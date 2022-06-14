抖音电商处罚刷好评、刷量等虚假交易服务商48家

预计在800-1000元左右我们以iPhone13发布后iPhone12的降价为例，128GB的iPhone12版本在iPhone13发布后其价格从6799元降至5200元左右，但考虑到之前iPhone12发布时较高的定价，降价幅度在1500元左右，但考虑到之前iPhone12的初始定价就比较高，因此iPhone14发布后，iPhone13的降低幅度不会这么高，预计在800-1000元左右比较合理。到次年的618旗舰会有第二次明显的降价，价格预计会降低1200-1500元左右从iPhone13到iPhone14，由于全球供应链的价格都在逐步涨价，预计iPhone14这一时期iPhone的整体价格会比较坚挺，降价的幅度不会很大