拼多多异议美团本地圈圈商标失败

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:近日，拼多多运营公司上海寻梦信息技术有限公司对北京三快科技有限公司申请的多个“美团本地圈圈”商标提出异议。
商标局经审查认为，“美团本地圈圈”商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面存在明显区别，因此双方商标未构成使用于类似服务上的近似商标，并存使用应不会造成消费者的混淆误认。
商标局表示，异议人称被异议人恶意抄袭摹仿其商标等异议理由证据不足，依据商标法规定对“美团本地圈圈”商标准予注册。
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据第51096685号“拼兜兜”商标准予注册的商标文书公开...商标局经审查认为，被异议商标“拼兜兜”与异议人引证在先注册的“拼多多PINDUODUO”“拼严选”等商标在文字构成、整体外观等方面有一定区别，未构成使用于类似商品上的近似商标，被异议商标的使用不易误导公众，也不会对异议人的利益造成损害，依据规定对第51096685号“拼兜兜”商标准予注册...此前拼多多异议“拼西西”商标失败，并且已有多个“拼西西”商标注册成功...
看到拼西西”这样的商标，你会不会想到拼多多呢？显而易见，如果是拼多多看到的话，肯定会想到自己...商标局经审查认为，被异议商标拼西西”与异议人引证在先注册的拼多多”等商标虽在核定使用商品上属于相同或类似商品，但双方商标文字构成不同，呼叫及商标整体视觉效果具有一定区别，未构成近似商标...有意思的是，除了这个拼西西”之外，还有拼夕夕”这样的版本，不过这个商标即便是拼多多官方申请，在一些行业也没有得到批准......
拼多多运营主体上海寻梦信息技术有限公司对某科技公司的第47988354号“拼西西”商标提出异议...异议人称被异议人明知异议人商标的存在，仍恶意抢注被异议商标的行为违反《商标法》第十五条的规定，但异议人提供的证据材料不足以证明其主张...异议人称被异议商标的申请注册损害其在先字号权，但被异议商标文字拼西西”与异议人字号未构成相同或基本相同的情形，被异议商标的注册和使用应不会导致消费者混淆误认，因此对于异议人上述异议理由我局不予支持...
第47988354号“拼西西”商标准予注册的商标文书公开，拼多多异议“拼西西”商标失败...商标局经审查认为，被异议商标“拼西西”与异议人引证在先注册的“拼多多”等商标虽在核定使用商品上属于相同或类似商品，但双方商标文字构成不同，呼叫及商标整体视觉效果具有一定区别，未构成近似商标...
拼多多运营主体上海寻梦信息技术有限公司对德州市一商贸公司申请的“拼兜兜”商标提出异议...文书显示，第51096685号“拼兜兜”商标指定使用于第30类方便面，虾味条等商品上...商标局经审查认为，被异议商标“拼兜兜”与异议人引证在先注册的“拼严选”等商标在文字构成、整体外观等方面有一定区别，未构成使用于类似商品上的近似商标，被异议商标的使用不易误导公众，也不会对异议人的利益造成损害...
审查认为，被异议商标“老罗的朋友”与异议人“罗永浩”“JIAOGEPENGYOU”“老罗严选”商标在文字构成、呼叫等方面有一定差异，双方未构成使用于类似商品上的近似商标...
关于第51008050号“企娥”商标不予注册的商标文书公开...商标局经审查认为，被异议商标“企娥”与异议人引证在先注册的“企鹅”等商标核定使用服务的内容、方式相近，属于类似服务，且双方商标呼叫相同，在文字构成、外观上相近，已构成近似商标，并存使用易造成混淆误认，依据商标法规定对该异议商标不予注册...
据近期，华为技术有限公司多则商标异议文书公开...商标局审查认为，“冰雪荣耀”商标与华为公司的“荣耀”商标形成近似，“长江鲲鹏”商标与华为公司的“鲲鹏凌云”“鲲鹏凌云计划”等商标形成近似，易造成消费者的混淆误认...
商标局审查认为，“冰雪荣耀”商标与华为公司的“荣耀”商标形成近似，“长江鲲鹏”商标与华为公司的“鲲鹏凌云”“鲲鹏凌云计划”等商标形成近似，易造成消费者的混淆误认...被异议商标完整包含异议人引证商标的显著识别文字部分“华为”，并未形成有明显区别的新含义...
企查查APP显示，北京交个朋友数码科技有限公司对临泽必要电子商务有限公司申请的第51244520号“老罗的朋友”商标提出异议...目前“老罗的朋友”商标已于2022年5月13日注册成功...
