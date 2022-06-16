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抖音直播严打“恶意八卦”行为 508个直播间遭处罚

2022-06-16 17:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:今日，抖音直播发布了“恶意八卦”专项治理处罚公告第四期内容，4-5月期间，处罚相关违规直播间共计508个。

根据公告，近期，抖音直播持续开展针对“恶意八卦”行为的专项治理行动。4-5月期间，抖音直播治理专项小组处罚相关违规直播间共计508个，长期回收大量账号直播权限。现公示部分处罚名单如下:

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抖音直播表示，将坚持平台治理的高标准、高要求，持续进行恶意八卦攻击、负面热点炒作等不良价值观内容的严格治理，对于违规情节严重、造成恶劣社会影响的，平台将视情节严重程度予以严厉处罚。

重点治理以下违规行为:

一、“教唆煽动”行为

平台严禁“煽动举报、煽动攻击他人、恶意干扰他人直播、开

设攻击专场”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予回收直播权限30天及以上的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

二、“引战拉踩、激化矛盾”行为

平台严禁“对他人或事件进行挑拨/谩骂/暗讽、负面言论攻击、制造矛盾、引发纠纷”等违规行为，包括但不限于:恶意带节奏、挑拨主播与用户、主播与主播之间关系，宣传、发酵有负面性质的事件等。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予回收直播权限及限制连麦1-15天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

三、“负面炒作热点、恶意内容营销”行为

平台严禁“对热点事件进行恶意解读、夸大解读、歪曲解读，

以及在热点事件相关区域以违背公序良俗的方式开展内容传播活动，干扰当事人正常工作生活”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予回收直播权限及限制连麦1-15天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

三、“负面炒作热点、恶意内容营销”行为

平台严禁“对热点事件进行恶意解读、夸大解读、歪曲解读，

以及在热点事件相关区域以违背公序良俗的方式开展内容传播活动，干扰当事人正常工作生活”等行为。一经发现，抖音直播将

视违规情节严重程度给予回收直播权限及限制连麦1-15天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

四、“侮辱、诽谤、泄露他人隐私、未经授权使用他人肖像”行为平台严禁“恶意侮辱他人、故意捏造事实诽滂他人、泄露他人隐私、未经授权使用他人肖像”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予回收直播权限30天及以上的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

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  • 骁龙870支持双卡5G吗？

    是不支持的。骁龙870是单卡5G待机，另一张卡只能4G待机。骁龙 870 5G 移动平台配备骁龙 X55 5G 调制解调器-射频系统和高通FastConnect™ 6800 子系统。借助 5G 和 Wi-Fi 6 功能，无论您在何处使用 5G 连接，您都将体验到高速、更大的容量和广泛的可访问性。

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  • iPhone14Max尺寸大小是多少？

    160.8毫米X78.1毫米X7.65毫米iPhone14Max的尺寸和上一代的iPhone13ProMax差不多，屏幕都是6.7英寸，机身的尺寸大小也差不多，160.8毫米X78.1毫米X7.65毫米，机身重量约200克左右iPhone14Max虽然屏幕比较大，但是它的机身边框是铝金属，因此整体的重量会比iPhone14Pro Max要轻，重量轻约30克左右，长时间握持会好一点

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  • 骁龙870玩原神怎么设置画质不卡？

    按照以下来设置画质。渲染精度选高，阴影质量选中，后期效果选低。特效质量选中，场景细节选中，帧率选60。动态模糊选低，bloom选打开，抗锯齿选TAA，人群密度选中，多人游戏队友特效打开。

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    7999元iPhone14Max是今年的标准版的大屏型号，它的定位也是比较入门的，因此价格不会太贵，128GB的价格预计是7299元，256GB价格预计是7999元，512GB的价格预计是8999元。这个价格会高于相同存储版本的iPhone14，低于iPhone14Pro。iPhone14Max主要是给那些比较喜欢大屏手机，但是又对摄像头、高刷新率屏幕追求不高的用户设计的，同时苹果也是借此来争夺安卓的大屏手机市场份额。

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  • 骁龙870巅峰版和870有啥区别？

    有以下区别。骁龙870巅峰版是vivo S15独家定制的，搭配vivo自研VMET内存增强技术、电竞级散热系统等，提升了编解码加速器、VMET内存增强技术、异构计算系统，此外还提高了内存的访问速度。其他的地方是和骁龙870没有什么特殊的改变，根据vivo的介绍Geekbench5跑分骁龙870巅峰版比普通版本高了100分，此外原神的1小时平均的帧率都提高了14%。总而言之，骁龙870巅峰版是vivo自己优化的版本，比起普通版是好上一些。

