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抖音电商处罚刷好评、刷量等虚假交易服务商48家

2022-06-14 09:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:日前，抖音电商发布关于服务商虚假交易的处罚公示-6.13更新（以下简称公告）。

公告称，平台近期调查发现，部分服务商自己或雇佣外部团伙使用批量商家账号下单，刷高服务市场销量/好评，或采用虚假飞鸽聊天的形式短期提升商家数据，属于《抖店服务市场违规管理规则》中第3.6.6虚假交易行为，影响平台正常经营秩序。平台依据规则对违规情形严重的服务商处以取消活动资源位7天/违规积分30分等处罚

公告显示，6月13日新增已处罚48家服务商，具体如下:

处罚时间服务商名称服务名称
2022/6/13湖州百睿网络科技有限公司客服外包客服客服客服客服客服客服客服客服
2022/6/13沈阳卓越电子商务有限公司卓越金牌客服__售前客服大促客服直播客服
2022/6/13杭州萨达科技有限公司外包客服外包客服外包客服外包客服外包客服
2022/6/13石家庄范特西信息技术有限公司客服客服客服客服客服客服客服客服客服接待
2022/6/13沈阳坚聆果网络科技有限公司坚聆果客服外包_直播客服售前客服大促客服
2022/6/13石家庄言和网络科技有限公司大促客服大促客服大促客服大促客服大促客服
2022/6/13衡水佰成电子商务有限公司客服外包客服大促客服外包客服大促客服外包
2022/6/13四川恒瑞星诚网络科技有限公司抖店外包客服 售前客服售后客服 在线客服
2022/6/13沈阳宇涵电子商务有限公司客服外包客服包月客服售后客服
2022/6/13邯郸市咪咕电子商务有限公司售前客服外包客服外包客服售前客服外包客服
2022/6/13什邡市王朝电子商务有限公司王朝抖店客服售前售后外包
2022/6/13永州市零陵区敏丽笑网络科技有限公司客服外包__售前客服大促客服售后客服
2022/6/13山东抖乐钓新媒体有限公司威海抖音电商直播基地商家入驻（渔具）
2022/6/13邯郸市诺邦电子商务有限公司客服外包客服售前客服外包客服售前客服外包
2022/6/13安徽三文鱼网络科技有限公司三文鱼电商店铺代运营整店托管
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2022/4/7石家庄同之创网络科技有限公司客服外包客服全包客服包月客服在线客服
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2022/4/7锦州市月之萌物联信息技术有限公司售前包月全包客服临时大促客服外包月之萌
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2022/3/14肇源县开拓者电子商务有限公司售后客服
2022/3/14四川蜀客电子商务有限公司大促客服售前客服直播客服售后人工催付蜀客
2022/3/14四川恒瑞星诚网络科技有限公司抖店外包客服 售前客服售后客服 在线客服
2022/3/14石家庄正太信息技术有限公司直播客服
2022/3/14石家庄范特西信息技术有限公司售前客服
2022/3/14沈阳卓越电子商务有限公司卓越金牌客服__售前客服大促客服直播客服
2022/3/14沈阳宇涵电子商务有限公司客服外包客服售前客服外包大促客服外包
2022/3/14沈阳市赤兔信息咨询有限公司售前包月临时大促客服外包全包客服赤兔客服
2022/3/14沈阳恒阳商务信息咨询有限公司恒阳商务售前售后客服外包
2022/3/14沈阳博芸文化传媒有限公司博芸客服外包_售前客服大促客服直播客服
2022/3/14什邡市王朝电子商务有限公司王朝抖店客服售前售后外包
2022/3/14什邡市千里马电子商务有限公司24小时专业售前售后客服-千里马
2022/3/14商丘均衡网络科技有限公司均衡金牌客服-售前售后客服-直播大促客服
2022/3/14山西时夏网络技术有限责任公司客服外包包月电话售前售后在线人工夜班晚班
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2022/3/14联讯云电子商务沈阳有限公司联讯云_贴心客服外包
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2022/3/14杭州萌语网络科技有限公司杭州萌语金牌客服外包
2022/3/14邯郸市咪咕电子商务有限公司售前客服外包客服外包客服售前客服外包客服
2022/3/14福州市千推网络科技有限公司千推金牌客服外包售前售后直播客服外包
2022/3/14抖点点电子商务（沈阳）有限公司抖点点客服外包售前客服外包客服大促客服
2022/3/14滁州市云图信息技术有限公司安徽云图金牌售前售后客服外包
2022/3/14成都新活信息技术有限公司新活抖店外包客服外包售前客服售后客服外包
2022/3/14常德市麦乐网络科技有限公司麦乐客服-售前客服大促客服直播客服外包
2022/3/14安徽悦来悦好电子商务有限公司悦来悦好_客服外包_按效果付费
2022/3/14安徽六亿信息科技有限公司客服外包客服售前客服外包客服售前外包客服

