发现手机没电，插上一会儿电源，就能充够你几个小时的用电量。

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  • RTX 4090显卡功耗是多少？

    预测是600W左右。来自可靠爆料者 Greymon55的早期谣言暗示 AD102芯片具有450瓦、650瓦和850瓦三种不同的功耗水平，后来Greymon55猜测很可能是600瓦，并且怀疑这是 RTX4090的功耗数字。 据称Moores Law is Dead新报告证实了 Nvidia 的旗舰 RTX4090显卡的总板功率 （TBP） 为600瓦的消息，这是 PCIe5.016针电源线可以提供的最大功率，这相当于来自普通电源的四根 PCIe6+2针电缆。当然了，最后消息是否准确还是得看英伟达最终公布的结果。

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  • iQOO10能用其他充电器吗？

    能iQOO10系列的充电接口是Type-C，只要是这种接口的充电线就可以给这款手机充电。iQOO10系列的充电功率达到120W以上，高配的iQOO10Pro充电功率更是达到了200W，但需要使用官方搭配的充电器，如果是使用其他的充电器，也可以充电，只是功率会低一点，充电时间会稍微长一点。

    iQOO 10

  • RTX 4090显卡价格是多少？

    据NotebookCheck爆料是2999美元。2999美元大约是2万块钱左右，这个爆料消息信的人非常少，不过业内专家预计公版的建议零营价为1899美元。因此，通常被称为“定制版”的华硕、技嘉等 变体将更加果贵，也许成本可能会超过2499美元。如果是1899美元的话，就是1.2W人民币，这看上去倒是靠谱一些，然而，台积电最近提高了5nm的成本，这可能导致 RTX4090以及其他 RTX40系列卡的价格与其直接前辈相比上涨。不过，这纯粹是预测，在英伟达自己就价格发表意见之前，我们无法确定具体的价格数字。

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  • OPPO Reno7是塑料机身吗？

    不是OPPO Reno7采用的是玻璃的后盖，在玻璃背板上用了LDI光刻技术，而且还是航天级的，不仅是加强了视觉效果，并且防刮耐磨的能力也是有所提高。采用玻璃后盖可以提高手机的硬度，不用担心被划伤，即使使用很久也是非常新。后盖玻璃的美感，出色的外观光泽，不是塑料可以相比较。还具有抗反射，消除镜像效应。

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  • iQOO10可以给别的手机充电吗？

    可以iQOO10可以给别的手机充电，但需要使用到OTG数据线。iQOO10支持的反向充电是OTG反向充电，而不是反向无线充电，需要使用到OTG 数据线。通过OTG 数据线连接手机和其他待充电设备。当手机弹出 USB 连接方式对话框时，点击确认反向充电。如果 USB 连接方式已经设置为其他模式，从屏幕顶端状态栏下滑出通知面板，点击设置，选择反向充电。

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  • RTX 4090上市时间是什么时候？

    2022年10月左右。有爆料消息称NVIDIA 将于10月推出其 GeForce RTX4090，随后于11月推出 RTX4080，并于2023年1月在 CES2023上推出 RTX4060。具有2倍 RTX3090性能水平的 Ada Lovelace 旗舰产品将于第三个月的最后一个月推出季度（秋季末），而 RTX4080和4070将在假期发布。预算40系列 SKU 将于1月在 NVIDIA 的 CES2023主题演讲中公布。网上的爆料信息很多，大都是指向10月左右，所以4090出来的时间大概率是这个时候了。

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  • OPPO Reno7搭载什么处理器？

    搭载骁龙778GOPPO Reno7搭载高通骁龙778G，全新6nm制程，基于A78半定制的Kryo670CPU，最高主频2.4GHz。Adreno642L GPU。尽管骁龙778G仍旧搭载的是Spectra570ISP芯片，也同样最高支持192MP单镜头，但双摄多帧降噪和单摄多帧降噪相比骁龙780G却略有变化和有小幅缩水 ，不过，骁龙778G在高通快充技术上却相比骁龙780G有所升级。

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  • iQOO10电池能用几个小时？

    4G Volte通话最长可达14.1小时iQOO10的电池大小预计和上一代的iQOO9差不多，为4700mAh左右，甚至是高于5000mAh，因此在续航方面也会有提升。去年的iQOO9理论4G Volte通话时长：最长可达14. 1 小时，因此今年的iQOO10续航有可能会提升2小时以上。加上今年的iQOO10快充速度进一步提升，最高可支持200W的有线快充，因此十分基本上不用担心一天的续航问题。