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  • 苹果iPhone14Max和14promax区别是什么？

    处理器、屏幕、摄像头、机身材质等不同处理器：iPhone14Max是满血版的A15处理器，台积电5nm工艺；14promax处理器是A16，台积电4nm工艺屏幕：iPhone14Max是6.7英寸的OLED屏幕，60Hz刷新率，刘海屏设计；14promax是6.7英寸的OLED屏幕，120Hz刷新率，药丸屏设计摄像头：iPhone14Max是后置双摄镜头；14promax是后置三摄镜头，还有一颗激光雷达机身材质：iPhone14Max机身边框是铝金属，后壳是玻璃材质；14promax边框是不锈钢，机身后面是磨砂材质

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  • 骁龙870安兔兔跑分多少？

    72.57万分左右。骁龙870CPU得分为195574，GPU得分为243038，内存得分为129731，用户体验得分为157396分，合计72.57万分。骁龙870是1+3+4架构，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。

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    iPhone13promax配置更好iPhone14Max和13promax处理器都是满血版的A15，电池容量也差不多，续航也会差不多，但在屏幕、摄像头、机身材质等方面，13promax完胜iPhone14Max屏幕方面:iPhone14Max是60Hz刷新率屏幕，13promax则拥有ProMotion 自适应刷新率技术，提供120Hz刷新率摄像头:iPhone14Max后置双摄，且没有激光雷达功能，缺少了3D方面的能力，13promax是后置三摄，也有激光雷达，在拍照成像方面远超iPhone14Max机身材质:iPhone14Max的机身边框是铝材质，13promax边框是不锈钢，更加坚固而且美观从上述各方面来比较，13promax的配置是完胜了iPhone14Max

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  • 苹果iPhone14Max是是A16吗？

    不是iPhone14Max的处理器是满血版的A15，就是iPhone13Pro和iPhone13Pro Max上同款的处理器。A16则是被使用在iPhone14Pro系列上。满血版的A15主要参数是：工艺制程台积电N5P，CPU架构 2×Avalanche+4×Blizzard，GPU架构 Apple Custom 4/5 Cores，内存支持 LPDDR 4x，晶体管数量 150 亿，AI性能为16 Cores Neural Engine，15.8TOPs，Geekbench5跑分成绩是，以iPhone 13 Pro Max为例的跑分是单核1735，多核4647

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  • 骁龙870属于什么档次？

    中高端芯片。骁龙870于2021年1月19日正式发布，是基于台积电 7nm 工艺制成，Kryo585CPU 在前代产品的基础上进行了改进，可在高达3.2GHz 的频率下执行密集的移动计算，Snapdragon X555G 调制解调器-RF 系统可实现极快的5G 连接，峰值速度高达7.5Gbps。此外，它还提供广泛的可访问性，支持 mmWave、Sub-6GHz、TDD、FDD 和动态频谱共享 （DSS）。目前骁龙870跟顶级的苹果A15、天玑9000、骁龙8 Gen Plus比是差了有一段距离，所以并不算是真正顶级的芯片，但是要排进高端芯片其实也是可以的，因为真正的低端芯片都是几十纳米工艺，一般都不用于手机上，目前骁龙870的手机还是有在售卖，算是一个性价比很高的选择。

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  • 苹果iPhone14Max有什么颜色？

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  • 苹果iPhone14Max有高刷新率吗？

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  • 苹果iPhone14Max价格多少？

    7299元左右iPhone14Max是iPhone14系列新推出的一个机型，定位是标准版的大屏手机。它的屏幕尺寸为6.7英寸，和14Pro Max大小一样，但是它没有120Hz的高刷新率，屏幕依旧采用了刘海屏的设计，并不是药丸屏，这也是和Pro系列拉开差距的主要配置。iPhone14Max因为价格更便宜，它的摄像头和外观也和iPhone14一样是入门的配置，包括了后置双摄镜头，机身边框是铝金属材质，手机背部是玻璃而非是磨砂材质。

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  • 苹果iPhone14会消磁吗？

    不会很长一段时间都传闻智能手机和银行卡、公交卡放在一起时间久了会消磁，但苹果官方曾表示，对于银行卡和公交卡这种磁性较强的卡类，影响不大，但是如果是房卡则可能有影响。另外苹果现在的iPhone14也有MagSafe磁吸功能，搭配苹果自己推出的MagSafe卡包的话，可以有效的降低消磁的风险，消费者可以在苹果官网、直营店或电商平台上搜索和购买这种MagSafe卡包。

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