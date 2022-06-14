在推特上掀起一阵狂热的Web5是什么？跟Web3 有何不同？

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:几个月前，Twitter 的创始人（Jack Dorsey）离开了公司，而他正致力于一个名为 Web5的新项目，该项目已在 Twitter 上宣布。多西表示，Web5是 Web3和 Web2.0的结合体，建立在比特币区块链之上。主要功能功能之一就是增强的安全性。

什么是 Web5?

数据隐私和安全是当今最大的问题之一，这也是 Web5的重要关注点。多西解释说，该Web5项目由比特币业务部门 The Block Head （TBH） 开发的，其前身是 Square。

Web5平台为应用程序带来了去中心化的身份和数据存储。该公司解释道。“它让开发人员专注于创造令人愉悦的用户体验，同时将数据和身份的所有权归还给个人。”

新的 Web5网络平台旨在让个人能够拥有自己的数据，增强用户控制自己身份的权利。多尔西表示，这些身份现在由第三方拥有。Web5平台将进一步得到钱包、去中心化网络节点 （DWNS） 和去中心化网络应用程序 (DWAS) 的支持。

多西解释称，用数百个不同的帐户和密码方式保护个人隐私是不现实的。如今，大家网络上的身份和个人数据已成为第三方的财产。此外，The Block Head 的产品负责人 Mike Brock 澄清说，Web5没有可投资的代币。

我们需要 Web5平台吗?

多西在宣布 Web5时，在推特掀起了一场讨论风暴。许多人开始质疑人们是否需要 Web5，又或者搞不清它与 Web3有何不同。

多西给出解释是， Web3并不是真正去中心化。他说，数据和身份不归个人或用户所有。这就是为什么 Web5很重要，因为它让用户可以控制自己的身份。

Web5是如何工作的?

该公司已经发布了 Web5如何工作的实例。例如以用户Alice体验为例，她拥有一个数字钱包，可以安全地管理自己的身份、数据以及对外部应用程序和连接的授权。在这里 ，Alice 使用她的钱包在 类似Web5平台上登录了一个新的去中心化社交媒体应用程序。

由于 Alice 已使用她在 Web5上的去中心化身份连接到应用程序，因此她无需再次创建个人资料。她通过应用程序的所有连接、关系和帖子都存储在自己的去中心化网络节点中。

此外，Web5为 Alice 提供了更多控制权，包括可以随时切换应用程序，而无需操心她的社交身份或数据切换问题。

The Block Head 公司还提供了另一个用户 Bob 的使用实例，但每当他在使用应用程序时，总是会被推荐他平常常听的歌曲，因为音乐供应商知道他的喜好。这迫使他在切换到音乐应用程序时，需要重新设置自己想要的播放列表和歌曲。

通过 Web5，他可以将这些数据保存在他的去中心化网络节点中，结束这种循环。每当他切换到音乐应用程序时，他可以选择是否让该应用程序考虑他的音乐设置和偏好。这也使Bob能够随时随地享受个性化的音乐体验。

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