抖音电商虚假交易处罚规范:情节一般，每次累计违规积分30分，所有服务隐藏3天;情节严重，每次累计违规积分60分，所有服务隐藏10天，扣除25%保证金;情节特别严重，每次累计违规积分120分，有权清退，扣除100%保证金。

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  • 苹果iPhone14是双扬声器吗？

    是苹果iPhone14是双扬声器，两个扬声器分别位于手机的底部中框和手机顶部，可支持杜比全景声，在iOS15系统中，苹果还加入了空间音频，带来三维立体音效。苹果的外放音质在大多数的旗舰智能手机中评价较高，尤其是游戏体验和影视效果方面都不错，而且不少视频平台上的内容也开始支持杜比音效，因此使用iPhone14系列手机来观看电影、电视剧会有不错的效果。

    iPhone14

  • 麒麟9000相当于苹果A几？

    麒麟9000相当于苹果的A13。就综合性能来看麒麟9000比苹果的A13会略差一些，但是相差不会很大，总体而言还是差不多的，毕竟麒麟9000和骁龙888比也是差不多的。GPU方面，A13 GPU为四核心设计，速度提升20%，功耗降低40%。同时，A13还有一个8核的神经计算引擎，性能提升了20%，功耗降低15%。麒麟9000集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。

    麒麟9000

  • 苹果iPhone14能用13抵吗？

    可以苹果一直以来都有“以旧换新”活动，只要将符合条件/型号的旧机型退回苹果就可以抵扣购买新机的金额。比如iPhone13系列刚刚发布的时候，iPhone12、iPhone11、iPhoneXs等旧机型都可以进行抵扣，甚至Mac、Apple Watch都可以抵扣，但抵扣只能是一件抵扣一件商品，不支持多件旧设备抵扣金额购买一个商品苹果的抵扣金额根据机型的新旧、存储版本、保存状态会有不同的抵扣价格，这个可以在苹果官网或者是AppleStore零售店查询、咨询店员了解。通常来说，使用一年的iPhone旧机型，在苹果官网的抵扣金额是原本零售价格的6-7折左右

    iPhone14

  • 苹果iPhone14颜色有哪些？

    根据媒体爆料iPhone14各机型颜色如下。iPhone14‌ 和‌iPhone14‌ Max 将提供黑色、白色、蓝色、红色和紫色。而‌iPhone14Pro‌ 和‌iPhone14Pro‌ Max 将提供石墨色、银色、金色和紫色，‌iPhone14‌ 和‌iPhone14Pro‌ 的紫色选项据说是一种独特的饰面，可以根据照明条件改变色调，鉴于苹果公司在去年4月的周期中期更新中推出了紫色 ‌iPhone12‌ 和iPhone12mini以及24英寸iMac ，因此 ‌iPhone14‌ 和 ‌iPhone14Pro‌ 的有紫色的传言似乎是合理的，并且第六代iPad mini和第五代iPad Air都有紫色。

    苹果iPhone14

  • 苹果iPhone14电池续航时间是多久？

    根据推特媒体人ihacktu爆料，比前代产品电池续航提升了2个小时10分钟。原始消息还透露了安兔兔跑分为896000分，这消息似乎更为靠谱。目前苹果 iPhone13Pro Max 在安兔兔 iOS 设备排名中的最高分是834092分，也就是说iPhone14Pro/iPhone14Pro Max 得分仅领先 +7.42%。

