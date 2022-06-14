比特币失守22000美元关口

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:截至发稿，比特币价格失守22000美元，报21360.1美元/枚，创下了2020年11月以来新低。
此外，以太坊日内大跌9%，跌破1100美元/枚，创2021年1月以来新低。
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北京时间6月2日，比特币再次跌破3万美元关口，下跌超6%，从近一年最高点下跌超过37800美元，跌幅超55%...此前有分析人士指出，30000美元是比特币的关键水平，如果不能保持在该水平，可能会进一步下跌...“虽然比特币跌破30000美元的水平并没有持续很长时间，但这个市值最大的加密货币仍然处于危险之中...
见实:之前采过一个组织结构优化的案例，他们并没有单独成立私域部门，而是将私域放到更大范畴的品牌数字化中心部中，淘宝天猫、小红书、抖音操盘手都和这个私域操盘手都在一个部门，他们都有一个共同目标，即，建立全渠道品牌数字化中心，现在你所在的部门私域组织结构是怎样的?...当时的小程序运营团队70%是技术研发，30%是运营，参与人数快50人时，大家甚至都没有私域这个概念，就是一心想把这个微信小程序做好......
6月13日，比特币再次下跌，报价跌至25000美元，创下18个月以来最低点...以太坊更显惨烈，报价跌破1400美元/枚，24小时跌幅11.01%，为2021年3月以来最低点...“虽然比特币跌破30000美元的水平并没有持续很长时间，但这个市值最大的加密货币仍然处于危险之中...
据彭博数据显示，目前马斯克的身价已跌破了2000亿美元，至1927亿美元...不过马斯克仍是世界首富，第二名亚马逊创始人贝索斯的身价为1280亿美元...截至昨日收盘，特斯拉股价下跌6.93%，报628.160美元，总市值约6508亿美元...特斯拉股价曾在去年11月达到最高点约1229美元，而如今特斯拉的股价相较于最高点已接近腰斩...
苹果本周在内部董事会展示了最新的旗舰新品，这是一款VR头盔，已经完成最终的定板，随后将会大批量的量产，消息称最快将在今年上市...苹果正在为设备开发软件，有消息称软件可能被称为RealityOS或者rOS，也就是说不是基于iOS系统所打造，而是专属的定制VR系统...新品将包括两个微型OLED显示器（4K）和一个AMOLED面板，前不久索尼最近展示了一款每英寸4000像素的4K显示屏，专门用于VR头显，而这款屏幕恰恰就是专供苹果VR的...
福布斯发布2022全球企业2000强，巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦首次登顶...中国互联网企业表现不一，阿里从第23位降至第33位，京东从第101位降至第467位，百度从第202位降至第418位，但腾讯从第29位上升至第28位，拼多多由864位上升到581位，滴滴则今年首次登榜...
小米12系列手机目前到手价格只要2000出头了，其中小米12X的标准版还送赠品，还有分期免息的活动，目前618价保入手更踏实！
5-8月期间，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元...支持回收设备绿色利用，符合条件企业回收旧机在深圳翻新出售的，按照销售额的5%给予补贴...深圳还鼓励汽车消费，对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者给予最高不超过1万元/台补贴...
申通松江西部网点《疫情防控下企业复工复产备案表》获得当地镇政府审批，十几位快递员已经正式返岗...网点负责人何兴表示，疫情前留置的快递陆续被清理完毕，另外随着区域内部分行业也陆续开始复工复产，目前收件量已经达到日均 2000 票...
今年端午档主要由爱情片和动画片唱主角，包括爱情片《暗恋橘生淮南》《遇见你之后》、剧情片《唐顿庄园2》、动画片《阿里巴巴与神灯》《坏蛋联盟》《哆啦A梦：大雄的宇宙小战争2021》等新片...猫眼专业版数据显示，截至6月3日12时16分，2022年端午档首日票房破2000万，张雪迎、辛云来主演电影《暗恋橘生淮南》暂时领跑...这部电影于6月2日上映，影片以青春期的暗恋为中心，讲述了女主洛枳漫长的暗恋史......
