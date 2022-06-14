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在推特上掀起一阵狂热的Web5是什么？跟Web3 有何不同？

2022-06-14 18:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:几个月前，Twitter 的创始人（Jack Dorsey）离开了公司，而他正致力于一个名为 Web5的新项目，该项目已在 Twitter 上宣布。多西表示，Web5是 Web3和 Web2.0的结合体，建立在比特币区块链之上。主要功能功能之一就是增强的安全性。

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什么是 Web5?

数据隐私和安全是当今最大的问题之一，这也是 Web5的重要关注点。多西解释说，该Web5项目由比特币业务部门 The Block Head （TBH） 开发的，其前身是 Square。

Web5平台为应用程序带来了去中心化的身份和数据存储。该公司解释道。“它让开发人员专注于创造令人愉悦的用户体验，同时将数据和身份的所有权归还给个人。”

新的 Web5网络平台旨在让个人能够拥有自己的数据，增强用户控制自己身份的权利。多尔西表示，这些身份现在由第三方拥有。Web5平台将进一步得到钱包、去中心化网络节点 （DWNS） 和去中心化网络应用程序 (DWAS) 的支持。

多西解释称，用数百个不同的帐户和密码方式保护个人隐私是不现实的。如今，大家网络上的身份和个人数据已成为第三方的财产。此外，The Block Head 的产品负责人 Mike Brock 澄清说，Web5没有可投资的代币。

我们需要 Web5平台吗?

多西在宣布 Web5时，在推特掀起了一场讨论风暴。许多人开始质疑人们是否需要 Web5，又或者搞不清它与 Web3有何不同。

多西给出解释是， Web3并不是真正去中心化。他说，数据和身份不归个人或用户所有。这就是为什么 Web5很重要，因为它让用户可以控制自己的身份。

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Web5是如何工作的?

该公司已经发布了 Web5如何工作的实例。例如以用户Alice体验为例，她拥有一个数字钱包，可以安全地管理自己的身份、数据以及对外部应用程序和连接的授权。在这里 ，Alice 使用她的钱包在 类似Web5平台上登录了一个新的去中心化社交媒体应用程序。

由于 Alice 已使用她在 Web5上的去中心化身份连接到应用程序，因此她无需再次创建个人资料。她通过应用程序的所有连接、关系和帖子都存储在自己的去中心化网络节点中。

此外，Web5为 Alice 提供了更多控制权，包括可以随时切换应用程序，而无需操心她的社交身份或数据切换问题。

The Block Head 公司还提供了另一个用户 Bob 的使用实例，但每当他在使用应用程序时，总是会被推荐他平常常听的歌曲，因为音乐供应商知道他的喜好。这迫使他在切换到音乐应用程序时，需要重新设置自己想要的播放列表和歌曲。

通过 Web5，他可以将这些数据保存在他的去中心化网络节点中，结束这种循环。每当他切换到音乐应用程序时，他可以选择是否让该应用程序考虑他的音乐设置和偏好。这也使Bob能够随时随地享受个性化的音乐体验。

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  • 天玑8100发热严重吗？

    发热不严重。现在很多人都很看重手机芯片的发热功耗问题，天玑8100是采用八核CPU包含4个主频为2.85GHz 的 Arm Cortex-A78核心以及Arm Mali-G610GPU，在GeekBench5的测试中，峰值功耗7.8瓦左右，能耗比为521分/瓦。与天玑8100进行对比，领先骁龙888以及骁龙8Gen1很多，可以说天玑8100的功耗处理的非常好。

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  • 苹果iPhone14换电池多少钱？

    519元iPhone14系列手机更换电池官方收费519元，跟 iPhone 13/12/11/X系列保持不变，但如果是在保修期内或者购买有AppleCare+的用户，更换电池是免费的。免费更换电池的条件是，电池的健康度是在80%以下，查看电池健康度位置：设置——电池——电池健康，即可看到当前手机的电池健康度。苹果公司建议iPhone手机电池健康度在80%以下后更换

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  • 苹果iPhone14可以反向充电吗？

    不可以iPhone14没有反向无线充电功能，但它可以支持MagSafe 无线充电 (功率最高可达 15 瓦)和Qi 无线充电 (功率最高可达 7.5 瓦)。另外，对于iPhone手机来说，电池容量本来就不必同级别的安卓旗舰手机多，续航问题一直都是iPhone用户比较吐槽的，因此苹果更不太可能加入反向充电功能。目前苹果更积极的推广电池背夹功能，也就是套在手机上，利用无线充电方式为iPhone充电，这也是一种提升续航的方法。

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  • 天玑8100是几纳米工艺？

    台积电5nm工艺。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。MediaTek 第五代 AI 处理器 APU580，可独立处理目标任务，也可作为 AI-ISP 和 AI-Video 这样的协处理器进行协同计算，性能是上一代的2.75倍。（*数据来源于MediaTek实验室） 。

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  • 天玑8100相当于苹果A几？

    综合性能和苹果的A13相近，但是没A13好。在Geekbench5的跑分测试中，天玑8100单核分数为926，多核分数为3817分，A13的单核跑分为1300，多核跑分为3600左右，所以性能上毫无疑问是苹果的A13强。此外其他方面，其实不好进行对比，综合两者的性能素质来看的话，A13还是比天玑8100好很多的。

