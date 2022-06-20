微信公众号禁售数字藏品

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:近日，微信《微信公众平台运营规范》新增了虚拟货币与数字藏品交易行为规范。

规范明确，帐号涉及虛拟货币相关的发行、交易与融资等内容，例如提供交易入口、指引、发行渠道引导等，包括但不限于以下类型，一经发现此类违规行为，将根据违规严重程度，对违规公众帐号予以责令限期整改及限制帐号部分功能直至永久封号的处理。

-虚拟货币与现实货币、虚拟币与虚拟币之间的交易和兑换业务; -为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务; -代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易。

据悉，今年3月，微信对一批数字藏品平台公众号进行了封禁。

微信表示，根据国家相关法规，为防范虚拟货币交易炒作风险，微信公众平台对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治。

其中，公众号:对于仅提供数字藏品展示和一级交易的公众号，要求提供和国家网信办已备案认可的区块链公司的合作证明作为资质证明，不支持提供二级交易。

小程序:小程序目前则只支持数字藏品展示和一级赠送，数字藏品交易和多级流转属于未开放范围，如有发现绕过等对抗行为，会根据违规程度封禁能力或下架处理。

当时，微信表示，后续，平台也将密切关注行业动向和相关规定，进一步完善与调整规则。

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