抖音直播严打“恶意八卦”行为 508个直播间遭处罚

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:今日，抖音直播发布了“恶意八卦”专项治理处罚公告第四期内容，4-5月期间，处罚相关违规直播间共计508个。

根据公告，近期，抖音直播持续开展针对“恶意八卦”行为的专项治理行动。4-5月期间，抖音直播治理专项小组处罚相关违规直播间共计508个，长期回收大量账号直播权限。现公示部分处罚名单如下:

抖音直播表示，将坚持平台治理的高标准、高要求，持续进行恶意八卦攻击、负面热点炒作等不良价值观内容的严格治理，对于违规情节严重、造成恶劣社会影响的，平台将视情节严重程度予以严厉处罚。

重点治理以下违规行为:

一、“教唆煽动”行为

平台严禁“煽动举报、煽动攻击他人、恶意干扰他人直播、开

设攻击专场”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予回收直播权限30天及以上的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

二、“引战拉踩、激化矛盾”行为

平台严禁“对他人或事件进行挑拨/谩骂/暗讽、负面言论攻击、制造矛盾、引发纠纷”等违规行为，包括但不限于:恶意带节奏、挑拨主播与用户、主播与主播之间关系，宣传、发酵有负面性质的事件等。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予回收直播权限及限制连麦1-15天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

三、“负面炒作热点、恶意内容营销”行为

平台严禁“对热点事件进行恶意解读、夸大解读、歪曲解读，

以及在热点事件相关区域以违背公序良俗的方式开展内容传播活动，干扰当事人正常工作生活”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予回收直播权限及限制连麦1-15天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

三、“负面炒作热点、恶意内容营销”行为

平台严禁“对热点事件进行恶意解读、夸大解读、歪曲解读，

以及在热点事件相关区域以违背公序良俗的方式开展内容传播活动，干扰当事人正常工作生活”等行为。一经发现，抖音直播将

视违规情节严重程度给予回收直播权限及限制连麦1-15天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

四、“侮辱、诽谤、泄露他人隐私、未经授权使用他人肖像”行为平台严禁“恶意侮辱他人、故意捏造事实诽滂他人、泄露他人隐私、未经授权使用他人肖像”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予回收直播权限30天及以上的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

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