是苹果iPhone14是双扬声器，两个扬声器分别位于手机的底部中框和手机顶部，可支持杜比全景声，在iOS15系统中，苹果还加入了空间音频，带来三维立体音效。苹果的外放音质在大多数的旗舰智能手机中评价较高，尤其是游戏体验和影视效果方面都不错，而且不少视频平台上的内容也开始支持杜比音效，因此使用iPhone14系列手机来观看电影、电视剧会有不错的效果。
麒麟9000相当于苹果的A13。就综合性能来看麒麟9000比苹果的A13会略差一些，但是相差不会很大，总体而言还是差不多的，毕竟麒麟9000和骁龙888比也是差不多的。GPU方面，A13 GPU为四核心设计，速度提升20%，功耗降低40%。同时，A13还有一个8核的神经计算引擎，性能提升了20%，功耗降低15%。麒麟9000集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。
可以苹果一直以来都有“以旧换新”活动，只要将符合条件/型号的旧机型退回苹果就可以抵扣购买新机的金额。比如iPhone13系列刚刚发布的时候，iPhone12、iPhone11、iPhoneXs等旧机型都可以进行抵扣，甚至Mac、Apple Watch都可以抵扣，但抵扣只能是一件抵扣一件商品，不支持多件旧设备抵扣金额购买一个商品苹果的抵扣金额根据机型的新旧、存储版本、保存状态会有不同的抵扣价格，这个可以在苹果官网或者是AppleStore零售店查询、咨询店员了解。通常来说，使用一年的iPhone旧机型，在苹果官网的抵扣金额是原本零售价格的6-7折左右
根据媒体爆料iPhone14各机型颜色如下。iPhone14 和iPhone14 Max 将提供黑色、白色、蓝色、红色和紫色。而iPhone14Pro 和iPhone14Pro Max 将提供石墨色、银色、金色和紫色，iPhone14 和iPhone14Pro 的紫色选项据说是一种独特的饰面，可以根据照明条件改变色调，鉴于苹果公司在去年4月的周期中期更新中推出了紫色 iPhone12 和iPhone12mini以及24英寸iMac ，因此 iPhone14 和 iPhone14Pro 的有紫色的传言似乎是合理的，并且第六代iPad mini和第五代iPad Air都有紫色。
根据推特媒体人ihacktu爆料，比前代产品电池续航提升了2个小时10分钟。原始消息还透露了安兔兔跑分为896000分，这消息似乎更为靠谱。目前苹果 iPhone13Pro Max 在安兔兔 iOS 设备排名中的最高分是834092分，也就是说iPhone14Pro/iPhone14Pro Max 得分仅领先 +7.42%。
6599元起苹果iPhone14系列会有四个不同的型号，分别是iPhone14、iPhone14Max、iPhone14Pro、iPhone14Pro Max，预估这四款手机上市价格为6599、7299、8599和9799元。对比iPhone13系列刚刚发售时的价格会有所提升，起步版本的价格会提高600元以上，这主要是因为半导体供应链的价格不断上涨，上游成本会导致iPhone的制造成本上涨，因此零售端的价格也会比去年iPhone13更高。
iPhone14Pro系列将使用A16处理器iPhone14和iPhone14Max使用的是A15仿生处理器，和iPhone13Pro系列上的一样，但高端版本的iPhone14Pro和iPhone14Pro Max使用的是A16处理器。A16处理器将采用台积电的4nm工艺制程，6核心设计，支持5G双频和LPDDR5、Wi-Fi 6E等新技术，对比A15处理器性能提升不算特别明显，但支持了LPDDR5之后，可以让手机的数据读写速度加快，也算是间接提升了手机的性能。
是苹果iPhone14系列都是双卡双待机型。在取消了Mini型号之后，iPhone14还新增了iPhone14Max型号，这样全系列机型都变成了实体的双卡双待机型，用户可以选择两家不同的运营商达到双卡双待能力。通常双卡双待不支持两家同样的运营商，否则其中一张卡将会受到影响，建议在搭配电话卡的时候资讯当地的运营商。
据外媒消息爆料，iPhone14Pro Max 安兔兔跑分89.6万。苹果iPhone14的传言现在越来越多地报告性能大幅提升，远高于之前的猜测。泄密者lHacktu在Twitter上通过VNchocoTaco发布了即将推出的iPhone14Pro机型的性能数据。该推文表明，iPhone14Pro机型将具有GPU+35%和CPU+42%的性能提升，消息来源还透露了安兔兔跑分为896000分。
是iPhone14的屏幕和iPhone13一样，都是刘海屏设计，并没有使用“药丸屏”设计风格。它的屏幕为6.1英寸OLED屏幕，60Hz屏幕刷新率，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi，供应商来自三星和LG。其他参数还包括HDR 显示、原彩显示、广色域 (P3) 、触感触控 2000000:1对比度 (典型) 、800 尼特最大亮度 (典型)；1200 尼特最大亮度 (HDR)
