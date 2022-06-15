爱奇艺回应百度出售其股份：消息不实 纯属谣言

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:今日，针对“百度拟出售所持的53%爱奇艺股份”的传闻，爱奇艺回应，消息不实，纯属谣言。
早在2020年，就有百度拟出售爱奇艺股权的传闻。当时，百度方面表示，爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。
据百度发布的2022第一季度财报显示，百度2022第一季度营收为284亿元，同比增长1%。其中，爱奇艺的营收为73亿元，同比下滑9%。
截至一季度，爱奇艺日均订阅会员总数为1.01亿。
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今日有消息称，百度正在与潜在收购者谈判，打算出售所持的53%的爱奇艺股份，吸引了包括香港私人股本公司PAG、中国移动等在内的买家的兴趣，爱奇艺美股盘前股价下跌3%...
爱奇艺发布了2022一季度财报，财报显示，爱奇艺第一季度总营收为73亿元，同比下滑9%。归属于爱奇艺的净利润为1.691亿元。值得一提的是，这是爱奇艺首次实现季度盈利。其中，会员服务营收为45亿元，同比增长4%。在线广告服务营收为13亿元，同比下滑30%。内容分发营收为6.261亿元，同比下滑20%。其他营收为8.422亿元，同比下滑12%。用户数方面，第一季度，爱奇艺日均订阅会员总数为1.014亿，每会员月平均收入（ARM）为14.69元。据经济参考报道，近日，在接受采访时，针对“首次实现季度盈利”?
前不久，爱奇艺发布截至3月31日的2022年第一季度财报，一季度总营收为73亿元，同比下滑9%。归属于爱奇艺的净利润为1.691亿元，而上年同期净亏损13亿元，这是爱奇艺首次实现季度盈利。随后，爱奇艺一季度扭亏为盈的消息引发各界关注，有外界质疑爱奇艺此次盈利是去年裁员割肉实现”。据@经济参考报 消息，对此，爱奇艺CEO龚宇在接受专访时回应表示：减亏的核心是提高效率，爱奇艺不会做饮鸩止渴的事情。减少的20%人员，主要还是因为效率低的业务不做了，所以相关人员要减掉。”龚宇强调，爱奇艺决策的核心还是要可持续发展，不能为减成本而
怪兽充电发布2022年第一季度财报...6月15日晚间，共享充电企业怪兽充电发布2022年第一季度财报称，该季度实现营收7.371亿元，同比下滑13%，净亏损9640万元，去年同期净利润1510万元...电池容量100kWh 版，整车购买方案售价52.6万元，采用电池租用方案售价39.8万元，电池月费1680元...首发版电池容量100kWh，整车购买方案售价54.8万元，采用电池租用方案售价42万元，电池月费1680元...据百度发布的2022第一季度财报显示，2022第一季度，爱奇艺的营收为73亿元，同比下滑9%......
财报显示，爱奇艺Q1总收入为73亿元，同比下降9%，但净利润为1.691亿元，这是它12年来首次实现盈利，这大幅超出市场预期，此前市场预期是净亏损6.7亿元...显然，头部内容是决定会员收入上限的关键因素，将资源聚焦在优质头部内容，爱奇艺盈利背后也是行业进化后的顺势而为......
胡润百富发布了《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》，榜单显示，元宇宙五大产业领域中，底层技术类的上榜企业最多，占比38%，以中兴通讯、欧菲光、科大讯飞为代表;生态应用类其次，占比23%，以字节跳动、芒果超媒、三七互娱为代表;平台技术类占比20%，以网易、百度、三六零为代表;终端产业类占比10%，以华为、小米、歌尔股份为代表;网络技术类占比8%，以中国移动、中国联通、中国电信为代表......