发热不会很严重。麒麟9000的功耗处理的还是比较优秀的，在Geekbench 5测试中，麒麟9000的峰值功耗为7.9W，能耗比为475分/瓦，比起骁龙888的8.9W以及骁龙8 Gen1的11.1W来说的话，算是比较优秀的，但是会比天玑8100差一点点。总体而言，在高端芯片中，麒麟9000的发热问题不是很严重。
续航不错作为参考前一代的iPhone13系列电池容量分别是iPhone13电池容量为3227mAh、iPhone13Pro为3095mAh、iPhone13ProMax则达到了4352mAh，这一代的iPhone14系列电池容量也差不多，但是在续航表现会更好，14Pro Max的续航时间会比上一代增加2小时，可能是苹果在屏幕上的优化能力变强导致的，按照这一推测，今年iPhone14的续航也大概会增加1-2小时。去年iPhone13的续航时间为：视频播放： 最长可达 19 小时、流媒体视频播放： 最长可达 15 小时、音频播放： 最长可达 75 小时
发热不严重。现在很多人都很看重手机芯片的发热功耗问题，天玑8100是采用八核CPU包含4个主频为2.85GHz 的 Arm Cortex-A78核心以及Arm Mali-G610GPU，在GeekBench5的测试中，峰值功耗7.8瓦左右，能耗比为521分/瓦。与天玑8100进行对比，领先骁龙888以及骁龙8Gen1很多，可以说天玑8100的功耗处理的非常好。
519元iPhone14系列手机更换电池官方收费519元，跟 iPhone 13/12/11/X系列保持不变，但如果是在保修期内或者购买有AppleCare+的用户，更换电池是免费的。免费更换电池的条件是，电池的健康度是在80%以下，查看电池健康度位置：设置——电池——电池健康，即可看到当前手机的电池健康度。苹果公司建议iPhone手机电池健康度在80%以下后更换
不可以iPhone14没有反向无线充电功能，但它可以支持MagSafe 无线充电 (功率最高可达 15 瓦)和Qi 无线充电 (功率最高可达 7.5 瓦)。另外，对于iPhone手机来说，电池容量本来就不必同级别的安卓旗舰手机多，续航问题一直都是iPhone用户比较吐槽的，因此苹果更不太可能加入反向充电功能。目前苹果更积极的推广电池背夹功能，也就是套在手机上，利用无线充电方式为iPhone充电，这也是一种提升续航的方法。
台积电5nm工艺。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。MediaTek 第五代 AI 处理器 APU580，可独立处理目标任务，也可作为 AI-ISP 和 AI-Video 这样的协处理器进行协同计算，性能是上一代的2.75倍。（*数据来源于MediaTek实验室） 。
综合性能和苹果的A13相近，但是没A13好。在Geekbench5的跑分测试中，天玑8100单核分数为926，多核分数为3817分，A13的单核跑分为1300，多核跑分为3600左右，所以性能上毫无疑问是苹果的A13强。此外其他方面，其实不好进行对比，综合两者的性能素质来看的话，A13还是比天玑8100好很多的。
不可以iPhone14系列没有分屏功能，目前在iOS系统中，仅只有画中画的功能，也就是在播放视频的时候，可以将视频变成小窗口模式播放，然后再操控其他的界面。这需要用户在手机内开启画中画功能，开启的步骤是：设置——通用——画中画——自动画中画开启，这样当你在看视频的时候，切换到其他的APP，也可以在屏幕以小窗口方式播放。
可以iPhone14虽然没有开放大多数的NFC功能，但是支持HomeKit的门锁，只要拥有HomeKit协议，那么就可以将该门禁添加到自己的iPhone手机中。具体的操作是：打开钱包——选择右上角的按钮跳转—— 点击扫描或添加卡——选择需要添加的卡类型，因为我们需要使用 交通卡代替门禁卡 ，在交通卡中选择任意交通卡——随后选择开卡金额和服务费，支付金额——最后如果自己添加的门禁是楼栋或小区的门禁，那么需要找到小区物业，将我们添加的交通卡添加到小区门禁权限中，就能使用该卡当作门禁卡使用
目前搭载天玑8100芯片的有以下手机。1.Redmi K50/ Note11T Pro / Note11T Pro+2.Realme GT Neo3，realme GT Neo3是realme于2022年3月22日发布的手机产品，realme GT Neo3搭载天玑8100处理器;后置5000万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头，前置1600万像素镜头;内置5000毫安时容量电池。3.一加Ace竞速版，搭载独家定制的天玑8100-MAX处理器，配备了5000mAh的大电池，6400万像素主摄，搭配800万像素超广角和200万像素微距镜头。4.vivo S15Pro，vivo S15Pro是vivo于2022年5月19日发布的手机产品，于2022年5月27日正式开售，vivo S15Pro搭载天玑8100处理器，前置1600万像素摄像头，后置5000万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头;内置4500毫安时不可拆卸式电池。5.OPPO Reno8Pro+，OPPO Reno8Pro+是OPPO公司于2022年5月23日发布的一款智能手机，OPPO Reno8Pro+搭载天玑8100-MAX芯片，加上最高12GB LPDDR5和256GBUFS3.1的存储组合，适用于各种场景;配备了行业独家超晶石墨散热方案，能够有效降低机身发热。
