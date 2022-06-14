拼多多异议美团本地圈圈商标失败

好看今年的iPhone14系列大概会推出紫色的新颜色，也会作为主打色在宣传海报中出现。尤其是iPhone14Pro系列上的紫色会比普通入门款的紫色更好看，主要原因是Pro系列的手机背面有磨砂金属质感，手机的反光也没有那么突兀。相对而言，入门款的iPhone14在紫色上看起来就比较普通，当然入门款的价格定位就比较低，因此外观上肯定有一定的差距。如果今年的iPhone14系列紫色确定是主打的颜色，那么在发售初期这种颜色肯定十分的热门，如果有想要买这个颜色的朋友在发售的时候尽早下单