今天早些时候，有网友爆料称，用安卓手机在爱奇艺观看电影《魔法满屋》的时候，最高清晰度只有720P，但用IPhone观看最高清晰度却有1080P。经过测试，爱奇艺《魔法满屋》在苹果iPhone手机、电脑客户端均支持1080P，只有安卓手机不支持。目前，爱奇艺已经对此问题做出回应。爱奇艺官方表示，之所以出现部分影片播放时无1080P清晰度的情况，是由于版权方采用的数字版权保护方案，导致部分安卓机型无法适配1080P清晰度。同时，官方还强调，不存在任何双标行为，将始终致力于为所有用户提供高品质视听服务。
5月19日，爱奇艺体育宣布获得意甲联赛转播权，将从下赛季开始全程直播意大利足球甲级联赛...2022/23赛季的意甲联赛将于8月14日开赛，届时，球迷们可以通过爱奇艺体育App、爱奇艺体育频道、爱奇艺体育PC端、Web端及奇异果TV端全平台收看意甲精彩赛事...
日前，关于爱奇艺清晰度双标的问题引起了网友热议，起因是网友发现都花一样的钱，苹果手机的清晰度会更高。在展示视频中，网友用安卓手机在爱奇艺播放《魔法满屋》，最高清晰度只支持720p，但用苹果手机却能播放1080p画质的视频。对此，昨晚爱奇艺官方已经通过官微回应，称之所以出现这种情况，是由于该片版权方采用的数字版权保护方案，使得部分安卓机型无法适配1080P清晰度。同时还强调爱奇艺不存在任何双标行为，爱奇艺始终致力于为所有用户提供高品质视听服务。但此次回应却让一些网友更加气愤，很不理解为什么版权保护只针对安卓。其
今天，优酷VIP会员官方宣布，将对优酷VIP和酷喵VIP的价格进行调整...调整后，优酷VIP连续包月的费用从15元涨至25元、连续包季从45元涨至68元、连续包年价格则从198元涨到了238元...在此次时隔五年的涨价后，优酷的会员费用已经与腾讯、爱奇艺持平，此前15元一个月会员的时代就此一去不返...从爱奇艺最新的财报来看，上调会员价格确实在一定程度上帮助其实现了盈利，从这个角度来看，视频平台纷纷涨价也算是有迹可循...
是不支持的。骁龙870是单卡5G待机，另一张卡只能4G待机。骁龙 870 5G 移动平台配备骁龙 X55 5G 调制解调器-射频系统和高通FastConnect™ 6800 子系统。借助 5G 和 Wi-Fi 6 功能，无论您在何处使用 5G 连接，您都将体验到高速、更大的容量和广泛的可访问性。
160.8毫米X78.1毫米X7.65毫米iPhone14Max的尺寸和上一代的iPhone13ProMax差不多，屏幕都是6.7英寸，机身的尺寸大小也差不多，160.8毫米X78.1毫米X7.65毫米，机身重量约200克左右iPhone14Max虽然屏幕比较大，但是它的机身边框是铝金属，因此整体的重量会比iPhone14Pro Max要轻，重量轻约30克左右，长时间握持会好一点
按照以下来设置画质。渲染精度选高，阴影质量选中，后期效果选低。特效质量选中，场景细节选中，帧率选60。动态模糊选低，bloom选打开，抗锯齿选TAA，人群密度选中，多人游戏队友特效打开。
7999元iPhone14Max是今年的标准版的大屏型号，它的定位也是比较入门的，因此价格不会太贵，128GB的价格预计是7299元，256GB价格预计是7999元，512GB的价格预计是8999元。这个价格会高于相同存储版本的iPhone14，低于iPhone14Pro。iPhone14Max主要是给那些比较喜欢大屏手机，但是又对摄像头、高刷新率屏幕追求不高的用户设计的，同时苹果也是借此来争夺安卓的大屏手机市场份额。
有以下区别。骁龙870巅峰版是vivo S15独家定制的，搭配vivo自研VMET内存增强技术、电竞级散热系统等，提升了编解码加速器、VMET内存增强技术、异构计算系统，此外还提高了内存的访问速度。其他的地方是和骁龙870没有什么特殊的改变，根据vivo的介绍Geekbench5跑分骁龙870巅峰版比普通版本高了100分，此外原神的1小时平均的帧率都提高了14%。总而言之，骁龙870巅峰版是vivo自己优化的版本，比起普通版是好上一些。