可以苹果iPhone14不需要通过红外遥控功能也可以开关空调。第一种方式就是使用空调厂家自带的APP来控制空调的开关以及温度、风量；第二种方式是通过HomeKit，这种方法需要空调兼容Apple HomeKit功能，购买空调时查看有无【HomeKit】标识，在苹果官网，也可以查看支持HomeKit的空调品牌，如果购买的空调支持HomeKit，那么可以根据购买时的说明书进行配对
80万左右。天玑8100采用台积电5nm工艺，看起来CPU 频率对天玑8100的影响比较新的 A78CPU 架构更大， 在多核性能方面获得了显着优势，同时具有卓越的 CPU 架构和其他内核的更高频率。GPU采用 MediaTek Imagiq780ISP，摄影爱好者可在拍摄中借助 AI-NR 降噪和 HDR 技术，加之 MediaTek 新的暗光视频降噪技术和基于 AI 的抗模糊技术，获得画质更清晰、细节更丰富的照片。双摄 HDR 视频同录功能可满足用户同时使用前、后两个摄像头进行拍摄，适用于跟朋友、家人或粉丝分享现场实况，以及拍摄 vlog。
可以苹果iPhone14支持无线充电方式，MagSafe 无线充电 （功率最高可达15瓦），Qi无线充电 (功率最高可达7.5瓦)，如果使用有线充电，需使用20瓦或更大功率的电源适配器，实际上测试的充电速度可达到近30W左右。目前苹果的无线充电功率不如很多安卓旗舰手机，但苹果主要在配件方面比较有特点，尤其是MagSafe磁吸式充电方式，已经逐渐在安卓阵营中被参考
两者各有千秋。首先看GeekBench5跑分，天玑8100单核分数为926，多核分数为3817分，麒麟9000的单核分数为1054，多核分数为3727，麒麟9000稍微好一丢丢。两者跑3DMark，在 Vulkan （Metal） 中评估图形性能的跨平台基准测试，天玑8100得分5681分，麒麟9000得分6036分，麒麟9000更好。此外其他很多方面，天玑8100要强麒麟9000，毕竟天玑8100是2022年3月1日发布的，麒麟9000是2020年9月发布的，天玑8100的架构比较新，综合来看，纸面上麒麟9000性能好点，天玑8100日常使用肯定更好。
不可以iPhone14目前还不支持同一部手机上开两个微信账号，需要退出账号后，重新登陆新账号才可以。切换微信账号的步骤:首先打开微信，点击右下角的我的图标。然后选择设置，点击切换账号选项。接着点击添加账号，登录另一个微信账号即可。目前在安卓平台上不少手机已经支持双开微信，但苹果客户端还是只能单独使用一个微信账号，或许未来苹果在这一方面会参考学习安卓
没有苹果iPhone14延续了近几年苹果包装的习惯，包装盒内没有充电器，也没有耳机，只有一条数据线、卡针以及说明书等。苹果在之前就已经宣布iPhone包装盒内不再提供充电器以及耳机，他们认为用户的家中已经购买过很多的智能手机等设备，已经有了充电器，同时不附带充电器后可以减少资源消耗，有利于环保。如果你没有iPhone14对应的充电器，可以在苹果的官网或者电商平台购买，充电器需要是type-c接口，支持PD协议，且功率在20W以上
性能方面骁龙888更好，功耗方面天玑8100好。在纸面上，这两款芯片都是8核设计。骁龙采用 Kryo680架构，而天玑8100采用 Cortex A78和 A55架构。在GeekBench5测试中天玑8100单核得分977，多核得分4071，而骁龙888单核1135分，多核3681分，单核的表现骁龙888更强。相同的任务，8100的功耗约为6瓦，而骁龙888的功耗则高达7或8瓦，所以就功耗来说天玑8100更好。
是支持的。天玑8100支持蓝牙5.3，此外支持 Wi-Fi6E2x2MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。蓝牙5.0在2016年6月发布。在有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍，传输速度将是4.2LE版本的2倍（速度上限为24Mbps）。蓝牙5.0还支持室内定位导航功能(结合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位)，允许无需配对接受信标的数据(比如广告、Beacon、位置信息等，传输率提高了8倍)，针对物联网进行了很多底层优化。2021年7月，蓝牙技术联盟推出了蓝牙5.3规范。
会iPhone14系列涨价的概率非常大，首先iPhone14在外观上会有一定的变化，Pro系列会使用新的药丸屏，取代了刘海屏设计，同时也增加了Max版本替代Mini版，这样的做法就是提升大屏手机的市场占有率。在价格方面，iPhone14价格几乎是要涨的，原因是半导体供应链涨价，包括iPhone在内的产品价格都在上涨，尤其是芯片价格涨幅很大，台积电、三星等公司代工收取的费用也在增加，这最终需要消费者买单。iPhone14的涨价幅度预计在100美元左右，入门款涨价在700元左右，高端版本涨价可能会在800元以上。
好看今年的iPhone14系列大概会推出紫色的新颜色，也会作为主打色在宣传海报中出现。尤其是iPhone14Pro系列上的紫色会比普通入门款的紫色更好看，主要原因是Pro系列的手机背面有磨砂金属质感，手机的反光也没有那么突兀。相对而言，入门款的iPhone14在紫色上看起来就比较普通，当然入门款的价格定位就比较低，因此外观上肯定有一定的差距。如果今年的iPhone14系列紫色确定是主打的颜色，那么在发售初期这种颜色肯定十分的热门，如果有想要买这个颜色的朋友在发售的时候尽早下单