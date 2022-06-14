抖音电商处罚刷好评、刷量等虚假交易服务商48家

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:日前，抖音电商发布关于服务商虚假交易的处罚公示-6.13更新（以下简称公告）。
公告称，平台近期调查发现，部分服务商自己或雇佣外部团伙使用批量商家账号下单，刷高服务市场销量/好评，或采用虚假飞鸽聊天的形式短期提升商家数据，属于《抖店服务市场违规管理规则》中第3.6.6虚假交易行为，影响平台正常经营秩序。平台依据规则对违规情形严重的服务商处以取消活动资源位7天/违规积分30分等处罚
公告显示，6月13日新增已处罚48家服务商，具体如下:
|处罚时间
|服务商名称
|服务名称
|2022/6/13
|湖州百睿网络科技有限公司
|客服外包客服客服客服客服客服客服客服客服
|2022/6/13
|沈阳卓越电子商务有限公司
|卓越金牌客服__售前客服大促客服直播客服
|2022/6/13
|杭州萨达科技有限公司
|外包客服外包客服外包客服外包客服外包客服
|2022/6/13
|石家庄范特西信息技术有限公司
|客服客服客服客服客服客服客服客服客服接待
|2022/6/13
|沈阳坚聆果网络科技有限公司
|坚聆果客服外包_直播客服售前客服大促客服
|2022/6/13
|石家庄言和网络科技有限公司
|大促客服大促客服大促客服大促客服大促客服
|2022/6/13
|衡水佰成电子商务有限公司
|客服外包客服大促客服外包客服大促客服外包
|2022/6/13
|四川恒瑞星诚网络科技有限公司
|抖店外包客服 售前客服售后客服 在线客服
|2022/6/13
|沈阳宇涵电子商务有限公司
|客服外包客服包月客服售后客服
|2022/6/13
|邯郸市咪咕电子商务有限公司
|售前客服外包客服外包客服售前客服外包客服
|2022/6/13
|什邡市王朝电子商务有限公司
|王朝抖店客服售前售后外包
|2022/6/13
|永州市零陵区敏丽笑网络科技有限公司
|客服外包__售前客服大促客服售后客服
|2022/6/13
|山东抖乐钓新媒体有限公司
|威海抖音电商直播基地商家入驻（渔具）
|2022/6/13
|邯郸市诺邦电子商务有限公司
|客服外包客服售前客服外包客服售前客服外包
|2022/6/13
|安徽三文鱼网络科技有限公司
|三文鱼电商店铺代运营整店托管
|2022/4/7
|河北易火科技有限公司
|小鸭一键下单
|2022/4/7
|石家庄同之创网络科技有限公司
|客服外包客服全包客服包月客服在线客服
|2022/4/7
|上海匠象信息科技有限公司
|速麦ERP
|2022/4/7
|锦州市月之萌物联信息技术有限公司
|售前包月全包客服临时大促客服外包月之萌
|2022/4/7
|长沙市舍于网络科技有限公司
|速达打印
|2022/3/14
|肇源县开拓者电子商务有限公司
|售后客服
|2022/3/14
|四川蜀客电子商务有限公司
|大促客服售前客服直播客服售后人工催付蜀客
|2022/3/14
|四川恒瑞星诚网络科技有限公司
|抖店外包客服 售前客服售后客服 在线客服
|2022/3/14
|石家庄正太信息技术有限公司
|直播客服
|2022/3/14
|石家庄范特西信息技术有限公司
|售前客服
|2022/3/14
|沈阳卓越电子商务有限公司
|卓越金牌客服__售前客服大促客服直播客服
|2022/3/14
|沈阳宇涵电子商务有限公司
|客服外包客服售前客服外包大促客服外包
|2022/3/14
|沈阳市赤兔信息咨询有限公司
|售前包月临时大促客服外包全包客服赤兔客服
|2022/3/14
|沈阳恒阳商务信息咨询有限公司
|恒阳商务售前售后客服外包
|2022/3/14
|沈阳博芸文化传媒有限公司
|博芸客服外包_售前客服大促客服直播客服
|2022/3/14
|什邡市王朝电子商务有限公司
|王朝抖店客服售前售后外包
|2022/3/14
|什邡市千里马电子商务有限公司
|24小时专业售前售后客服-千里马
|2022/3/14
|商丘均衡网络科技有限公司
|均衡金牌客服-售前售后客服-直播大促客服
|2022/3/14
|山西时夏网络技术有限责任公司
|客服外包包月电话售前售后在线人工夜班晚班
|2022/3/14
|山东小蚁网络科技有限公司
|山东小蚁专业客服外包
|2022/3/14
|山东红袖电子商务集团有限公司
|客服外包_售前售后全天凌晨包月定制
|2022/3/14
|辽宁致派网络科技有限公司
|致派_超暖心客服
|2022/3/14
|联讯云电子商务沈阳有限公司
|联讯云_贴心客服外包
|2022/3/14
|杭州三圆信息技术有限公司
|三圆外包客服__直播客服大促客服售前客服
|2022/3/14
|杭州萌语网络科技有限公司
|杭州萌语金牌客服外包
|2022/3/14
|邯郸市咪咕电子商务有限公司
|售前客服外包客服外包客服售前客服外包客服
|2022/3/14
|福州市千推网络科技有限公司
|千推金牌客服外包售前售后直播客服外包
|2022/3/14
|抖点点电子商务（沈阳）有限公司
|抖点点客服外包售前客服外包客服大促客服
|2022/3/14
|滁州市云图信息技术有限公司
|安徽云图金牌售前售后客服外包
|2022/3/14
|成都新活信息技术有限公司
|新活抖店外包客服外包售前客服售后客服外包
|2022/3/14
|常德市麦乐网络科技有限公司
|麦乐客服-售前客服大促客服直播客服外包
|2022/3/14
|安徽悦来悦好电子商务有限公司
|悦来悦好_客服外包_按效果付费
|2022/3/14
|安徽六亿信息科技有限公司
|客服外包客服售前客服外包客服售前外包客服
抖音电商虚假交易处罚规范:情节一般，每次累计违规积分30分，所有服务隐藏3天;情节严重，每次累计违规积分60分，所有服务隐藏10天，扣除25%保证金;情节特别严重，每次累计违规积分120分，有权清退，扣除100%保证金。
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