处理器、屏幕、摄像头、机身材质等不同处理器：iPhone14Max是满血版的A15处理器，台积电5nm工艺；14promax处理器是A16，台积电4nm工艺屏幕：iPhone14Max是6.7英寸的OLED屏幕，60Hz刷新率，刘海屏设计；14promax是6.7英寸的OLED屏幕，120Hz刷新率，药丸屏设计摄像头：iPhone14Max是后置双摄镜头；14promax是后置三摄镜头，还有一颗激光雷达机身材质：iPhone14Max机身边框是铝金属，后壳是玻璃材质；14promax边框是不锈钢，机身后面是磨砂材质
72.57万分左右。骁龙870CPU得分为195574，GPU得分为243038，内存得分为129731，用户体验得分为157396分，合计72.57万分。骁龙870是1+3+4架构，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。
iPhone13promax配置更好iPhone14Max和13promax处理器都是满血版的A15，电池容量也差不多，续航也会差不多，但在屏幕、摄像头、机身材质等方面，13promax完胜iPhone14Max屏幕方面:iPhone14Max是60Hz刷新率屏幕，13promax则拥有ProMotion 自适应刷新率技术，提供120Hz刷新率摄像头:iPhone14Max后置双摄，且没有激光雷达功能，缺少了3D方面的能力，13promax是后置三摄，也有激光雷达，在拍照成像方面远超iPhone14Max机身材质:iPhone14Max的机身边框是铝材质，13promax边框是不锈钢，更加坚固而且美观从上述各方面来比较，13promax的配置是完胜了iPhone14Max
骁龙870更好。天玑1300于2022年3月1日联发科联发科发布。将于2022年第一季度至第二季度上市。采用台积电6nm 工艺打造，拥有八核 CPU，包括3GHz 的超大核 Arm Cortex-A78、三个 Arm Cortex A-78大核和四个2GhzArm Cortex A-55效率内核。骁龙870于2021年1月19日正式发布，基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心。安兔兔跑分上看，骁龙870总分为72.57万，天玑1300为68.28万，Geekbench5跑分来看，骁龙870单核1005，多核3387分，天玑1300单核得分944，多核得分3189，所以性能上来说的话骁龙870是更好的。
不是iPhone14Max的处理器是满血版的A15，就是iPhone13Pro和iPhone13Pro Max上同款的处理器。A16则是被使用在iPhone14Pro系列上。满血版的A15主要参数是：工艺制程台积电N5P，CPU架构 2×Avalanche+4×Blizzard，GPU架构 Apple Custom 4/5 Cores，内存支持 LPDDR 4x，晶体管数量 150 亿，AI性能为16 Cores Neural Engine，15.8TOPs，Geekbench5跑分成绩是，以iPhone 13 Pro Max为例的跑分是单核1735，多核4647
中高端芯片。骁龙870于2021年1月19日正式发布，是基于台积电 7nm 工艺制成，Kryo585CPU 在前代产品的基础上进行了改进，可在高达3.2GHz 的频率下执行密集的移动计算，Snapdragon X555G 调制解调器-RF 系统可实现极快的5G 连接，峰值速度高达7.5Gbps。此外，它还提供广泛的可访问性，支持 mmWave、Sub-6GHz、TDD、FDD 和动态频谱共享 （DSS）。目前骁龙870跟顶级的苹果A15、天玑9000、骁龙8 Gen Plus比是差了有一段距离，所以并不算是真正顶级的芯片，但是要排进高端芯片其实也是可以的，因为真正的低端芯片都是几十纳米工艺，一般都不用于手机上，目前骁龙870的手机还是有在售卖，算是一个性价比很高的选择。