处理器、屏幕、摄像头、内存等不同处理器相同：iPhone14的处理器没有变化，还是iPhone13上的A15 仿生芯片，只有iPhone14Pro系列升级了A16处理器屏幕不同：iPhone14也继续使用6.1英寸的OLED屏幕，刘海屏设计，屏幕刷新率为60Hz，iPhone14Pro系列才有ProMotion 120Hz功能，但iPhone14会比iPhone13提供更好的亮度，在户外光线强的时候也可以提供更好的视觉效果内存：iPhone14的运行内存从iPhone13上的4GB升级到了6GB，也使用速度更快的LPDDR5摄像头：iPhone14后置双摄，但摄像头性能会提升，传闻iPhone 14将采用 13 Pro 型号的超广角摄像头，具有自动对焦和微距功能
6GBiPhone14和14Max内存从iPhone13的4GGB提升到了6GB运行内存，iPhone14Pro和14Pro Max从6GB的内存提升到了8GB。虽然说iPhone的运行内存相比同时期的安卓旗舰手机都比较少，但考虑到iOS系统的优化能力的话，大多数场景是足够使用的。从之前iPhone12、iPhone13系列的用户反馈来看，在打开图像编辑软件、拍照和拍摄视频的情况下，比较容易出现杀后台的情况，其他情况下运行还是比较流畅
预计在800-1000元左右我们以iPhone13发布后iPhone12的降价为例，128GB的iPhone12版本在iPhone13发布后其价格从6799元降至5200元左右，但考虑到之前iPhone12发布时较高的定价，降价幅度在1500元左右，但考虑到之前iPhone12的初始定价就比较高，因此iPhone14发布后，iPhone13的降低幅度不会这么高，预计在800-1000元左右比较合理。到次年的618旗舰会有第二次明显的降价，价格预计会降低1200-1500元左右从iPhone13到iPhone14，由于全球供应链的价格都在逐步涨价，预计iPhone14这一时期iPhone的整体价格会比较坚挺，降价的幅度不会很大
有苹果iPhone14系列将会继续保持iPhone13系列的存储版本，其中iPhone14和14Max将会提供128GB、256GB和512GB三种版本，iPhone14Pro和14Pro Max会提供128GB、256GB、512GB、1TB这四个版本，考虑到现在iPhone在摄像头方面的不断提升，以及应用程序的增大，建议大家在购买存储版本的时候，往稍大的存储版本去选择
20W以上的PD快充头苹果iPhone14支持PD快充，也是苹果设备充电支持比较广泛的一个协议。另一方面，如果是需要携带出门，可以考虑现在比较流行的氮化镓材料的插头，它的体积比较小，充电的速度也达到了很多普通快充头的速度，至少可以达到20W以上。根据苹果的标称，iPhone14至少能支持20W的快充，如果充电头的功率更大，实际充电时的功率也会提高，有的甚至可以达到近30W。另一方面，选购iPhone14充电头的话，可以考虑兼容性，如果你的其他电子设备也需要充电，可以考虑多插孔的充电头或者是功率更大的充电器
可以的。大家都知道原神对于手机来说配置要求还是很高的，所以很多人担心麒麟9000的手机跑不起来原神，但是这点是可以放心的，麒麟9000芯片的性能和骁龙888差不多，是高端芯片了，玩原神是可以玩的，而且功耗也控制的很好，玩原神的温度不会比骁龙888高，平均帧数也大概在50左右。
20W苹果iPhone14虽然在宣传上并不高，但实际上可以用更大功率的充电器给iPhone14充电，实际充电功率已接近27W，而且前几代的iPhone同样也是实际充电功率高于官方标称的20W，但前提是需要使用功率较高的充电插头，35W以上的最好。目前在苹果的产品线中也提供了这种较高功率的充电器，它们原本是为iPad和Mac产品所配备了，如果你拥有这两种产品，它们的充电器也可以给iPhone使用，充电速度会更快。
两者有以下区别。麒麟990是华为研发的新一代手机处理器，海思麒麟990处理器将会使用台积电二代的7nm工艺制造。麒麟990处理器在整体性能表现上会比麒麟980提升10%左右，采用2颗A76超大核，2颗A76大核以及4颗A55小核的设计麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55的八核心设计，最高主频可达3.13GHz。麒麟990采用A76的架构，麒麟9000是A77架构。麒麟990在GeekBench上单核760分，多核2821分，麒麟9000单核得分是1017，多核得分是3753。
麒麟9000更好。麒麟9000和麒麟9000E在GPU方面虽然都是采用Mali-G78图形图像处理器，但是麒麟9000是24核心的，而麒麟9000E是22核心的，此外麒麟9000的NPU部分是采用2个大核加1个微核，而麒麟9000E是1个大核加1个微核。麒麟9000只是比麒麟9000E略好一点点。
不是苹果iPhone14的充电口还是继续使用苹果Lightning接口，不过预计苹果可能未来会在iPhone上使用type-c充电口。原因之一就是欧盟通过了电子设备的相关法案，要求智能手机、平板等设备的充电接口改为type-c充电口，从而减少充电器的使用达到环保的目的。目前苹果的iPad Pro、iPad Air以及Mac产品都使用了type-c，传闻入门款的iPad也会采用这一接口，如果真的改变的话，那么iPhone接口改为type-c应该也会很快就发生。