    苹果iPhone14

  • 苹果iPhone14预估上市价格是多少？

    6599元起苹果iPhone14系列会有四个不同的型号，分别是iPhone14、iPhone14Max、iPhone14Pro、iPhone14Pro Max，预估这四款手机上市价格为6599、7299、8599和9799元。对比iPhone13系列刚刚发售时的价格会有所提升，起步版本的价格会提高600元以上，这主要是因为半导体供应链的价格不断上涨，上游成本会导致iPhone的制造成本上涨，因此零售端的价格也会比去年iPhone13更高。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14是A16处理器吗？

    iPhone14Pro系列将使用A16处理器iPhone14和iPhone14Max使用的是A15仿生处理器，和iPhone13Pro系列上的一样，但高端版本的iPhone14Pro和iPhone14Pro Max使用的是A16处理器。A16处理器将采用台积电的4nm工艺制程，6核心设计，支持5G双频和LPDDR5、Wi-Fi 6E等新技术，对比A15处理器性能提升不算特别明显，但支持了LPDDR5之后，可以让手机的数据读写速度加快，也算是间接提升了手机的性能。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14是双卡吗？

    是苹果iPhone14系列都是双卡双待机型。在取消了Mini型号之后，iPhone14还新增了iPhone14Max型号，这样全系列机型都变成了实体的双卡双待机型，用户可以选择两家不同的运营商达到双卡双待能力。通常双卡双待不支持两家同样的运营商，否则其中一张卡将会受到影响，建议在搭配电话卡的时候资讯当地的运营商。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14安兔兔跑分是多少？

    据外媒消息爆料，iPhone14Pro Max 安兔兔跑分89.6万。苹果iPhone14的传言现在越来越多地报告性能大幅提升，远高于之前的猜测。泄密者lHacktu在Twitter上通过VNchocoTaco发布了即将推出的iPhone14Pro机型的性能数据。该推文表明，iPhone14Pro机型将具有GPU+35%和CPU+42%的性能提升，消息来源还透露了安兔兔跑分为896000分。

    苹果iPhone14

  • 苹果iPhone14是刘海屏吗？

    是iPhone14的屏幕和iPhone13一样，都是刘海屏设计，并没有使用“药丸屏”设计风格。它的屏幕为6.1英寸OLED屏幕，60Hz屏幕刷新率，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi，供应商来自三星和LG。其他参数还包括HDR 显示、原彩显示、广色域 (P3) 、触感触控 2000000:1对比度 (典型) 、800 尼特最大亮度 (典型)；1200 尼特最大亮度 (HDR)

    iPhone14

  • 苹果iPhone14和13对比区别是什么？

    处理器、屏幕、摄像头、内存等不同处理器相同：iPhone14的处理器没有变化，还是iPhone13上的A15 仿生芯片，只有iPhone14Pro系列升级了A16处理器屏幕不同：iPhone14也继续使用6.1英寸的OLED屏幕，刘海屏设计，屏幕刷新率为60Hz，iPhone14Pro系列才有ProMotion 120Hz功能，但iPhone14会比iPhone13提供更好的亮度，在户外光线强的时候也可以提供更好的视觉效果内存：iPhone14的运行内存从iPhone13上的4GB升级到了6GB，也使用速度更快的LPDDR5摄像头：iPhone14后置双摄，但摄像头性能会提升，传闻iPhone 14将采用 13 Pro 型号的超广角摄像头，具有自动对焦和微距功能

    iPhone14

  • 苹果iPhone14运行内存是多少？

    6GBiPhone14和14Max内存从iPhone13的4GGB提升到了6GB运行内存，iPhone14Pro和14Pro Max从6GB的内存提升到了8GB。虽然说iPhone的运行内存相比同时期的安卓旗舰手机都比较少，但考虑到iOS系统的优化能力的话，大多数场景是足够使用的。从之前iPhone12、iPhone13系列的用户反馈来看，在打开图像编辑软件、拍照和拍摄视频的情况下，比较容易出现杀后台的情况，其他情况下运行还是比较流畅

    iPhone14

  • 苹果iPhone14出来后13系列会降价多少？

    预计在800-1000元左右我们以iPhone13发布后iPhone12的降价为例，128GB的iPhone12版本在iPhone13发布后其价格从6799元降至5200元左右，但考虑到之前iPhone12发布时较高的定价，降价幅度在1500元左右，但考虑到之前iPhone12的初始定价就比较高，因此iPhone14发布后，iPhone13的降低幅度不会这么高，预计在800-1000元左右比较合理。到次年的618旗舰会有第二次明显的降价，价格预计会降低1200-1500元左右从iPhone13到iPhone14，由于全球供应链的价格都在逐步涨价，预计iPhone14这一时期iPhone的整体价格会比较坚挺，降价的幅度不会很大