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  • 苹果iPhone14可以分屏吗？

    不可以iPhone14系列没有分屏功能，目前在iOS系统中，仅只有画中画的功能，也就是在播放视频的时候，可以将视频变成小窗口模式播放，然后再操控其他的界面。这需要用户在手机内开启画中画功能，开启的步骤是：设置——通用——画中画——自动画中画开启，这样当你在看视频的时候，切换到其他的APP，也可以在屏幕以小窗口方式播放。

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  • 苹果iPhone14可以添加门禁卡吗？

    可以iPhone14虽然没有开放大多数的NFC功能，但是支持HomeKit的门锁，只要拥有HomeKit协议，那么就可以将该门禁添加到自己的iPhone手机中。具体的操作是：打开钱包——选择右上角的按钮跳转—— 点击扫描或添加卡——选择需要添加的卡类型，因为我们需要使用 交通卡代替门禁卡 ，在交通卡中选择任意交通卡——随后选择开卡金额和服务费，支付金额——最后如果自己添加的门禁是楼栋或小区的门禁，那么需要找到小区物业，将我们添加的交通卡添加到小区门禁权限中，就能使用该卡当作门禁卡使用

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  • 天玑8100的手机有哪些？

    目前搭载天玑8100芯片的有以下手机。1.Redmi K50/ Note11T Pro / Note11T Pro+2.Realme GT Neo3，realme GT Neo3是realme于2022年3月22日发布的手机产品，realme GT Neo3搭载天玑8100处理器;后置5000万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头，前置1600万像素镜头;内置5000毫安时容量电池。3.一加Ace竞速版，搭载独家定制的天玑8100-MAX处理器，配备了5000mAh的大电池，6400万像素主摄，搭配800万像素超广角和200万像素微距镜头。4.vivo S15Pro，vivo S15Pro是vivo于2022年5月19日发布的手机产品，于2022年5月27日正式开售，vivo S15Pro搭载天玑8100处理器，前置1600万像素摄像头，后置5000万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头;内置4500毫安时不可拆卸式电池。5.OPPO Reno8Pro+，OPPO Reno8Pro+是OPPO公司于2022年5月23日发布的一款智能手机，OPPO Reno8Pro+搭载天玑8100-MAX芯片，加上最高12GB LPDDR5和256GBUFS3.1的存储组合，适用于各种场景;配备了行业独家超晶石墨散热方案，能够有效降低机身发热。

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  • 苹果iPhone14可以开空调吗？

    可以苹果iPhone14不需要通过红外遥控功能也可以开关空调。第一种方式就是使用空调厂家自带的APP来控制空调的开关以及温度、风量；第二种方式是通过HomeKit，这种方法需要空调兼容Apple HomeKit功能，购买空调时查看有无【HomeKit】标识，在苹果官网，也可以查看支持HomeKit的空调品牌，如果购买的空调支持HomeKit，那么可以根据购买时的说明书进行配对

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  • 天玑8100安兔兔跑分是多少？

    80万左右。天玑8100采用台积电5nm工艺，看起来CPU 频率对天玑8100的影响比较新的 A78CPU 架构更大， 在多核性能方面获得了显着优势，同时具有卓越的 CPU 架构和其他内核的更高频率。GPU采用 MediaTek Imagiq780ISP，摄影爱好者可在拍摄中借助 AI-NR 降噪和 HDR 技术，加之 MediaTek 新的暗光视频降噪技术和基于 AI 的抗模糊技术，获得画质更清晰、细节更丰富的照片。双摄 HDR 视频同录功能可满足用户同时使用前、后两个摄像头进行拍摄，适用于跟朋友、家人或粉丝分享现场实况，以及拍摄 vlog。

    天玑8100

  • 苹果iPhone14可以无线充电吗？

    可以苹果iPhone14支持无线充电方式，MagSafe 无线充电 （功率最高可达15瓦），Qi无线充电 (功率最高可达7.5瓦)，如果使用有线充电，需使用20瓦或更大功率的电源适配器，实际上测试的充电速度可达到近30W左右。目前苹果的无线充电功率不如很多安卓旗舰手机，但苹果主要在配件方面比较有特点，尤其是MagSafe磁吸式充电方式，已经逐渐在安卓阵营中被参考

    iPhone14

  • 天玑8100和麒麟9000哪个好？

    两者各有千秋。首先看GeekBench5跑分，天玑8100单核分数为926，多核分数为3817分，麒麟9000的单核分数为1054，多核分数为3727，麒麟9000稍微好一丢丢。两者跑3DMark，在 Vulkan （Metal） 中评估图形性能的跨平台基准测试，天玑8100得分5681分，麒麟9000得分6036分，麒麟9000更好。此外其他很多方面，天玑8100要强麒麟9000，毕竟天玑8100是2022年3月1日发布的，麒麟9000是2020年9月发布的，天玑8100的架构比较新，综合来看，纸面上麒麟9000性能好点，天玑8100日常使用肯定更好。

    天玑8100 麒麟9000

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    会iPhone14系列涨价的概率非常大，首先iPhone14在外观上会有一定的变化，Pro系列会使用新的药丸屏，取代了刘海屏设计，同时也增加了Max版本替代Mini版，这样的做法就是提升大屏手机的市场占有率。在价格方面，iPhone14价格几乎是要涨的，原因是半导体供应链涨价，包括iPhone在内的产品价格都在上涨，尤其是芯片价格涨幅很大，台积电、三星等公司代工收取的费用也在增加，这最终需要消费者买单。iPhone14的涨价幅度预计在100美元左右，入门款涨价在700元左右，高端版本涨价可能会在800元以上。

    iPhone14

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