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  • RTX 4080性能怎么样？

    有爆料称RTX4080比RTX3080快23%。英伟达 GeForce RTX4080据爆料用的是AD103图形处理器，基于5纳米工艺，支持 DirectX12Ultimate。AD103图形处理器是一个大芯片，芯片面积为380mm²。它具有9728个着色单元、304个纹理映射单元和96个 ROP。还包括304张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有76个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将16GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4080配对，使用256位内存接口连接。在本次爆料中还提到GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口，该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。

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    RTX 4080

  • iQOO10可以插内存卡吗？

    不可以iQOO10系列不支持内存卡的设计，无法插入内存扩展卡。iQOO10系列可以提供128GB、256GB和512GB不同的存储版本，对于绝大多数用户来说应该是足够使用的。尤其是现在只能手机内的运行内存都是ufs3.1，可以快速的读写，比较符合高性能手机的特点，如果使用内存卡，速度会明显下降，也会占用大量的内部空间。建议需要大存储的用户，直接购买高存储的版本

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  • RTX 4080显卡功耗是多少？

    400-450瓦。虽然最初有报道称 Nvidia GeForce RTX4080将采用 AD102芯片，但新的爆料消息指向 RTX4080基于 AD103GPU，该信息来自可靠的爆料者 Kopite7kimi。Kopite还为我们提供了有关显卡内存配置的更新信息。RTX4080将配备16GB GDDR6X，与上一代 RTX3080中使用的10GB GDDR6X 相比有了相当大的提升。AD103GPU 还配备了256位内存总线，据说具有64MB 的二级缓存。Kopite 还表示 AD103的功耗 （TGP） 应该与 GA102GPU 相似，这将使 RTX4080的功率约为350-450瓦。内存频率也可能约为20Gbps。

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  • iQOO10支持无线充电吗？

    不支持iQOO10系列都不支持无线充电方式，基本款的iQOO10使用100W有线充电，高配版本的iQOO10Pro将使用200W的有线充电。据悉100W有线充电可以给手机5分钟充电50%，同等容量下最快的超百瓦可以5分钟70%。按照这个充电速度，iQOO10Pro可能在10分钟左右充至100%。在目前安卓手机普遍的有线充电是60W-100W的情况下，iQOO10系列的快充速度是非常快的，甚至要比苹果iPhone的充电快10倍。

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  • RTX 4080显卡价格是多少？

    外网爆料为1199美元，约等于8000元。Nvidia 以699美元的相同价格推出了 RTX2080和 RTX3080，甚至更旧的 Pascal GTX1080也以这个价格推出。不过这次爆料的RTX4080的价格已经高达1199美元，快提高了一倍。所以现在有很多网友是质疑这个爆料价格的，毕竟贵了太多，现在也不是前几年挖矿潮兴起的时候，疫情相对也没那么严重，芯片的产量逐年都在上升中，所以本次RTX4080显卡的价格合理猜测的话，是在999美元左右，也就是6K多元。毕竟台积电最近宣布5nm和7nm的价格提高10-20%，所以肯定是会比699美元高，具体涨幅多少还不好说。

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  • iQOO10能反向充电吗？

    能iQOO10系列手机可以支持反向充电，但提供OTG反向充电。开启OTG功能后，使用OTG连接线，可以让手机变成充电宝，为其他电子设备(包括手机)充电。这种OTG反向充电方式，是指On-The-Go技术，主要应用于各种不同的设备联接和数据交换。而除了连接设备的功能外，OTG也支持用内部的电向外输出，即反向充电。

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  • RTX 4080显卡什么时候上市？

    2022年9月或者是10月左右。英伟达通常大约每2年推出一次新的GPU阵容，所有爆料信息都指向 GeForce RTX4000系列在2022年9月或者10月左右推出。Twitter爆料者Gremon55还表示预计Ada将于9月推出。尚未确认 GeForce RTX4080是否会与 GeForce RTX4090同日推出，但请注意Nvidia 推出 RTX3000系列的模式，其中 GeForce RTX3080于2021年9月17日推出，而 GeForce RTX3090于24日后一周推出。

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