    iPhone14

  • 苹果iPhone14有1TB版本吗？

    有苹果iPhone14系列将会继续保持iPhone13系列的存储版本，其中iPhone14和14Max将会提供128GB、256GB和512GB三种版本，iPhone14Pro和14Pro Max会提供128GB、256GB、512GB、1TB这四个版本，考虑到现在iPhone在摄像头方面的不断提升，以及应用程序的增大，建议大家在购买存储版本的时候，往稍大的存储版本去选择

    iPhone14

  • 苹果iPhone14充电头怎么选？

    20W以上的PD快充头苹果iPhone14支持PD快充，也是苹果设备充电支持比较广泛的一个协议。另一方面，如果是需要携带出门，可以考虑现在比较流行的氮化镓材料的插头，它的体积比较小，充电的速度也达到了很多普通快充头的速度，至少可以达到20W以上。根据苹果的标称，iPhone14至少能支持20W的快充，如果充电头的功率更大，实际充电时的功率也会提高，有的甚至可以达到近30W。另一方面，选购iPhone14充电头的话，可以考虑兼容性，如果你的其他电子设备也需要充电，可以考虑多插孔的充电头或者是功率更大的充电器

    iPhone14

  • 麒麟9000可以玩原神吗？

    可以的。大家都知道原神对于手机来说配置要求还是很高的，所以很多人担心麒麟9000的手机跑不起来原神，但是这点是可以放心的，麒麟9000芯片的性能和骁龙888差不多，是高端芯片了，玩原神是可以玩的，而且功耗也控制的很好，玩原神的温度不会比骁龙888高，平均帧数也大概在50左右。

    麒麟9000

  • 苹果iPhone14充电功率是多少瓦？

    20W苹果iPhone14虽然在宣传上并不高，但实际上可以用更大功率的充电器给iPhone14充电，实际充电功率已接近27W，而且前几代的iPhone同样也是实际充电功率高于官方标称的20W，但前提是需要使用功率较高的充电插头，35W以上的最好。目前在苹果的产品线中也提供了这种较高功率的充电器，它们原本是为iPad和Mac产品所配备了，如果你拥有这两种产品，它们的充电器也可以给iPhone使用，充电速度会更快。

    iPhone14

  • 麒麟9000和麒麟990有什么区别？

    两者有以下区别。麒麟990是华为研发的新一代手机处理器，海思麒麟990处理器将会使用台积电二代的7nm工艺制造。麒麟990处理器在整体性能表现上会比麒麟980提升10%左右，采用2颗A76超大核，2颗A76大核以及4颗A55小核的设计麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55的八核心设计，最高主频可达3.13GHz。麒麟990采用A76的架构，麒麟9000是A77架构。麒麟990在GeekBench上单核760分，多核2821分，麒麟9000单核得分是1017，多核得分是3753。

    麒麟9000

  • 麒麟9000和麒麟9000E哪个好？

    麒麟9000更好。麒麟9000和麒麟9000E在GPU方面虽然都是采用Mali-G78图形图像处理器，但是麒麟9000是24核心的，而麒麟9000E是22核心的，此外麒麟9000的NPU部分是采用2个大核加1个微核，而麒麟9000E是1个大核加1个微核。麒麟9000只是比麒麟9000E略好一点点。

    麒麟9000

  • 苹果iPhone14是type-c充电口吗？

    不是苹果iPhone14的充电口还是继续使用苹果Lightning接口，不过预计苹果可能未来会在iPhone上使用type-c充电口。原因之一就是欧盟通过了电子设备的相关法案，要求智能手机、平板等设备的充电接口改为type-c充电口，从而减少充电器的使用达到环保的目的。目前苹果的iPad Pro、iPad Air以及Mac产品都使用了type-c，传闻入门款的iPad也会采用这一接口，如果真的改变的话，那么iPhone接口改为type-c应该也会很快就发生。

    iPhone14

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