差距可以说非常小。1.制作工艺:骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，骁龙865骁龙865是8核64位处理器，采用7纳米FFP工艺制程。2.Geekbench5跑分:骁龙870单核998，多核3396分，骁龙865单核跑分912，多核跑分3397，基本上性能上来看的话，骁龙870就好了骁龙865一丢丢。3.CPU:骁龙870包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，骁龙865是一个2.84GHz的Cortex A77大核和三个2.42GHz的Cortex A77普通大核以及和四个Cortex A55@1.8GHz小核心。
6个颜色iPhone14Max会推出6个颜色，分别是黑色、白色、红色、蓝色、粉色、紫色。高配版本的iPhone14Pro系列会有5个颜色，石墨黑、金色、银色是固定颜色，大概率保留远峰蓝，最后还有一个新的配色。目前猜测今年iPhone14主打的颜色是紫色，之前苹果还未曾将紫色作为主打颜色，但受欢迎程度还是比较高，因此紫色的概率十分大。
性能差距不是特别大。就性能上来说的话，从Geekbench5的跑分可以看的出来，骁龙888的单核分数为1145，多核分数为3727，而骁龙8Gen1Plus单核1311，多核得分4000多分。但是从功耗上来说的话，高通表示骁龙8Gen1Plus会比骁龙骁龙8Gen1效率提升30%，发热情况应该会和骁龙888拉开差距，具体还是得等到骁龙8Gen1Plus产品出来才会得到详细的数据结果。
2个iPhone14Max的后置摄像头是2个，前置摄像头是1个。iPhone14Max后置摄像头包括一个主摄和一个超广角镜头，摄像头采用了对焦分部设计。其中主摄可支持4K的视频拍摄，但像素上对比iPhone13没有太大提升，在拍摄模式上或许会有一些增加。考虑到iPhone14Max定位是入门的基本款，因此摄像头不是这个机型的主要卖点
骁龙8Gen1Plus更好。首先得说，苹果的A13都是2019年的产品了，但是骁龙8Gen1Plus是2022年的产品，相差近3年，所以拿来对比也不合适。从Geekbench5的跑分来看的话，骁龙8Gen1Plus有媒体爆料单核分数为1311，多核得分4000多分，苹果A13单核分数1332分，多核分数为3447分，所以多核分数相差还是很大的，自然骁龙8Gen1Plus更好。
没有iPhone14Max的屏幕是60Hz，6.7英寸，没有Pro系列上的ProMotion屏幕技术，因此无法支持120Hz的刷新率。同时它的屏幕还是使用了刘海屏的设计方案，而非新的药丸屏设计。可以将iPhone14Max看作是6.1英寸iPhone14的放大版本，它们在主要的核心配置上没有太大区别，主要的不同是屏幕的尺寸大小、电池容量，是针对大屏手机用户设计的一款基本型号手机。
苹果A15更好。目前手机芯片的天花板是苹果A15，而高通公司最好的芯片是骁龙8 Gen1 Plus，所以自然有人对这两个芯片进行对比，从Geekbench5跑分上来看的话，苹果A15的单核分数为1724分，多核分数为4625左右，而骁龙8 Gen1 Plus有媒体爆料单核分数为1311，多核得分4070分。再结合高通公司自己说明，骁龙8 Gen1 Plus对比前一代的性能提高了10%，那么这个爆料分数还是很靠谱的，所以两者的分数对比，苹果A15完胜。
7299元左右iPhone14Max是iPhone14系列新推出的一个机型，定位是标准版的大屏手机。它的屏幕尺寸为6.7英寸，和14Pro Max大小一样，但是它没有120Hz的高刷新率，屏幕依旧采用了刘海屏的设计，并不是药丸屏，这也是和Pro系列拉开差距的主要配置。iPhone14Max因为价格更便宜，它的摄像头和外观也和iPhone14一样是入门的配置，包括了后置双摄镜头，机身边框是铝金属材质，手机背部是玻璃而非是磨砂材质。
不会很长一段时间都传闻智能手机和银行卡、公交卡放在一起时间久了会消磁，但苹果官方曾表示，对于银行卡和公交卡这种磁性较强的卡类，影响不大，但是如果是房卡则可能有影响。另外苹果现在的iPhone14也有MagSafe磁吸功能，搭配苹果自己推出的MagSafe卡包的话，可以有效的降低消磁的风险，消费者可以在苹果官网、直营店或电商平台上搜索和购买这种MagSafe卡包。